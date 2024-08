Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

In de Verenigde Staten heeft een rechter een opvallende uitspraak gedaan waarin hij stelt dat Google een illegaal monopolie heeft uitgeoefend in de zoekmachine-industrie. Het proces vond plaats in 2023. De oorspronkelijke aanklacht werd in 2020 ingediend door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) en verschillende staten. Rechter Amit Mehta van het US District Court van Columbia oordeelde: “Google is een monopolist en heeft zich zo gedragen om zijn oneerlijke marktpositie te behouden. Dit is een schending van Sectie 2 van de Sherman Act.”

Volgens de rechter heeft Google verschillende handelingen verricht om zijn dominante positie te waarborgen. Zo zou de zoekgigant jaarlijks miljarden dollars hebben betaald aan Apple, Samsung en Mozilla om de standaard zoekmachine te zijn in hun telefoons en webbrowsers.

Het DOJ voegde daaraan toe dat Google verantwoordelijk is voor bijna 90 procent van alle zoekopdrachten op het web, wat eerlijke concurrentie door andere bedrijven onmogelijk maakt. Google zou hier nog meer van profiteren door de gegevens van die zoekopdrachten te gebruiken om zijn dienst te verbeteren. Rechter Mehta verklaarde dat Google erkende zijn positie als standaardzoekmachine niet te willen verliezen, omdat dit nadelig zou zijn.

Google tekent beroep aan

Google heeft op de uitspraak gereageerd via Kent Walker, President of Global Affairs. “Deze beslissing toont aan dat Google de beste zoekmachine biedt, maar deze niet gemakkelijk beschikbaar mag maken. We waarderen de erkenning van de rechter dat Google ‘de meest kwalitatieve zoekmachine in de industrie is en het beste zoekplatform voor mobiele apparaten’. Er wordt ook vermeld dat we ‘blijven innoveren door onderzoek’ en dat ‘Apple en Mozilla Google superieur vinden ten opzichte van de concurrentie’. Deze uitspraak noopt ons in beroep te gaan”, aldus de zoekgigant.

In hun verdediging stelt Google dat het slechts één argument heeft: dat het een betere zoekervaring biedt dan de concurrentie en zijn dominante positie heeft verdiend.

Daarnaast stelde de rechter dat Google ook een monopolie heeft over de advertenties in de zoekresultaten en deze advertentieprijzen kunstmatig verhoogt. Op de bredere markt van zoekadvertenties zou Google echter geen monopolie hebben, aldus het DOJ. Hoewel rechter Mehta Google nog geen maatregelen heeft opgelegd, zou hij in theorie kunnen vragen om herstructurering of zelfs de verkoop van delen van het bedrijf.

