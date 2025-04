Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

In Clickx 439 brachten we nog een koopgids cloudopslag en daarin vertelden we eigenlijk waarom je net níet voor externe opslag als een usb-stick hoeft te kiezen. Toch zijn de kleine flashdrives nog steeds relevant in het cloudtijdperk. We geven je mee waar je op moet letten en zetten de beste usb-sticks op ene rijtje.

De realiteit is er: we leven in een tijd waarin bijna alles in de cloud staat. Toch blijft de usb-stick een handig en soms zelfs onmisbaar hulpmiddel. Of je nu snel een paar bestanden wilt overzetten, een back-up wilt maken of een besturingssysteem wilt installeren: een usb-stick biedt een flexibele en betrouwbare oplossing. In deze koopgids leggen we uit waarom een usb-stick nog steeds een slimme aankoop is, waar je op moet letten bij de aanschaf en hoe je de stick het beste formatteert voor optimaal gebruik. Bovendien: cloudopslag is fantastisch, maar heeft ook zijn beperkingen. Je hebt een internetverbinding nodig en vaak zit je vast aan een bepaalde opslaglimiet of abonnementskosten. Bovendien kan het onhandig zijn als je snel een groot bestand wilt delen, zonder te wachten op uploads en downloads. Usb-sticks zijn offline, direct bruikbaar en hoeven niet gesynchroniseerd te worden. Ook zijn ze erg veilig: je hebt namelijk zelf de fysieke controle over je bestanden en hoeft je geen zorgen te maken over online datalekken. Daarnaast zijn usb-sticks ideaal voor specifieke toepassingen, zoals het installeren van besturingssystemen, het veilig opslaan van gevoelige data en zelfs het draaien van draagbare software. Door hun compact formaat en robuustheid zijn ze ook nog eens perfect voor onderweg.

Aandachtspunten bij aankoop

Het is in ieder geval niet verstandig om zomaar de eerste de beste usb-stick in de supermarkt te kopen. Uiteraard is de opslagcapaciteit is een belangrijke factor: usb-sticks zijn verkrijgbaar in uiteenlopende groottes. Tegenwoordig loopt dat zelfs op van 16 GB tot 1 TB en meer, al wordt het dan natuurlijk prijzig. Voor dagelijks gebruik is 64 of 128 GB vaak voldoende, terwijl grotere mediabestanden of back-ups baat hebben bij 256 GB of meer. Daarnaast speelt de overdrachtssnelheid een grote rol. USB 2.0 is langzaam en alleen geschikt voor kleine bestanden, terwijl USB 3.0, 3.1 en 3.2 snelheden bieden tot 20 Gbps. Er bestaat nog een trapje hoger: USB 4.0 en Thunderbolt 3/4 gaan zelfs tot 40 Gbps, al is dit alleen nuttig als je pc of mobiel apparaat dit ondersteunt. Een tweede belangrijke aandachtspunt is de bouwkwaliteit en dus de duurzaamheid van de usb-stick. Sommige drives zijn kwetsbaar door en goedkope behuizing en kunnen beschadigd raken door te vallen of wanneer ze niet spatwaterbestendig zijn. Een stevige metalen of rubberen behuizing biedt extra bescherming, en water- en schokbestendige modellen zijn ideaal voor intensief gebruik. Voor gevoelige data is encryptie een must: sommige usb-sticks bieden hardwarematige encryptie en wachtwoordbeveiliging, wat voor extra veiligheid en gemoedsrust zorgt. Verder is het belangrijk om te letten op compatibiliteit. De meeste usb-sticks gebruiken USB-A, maar moderne laptops en smartphones schakelen over op USB-C. Een dual-stick met beide aansluitingen is dan een slimme keuze.

Formatteren en bestandsindelingen

Om een usb-stick optimaal te laten werken, moet die correct geformatteerd zijn. FAT32 is de meest universele bestandsindeling en werkt op vrijwel alle apparaten, maar heeft als nadeel dat bestanden niet groter mogen zijn dan 4 GB. exFAT is een betere optie als je grotere bestanden wilt overzetten, omdat het compatibel is met Windows, macOS en Linux zonder extra software. NTFS biedt snellere en betrouwbaardere prestaties en ondersteunt grotere bestanden, maar werkt alleen als volledig schrijfbaar op Windows. macOS kan NTFS-schijven enkel lezen. Mac-gebruikers kunnen ook kiezen voor APFS of HFS+, die geoptimaliseerd zijn voor Apple-systemen, maar niet compatibel zijn met Windows zonder extra software. Voor algemene compatibiliteit is exFAT meestal de beste keuze, als je tussen verschillende besturingssystemen wil wisselen. Het mag dus duidelijk zijn: usb-sticks blijven ondanks de opkomst van cloudopslag een waardevol hulpmiddel. Ze zijn snel, offline toegankelijk en bieden privacy en flexibiliteit die je bij online opslag niet altijd hebt. Door te letten op opslagcapaciteit, snelheid, duurzaamheid en bestandsindeling kies je een stick die perfect past bij jouw behoeften. Tijd om er vier uitstekende exemplaren uit te kiezen.

De beste usb-sticks in 2025

SanDisk Extreme Pro USB 3.2

De SanDisk Extreme Pro USB 3.2 is een van de snelste en meest betrouwbare usb-sticks die je kan vinden. Dankzij de USB 3.2 Gen 2-interface levert hij indrukwekkende snelheden van 420 MB/s lezen en 380 MB/s schrijven, wat zorgt voor een razendsnelle overdracht van grote bestanden. Dit maakt hem ideaal voor het verplaatsen van zware bestanden zoals 4K-video’s, grote fotocollecties en volledige back-ups. Dankzij de hoge snelheid kan je zelfs de grootste bestanden in enkele seconden kopiëren, waardoor je veel tijd bespaart. De aluminium behuizing van de SanDisk Extreme Pro biedt niet alleen een premium uitstraling, maar zorgt ook voor extra bescherming tegen schokken en slijtage, zodat je gegevens veilig blijven, zelfs bij ruw gebruik. De stick is voorzien van SanDisk SecureAccess-software, waarmee je je bestanden kan versleutelen en beschermen met een wachtwoord. Dat zorgt voor extra gemoedsrust bij het opslaan van gevoelige informatie. Deze usb-stick is compatibel met zowel Windows als macOS en ondersteunt plug-and-play, wat het gebruiksgemak aanzienlijk vergroot.

Adviesprijs: 40-150 euro – www.sandisk.com

Eigenschappen: 128 GB, 256 GB of 1 TB, hoge snelheid, stevige behuizing, encryptie, relatief duur

Adviesprijs: 40-150 euro – www.sandisk.com

Eigenschappen: 128 GB, 256 GB of 1 TB, hoge snelheid, stevige behuizing, encryptie, relatief duur

Kingston DataTraveler Max USB-C

De Kingston DataTraveler Max USB-C is een topkeuze voor gebruikers die op zoek zijn naar snelheid en betrouwbaarheid bij het overzetten van grote hoeveelheden data. Dankzij de USB 3.2 Gen 2-interface levert deze usb-stick uitzonderlijke prestaties met leessnelheden tot 1000 MB/s en schrijfsnelheden van 900 MB/s: het is een van de snelste usb-sticks op de markt. Dit maakt hem ideaal voor het verplaatsen van zware bestanden, zoals 4K-video’s, grote fotocollecties of volledige back-ups. Wat de DataTraveler Max bijzonder maakt, is de usb-c-aansluiting. Die zorgt voor directe compatibiliteit met moderne laptops, tablets en smartphones, zonder dat je een adapter nodig hebt. Het compacte ontwerp is bovendien voorzien van een schuifmechanisme, waardoor de connector automatisch wordt beschermd wanneer die niet in gebruik is, wat de duurzaamheid ten goede komt. De stick ondersteunt plug-and-play en is compatibel met een breed scala aan besturingssystemen, zoals Windows, macOS, Linux en Android. Zo is hij uiterst veelzijdig voor zowel professionele als persoonlijke toepassingen.

Adviesprijs: 50-160 euro – www.kingston.com

Eigenschappen: 256 GB, 512 GB of 1 TB, extreem snel, robuust ontwerp, enkel USB-C

Adviesprijs: 50-160 euro – www.kingston.com

Eigenschappen: 256 GB, 512 GB of 1 TB, extreem snel, robuust ontwerp, enkel USB-C

Samsung BAR Plus

De Samsung BAR Plus is een betrouwbare en robuuste usb-stick die snelheid en duurzaamheid combineert. Dankzij de USB 3.1 Gen 1-interface biedt de stick leessnelheden tot 300 MB/s, wat voldoende is voor het snel overzetten van grote bestanden, zoals video’s, foto’s en documenten. De schrijfsnelheden liggen iets lager, maar zijn nog steeds uitstekend voor dagelijks gebruik. De stick is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een degelijke en snelle oplossing voor hun dataopslagbehoeften. Wat de Samsung BAR Plus echt onderscheidt, is de roestvrijstalen behuizing, die niet alleen zorgt voor een premium uitstraling, maar ook voor uitstekende bescherming tegen schokken, water, temperatuur- en magnetische invloeden. Deze stevige behuizing maakt de stick bijzonder duurzaam, wat hem geschikt maakt voor zowel dagelijks gebruik als voor onhandige situaties. Het strakke ontwerp maakt het ook eenvoudig om de stick aan een sleutelbos te bevestigen of in je tas te bewaren. De stick is compatibel met zowel Windows als macOS en ondersteunt plug-and-play, wat het gebruiksgemak vergroot.

Adviesprijs: 10-70 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 32, 64, 128, 256 of 512 GB, duurzaam, snel, compact ontwerp, geen extra beveiligingsopties

Adviesprijs: 10-70 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 32, 64, 128, 256 of 512 GB, duurzaam, snel, compact ontwerp, geen extra beveiligingsopties

Corsair Flash Voyager GTX

De Corsair Flash Voyager GTX is een van de snelste usb-sticks die beschikbaar is, ontworpen voor gebruikers die niet willen inleveren op snelheid. Dankzij de USB 3.1 Gen 1-interface levert deze stick indrukwekkende leessnelheden tot 440 MB/s en schrijfsnelheden tot 440 MB/s, wat betekent dat hij grote bestanden in recordtijd kan overzetten. Of je nu werkt met 4K-video’s, zware programma’s of grote back-ups: deze usb-stick biedt prestaties die bijna gelijk zijn aan die van een externe SSD. Wat de Flash Voyager GTX bijzonder maakt, is het gebruik van NAND-flashgeheugen, wat zorgt voor uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid. De rubberen behuizing biedt niet alleen extra bescherming tegen stoten en krassen, maar maakt de stick ook water- en schokbestendig, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over schade door onvoorziene omstandigheden. Het slanke, moderne ontwerp maakt het ook gemakkelijk om de stick overal mee naartoe te nemen. De Corsair Flash Voyager GTX is compatibel met Windows, macOS en Linux, en werkt eveneens plug-and-play.

Adviesprijs: 40-150 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: 128, 256 en 512 GB, SSD-achtige prestaties, ruime opslagopties, hogere prijs, iets groter formaat

Adviesprijs: 40-150 euro – www.corsair.com

Eigenschappen: 128, 256 en 512 GB, SSD-achtige prestaties, ruime opslagopties, hogere prijs, iets groter formaat