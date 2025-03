De beste wachtwoordmanagers in 2025

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een wachtwoordmanager draagt bij aan een veilig digitaal leven, onder andere door complexe (en vaak dus ook veiligere) wachtwoorden voor je te onthouden. Maar wat zijn de beste wachtwoordmanagers? In deze gids vind je het antwoord op die vraag.

De kans is groot dat je momenteel voor verschillende websites en apps hetzelfde wachtwoord gebruikt. Dat is niet verrassend, want het is onbegonnen werk om voor elk account een ander wachtwoord te onthouden. Dat beseffen ze ook bij Safeonweb, een initiatief van het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB). Dit initiatief wijst regelmatig op de gevaren van het hergebruiken van wachtwoorden bij meerdere onlinediensten. Als een website slachtoffer wordt van een cyberaanval en je wachtwoord uitlekt, krijgen hackers namelijk toegang tot al je andere accounts. Safeonweb raadt daarom aan om een wachtwoordmanager te gebruiken om je wachtwoorden veilig op te slaan. Zoals de naam al zegt, zijn dit digitale kluizen waarin je wachtwoorden worden bewaard. Via apps op je computer of telefoon kan je de opgeslagen wachtwoorden vervolgens automatisch invullen bij de bijbehorende websites. Het voordeel van zo’n kluis is dat je, behalve het hoofdwachtwoord, zelf niets meer hoeft te onthouden. Doorgaans bieden wachtwoordmanagers zelfs een optie om sterke wachtwoorden voor je te genereren en deze direct op te slaan. Daarnaast bevatten ze vaak extra handige functies. Een aantal daarvan zetten we hieronder op een rij.

Je zou niet voor elk huis (of apparaat) dezelfde sleutel gebruiken. Waarom dat dan wel doen voor digitale accounts?

Must-haves bij wachtwoordmanagers

Sommige functies zijn onmisbaar voor een wachtwoordmanager, zoals ondersteuning voor 2FA (tweetrapsauthenticatie). Dit is een extra beveiligingslaag voor je wachtwoordkluis, bijvoorbeeld in de vorm van een code die op je smartphone wordt gegenereerd of een fysieke beveiligingssleutel. Deze 2FA-codes zorgen ervoor dat je wachtwoord op zichzelf niet voldoende is om toegang te krijgen: om de wachtwoordkluis te openen, moeten hackers namelijk ook zo’n 2FA-code invoeren. Tenzij ze fysiek toegang hebben tot je telefoon, blijft je kluis hierdoor goed beveiligd. De noodzaak van een sterk hoofdwachtwoord verdwijnt daarmee echter niet. Je wilt voorkomen dat een kwaadwillende toegang krijgt tot je account en via phishing alsnog probeert de 2FA-code te bemachtigen. Ondersteuning voor zogeheten ‘passkeys’ is wat ons betreft ook essentieel. Misschien heb je nog nooit van passkeys gehoord, maar de kans is groot dat dit snel verandert. De FIDO Alliance, een samenwerkingsverband van bedrijven die zich bezighouden met online veiligheid, heeft een standaard ontwikkeld die wachtwoorden zoals we die kennen gaat vervangen. Deze standaard, bekend als passkeys, slaat een unieke sleutel op in je wachtwoordmanager. Het grote voordeel van passkeys is dat ze bestand zijn tegen phishing en niet gestolen kunnen worden bij een hack. Om deze veiligere opvolger van het wachtwoord te kunnen gebruiken, moet je wachtwoordmanager passkeys ondersteunen. Die ondersteuning is nog niet overal volledig, maar naarmate de standaard breder wordt toegepast, zal dit steeds minder een probleem zijn.

Handige functies

Het hoofddoel van wachtwoordmanagers is natuurlijk het veilig opslaan van wachtwoorden (en tegenwoordig ook passkeys). De afgelopen jaren hebben bedrijven echter steeds meer handige functies toegevoegd om hun diensten aantrekkelijker te maken voor consumenten. Een goed voorbeeld hiervan is versleutelde cloudopslag, waarmee je bijvoorbeeld notities veilig kan bewaren. Soms kan je zelfs foto’s en andere documenten uploaden, maar houd er rekening mee dat de opslagruimte meestal beperkt is tot 1 GB. Dit is niet te vergelijken met diensten zoals Google Drive of OneDrive, waar je gratis meerdere gigabytes kan opslaan. Bovendien is deze cloudopslag vaak alleen beschikbaar in de betalende versie van de wachtwoordmanager. Datzelfde geldt voor functies zoals het opsporen van mogelijke datalekken. Wachtwoordmanagers kunnen controleren of jouw logingegevens betrokken zijn bij een datalek en je waarschuwen als dat het geval is. Je krijgt dan het advies om je wachtwoord direct te wijzigen. Ook de mogelijkheid om wachtwoorden op een veilige manier te delen met je vrienden en familie, is een handige toevoeging. Zo hoef je wachtwoorden niet onbeveiligd via WhatsApp te versturen, maar kan je een tijdelijke link delen waarmee de ontvanger het wachtwoord voor een beperkte tijd kan inzien.

De beste wachtwoordmanagers in 2025

Bitwarden

Bitwarden heeft zijn applicaties de afgelopen jaren flink vernieuwd. Het ietwat oubollige karakter van de Bitwarden-apps van weleer is verdwenen, terwijl de functionaliteit aanzienlijk is verbeterd. Hierdoor doen de apps zeker niet onder voor grote concurrenten zoals 1Password, LastPass en Proton Pass. Ook Bitwarden biedt tegenwoordig cloudopslag aan, al is dat alleen beschikbaar in de betalende versie. De gratis versie heeft echter al een ingebouwde functie die controleert of je gegevens bij een datalek zijn betrokken. Wil je passkeys creëren, opslaan en synchroniseren? Ook dat is mogelijk met Bitwarden. Wat Bitwarden uniek maakt, is dat de broncode van de kluis openbaar is. Hierdoor kunnen beveiligingsonderzoekers en geïnteresseerde gebruikers de code doorlichten en kwetsbaarheden opsporen. Daarnaast biedt Bitwarden de mogelijkheid om de kluis zelf te hosten. Dit betekent dat alle gevoelige gegevens op je eigen netwerk worden opgeslagen in plaats van op de servers van Bitwarden. Bij een mogelijke hackersaanval blijven je gegevens zo buiten schot. Dit brengt natuurlijk wel een verantwoordelijkheid met zich mee: de beveiliging van je (thuis)netwerk moet op orde zijn om aanvallen te voorkomen.

Adviesprijs: gratis – bitwarden.com

Eigenschappen: 2FA (app, e-mail en FIDO-sleutel), cloudopslag (enkel bij Premium en Families), onderzoek naar datalekken, mogelijkheid om wachtwoorden zelf te hosten, delen van wachtwoorden via beveiligde link.

1Password

Bij vergelijkende tests komt 1Password regelmatig als beste uit de bus, dankzij gebruiksvriendelijke apps, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, regelmatige updates en een breed scala aan extensies voor Android, iOS, macOS en Windows. De Watchtower-functie helpt bij het opsporen van datalekken en waarschuwt proactief voor mogelijke beveiligingsproblemen. Daarnaast geeft de functie een veiligheidsscore voor opgeslagen wachtwoorden, zodat je weet welke je nog moet updaten. Een opvallende en handige functie is de Vakantiekluis. Hiermee kan je instellen tot welke wachtwoorden je toegang hebt tijdens je vakantie of zakenreis. Wachtwoorden die niet zijn geselecteerd, worden tijdelijk geblokkeerd. Zodra je terug bent en je identiteit verifieert, krijg je weer toegang tot de verborgen wachtwoorden. Wat beveiliging betreft, hanteert 1Password een iets andere aanpak dan sommige concurrenten. De broncode is niet openbaar, maar het bedrijf laat regelmatig zogeheten ‘pentests’ uitvoeren. Hierbij onderzoeken beveiligingsspecialisten de software op kwetsbaarheden in opdracht van 1Password. De resultaten van deze tests worden openbaar gedeeld zodra de gevonden problemen zijn verholpen.

Adviesprijs: vanaf 2,65 euro per maand – 1password.com

Eigenschappen: 2FA (app, FIDO-sleutel), cloudopslag, cloudnotities, delen van wachtwoorden via beveiligde link.

Proton Pass

Proton Pass heeft zich de afgelopen jaren snel opgewerkt naar een vergelijkbaar niveau als dat van 1Password. De app wordt ontwikkeld door het Zwitserse Proton AG, bekend van de e-maildienst Proton Mail, en profileert zich als een concurrent voor Google, met een nadrukkelijke focus op de privacy van gebruikers. Net als Bitwarden kan je de Pass-dienst zonder abonnement gebruiken, hoewel bepaalde functies, zoals meldingen over datalekken en het delen van wachtwoorden, alleen beschikbaar zijn via het Plus- of Unlimited-abonnement. Andere functies kan je wel beperkt gebruiken, zoals de aliassen-functie. Proton Pass Free-gebruikers kunnen bijvoorbeeld slechts 10 e-mailaliassen aanmaken, waarmee je je eigen mailadres verbergt voor bedrijven. Ook de mogelijkheid om Pass te gebruiken als 2FA-applicatie is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers. Wat de beveiliging betreft, maakt de Zwitserse wachtwoordmanager dezelfde claims als 1Password: het laat zijn beveiliging regelmatig controleren en waakt actief over de bescherming van zijn systemen.

Adviesprijs: gratis – proton.me/pass

Eigenschappen: 2FA (app, FIDO-sleutel), cloudopslag (via Proton Drive), cloudnotities, onderzoek naar datalekken (alleen bij Plus), delen van wachtwoorden via beveiligde link (alleen bij Plus).

Passwords (Apple)

Apple lanceerde in 2024 eindelijk een volwaardige wachtwoordmanager in de vorm van de ‘Wachtwoorden’-app. Deze app is standaard beschikbaar op iPhones, iPads en Macs, maar ook voor Windows en in browsers zoals Google Chrome. Onder de motorkap vertrouwt de app nog steeds op dezelfde technologie als iCloud Keychain, maar het zijn vooral de apps die vorig jaar een upgrade hebben gekregen. Naast wachtwoorden kan de app ook 2FA-codes opslaan en genereren en wachtwoorden delen via Keychain-groepen. Het delen van inloggegevens via een link is niet mogelijk, zodat ontvangers verplicht een iCloud-account moeten aanmaken. De mogelijkheid om voor de Wachtwoorden-app afzonderlijk 2FA in te stellen, ontbreekt eveneens: dit is gekoppeld aan je iCloud-account. Mocht het aanvallers lukken om toegang te krijgen tot je Apple-account, dan krijgen ze ook toegang tot je wachtwoorden, wat ervoor zorgt dat we de wachtwoordkluis van Apple iets minder snel zouden aanraden. Het feit dat de kluis gekoppeld is aan je Apple-account en volledig gratis is, maakt de dienst tegelijkertijd wel erg toegankelijk. Zoals met elke app, heeft het dus zowel voordelen als nadelen.

Adviesprijs: gratis – apple.com

Eigenschappen: 2FA (via iCloud-account, niet afzonderlijk voor Passwords-app), onderzoek naar datalekken, delen van wachtwoorden via groepen.