Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De wachtwoordmanager in Google Chrome op Windows is op 24 juli miljoenen wachtwoorden vergeten. Hoeveel gebruikers er precies zijn getroffen, is niet bekendgemaakt. Google heeft zijn excuses aangeboden voor een bug waardoor miljoenen Chrome-gebruikers hun wachtwoorden niet konden terugvinden of opslaan in de wachtwoordmanager van Chrome. Volgens de Workspace-statuspagina begonnen de problemen op 24 juli, na de uitrol van een gewijzigde Chrome-configuratie die geleidelijk werd uitgerold naar gebruikers van Chrome M127. De bug werd op 25 juli opgelost, bijna 18 uur nadat de problemen waren ontstaan. Hierdoor zijn de ‘verloren’ wachtwoorden weer terug te vinden.

Bug in wachtwoordmanager Google Chrome

“Uit de voorlopige analyse blijkt dat de hoofdoorzaak van het probleem een verandering in het gedrag van het product is, zonder de juiste functiebewaking”, schrijft het zoekbedrijf over de bug die miljoenen Chrome-gebruikers trof. Door de bug konden getroffen gebruikers urenlang niet bij hun wachtwoorden. Gebruikers die net een wachtwoord hadden opgeslagen, zagen deze ook niet meer terug. In werkelijkheid was er niets mis met de opgeslagen gegevens, maar vanuit de nieuwste Chrome-versie waren ze simpelweg niet meer toegankelijk.

2% van de gebruikers

Google maakt geen schatting van het aantal getroffen gebruikers. Wel meldt het dat de bug alleen speelde op Chrome-versie M127 voor Windows. Bovendien hadden nog lang niet alle gebruikers op die versie van Google Chrome de configuratie-upgrade gekregen: door de geleidelijke uitrol was deze toegepast bij 25% van de gebruikers op versie M127. Van hen zou slechts 2% last hebben gehad van de bug.

Gebruikers die last hadden van de verloren wachtwoorden in de wachtwoordmanager van Chrome, wordt geadviseerd Chrome te herstarten. Daarna zouden alle wachtwoorden weer zichtbaar moeten zijn. Ook wachtwoorden die ten tijde van de bug zijn toegevoegd, zijn dan toegankelijk. De wachtwoorden waren dus slechts tijdelijk ‘verloren’.

Lees ook: Google Chrome waarschuwt voor gevaarlijke downloads