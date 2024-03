Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.



Google lijkt zijn AI-gestuurde zoekresultaten nu beschikbaar te stellen voor alle Amerikaanse gebruikers van de zoekmachine. Op dit moment zitten de AI-resultaatoverzichten nog in een experimentele fase. Amerikaanse Google-gebruikers hebben al geruime tijd toegang tot geavanceerde functies via de Search Generative Experience (SGE). Wanneer je SGE activeert in je Google-account, krijg je AI-gestuurde antwoorden te zien bovenaan de zoekresultaten, die uitgebreide informatie bieden vergelijkbaar met de respons van Googles Gemini-chatbot. Volgens Search Engine Land zijn deze AI-resultaten nu ook beschikbaar voor gebruikers die zich niet hebben aangemeld voor SGE.

Google beperkt deze functie momenteel nog tot de Verenigde Staten. Een selecte groep gebruikers zal nu automatisch de AI-gestuurde zoekresultaten te zien krijgen, zelfs zonder dat ze hier specifiek om hebben gevraagd. Het lijkt erop dat gebruikers niet eens hoeven in te loggen om deze resultaten te bekijken.

Zoeken met AI in Google

Wat betreft functionaliteit, zijn er geen veranderingen ten opzichte van de resultaten die SGE-gebruikers ontvangen. Gebruikers krijgen nog steeds potentiële antwoorden op hun vragen te zien, aangevuld met externe links, en kunnen indien nodig chatten met Gemini voor verduidelijking. Gebruikers worden er echter nog steeds op gewezen dat deze zoekresultaten als ‘experimenteel’ worden beschouwd en dus mogelijk niet volledig accuraat zijn. Het is dus verstandig om de resultaten voorlopig kritisch te benaderen.

De AI-overzichten worden momenteel alleen weergegeven bij zoekopdrachten waarbij Google zeker is dat het een meerwaarde biedt ten opzichte van een standaardzoekopdracht, zo meldt Search Engine Land. Het betekent dus niet dat gebruikers bij elke zoekopdracht overladen zullen worden met AI-resultaten.

Conflict met uitgevers

De vraag is of dit in de nabije toekomst zal veranderen. Het is duidelijk dat uitgevers niet enthousiast zijn over de opkomst van AI-zoekresultaten. Dit kan namelijk leiden tot een afname van websitebezoeken, wat resulteert in gemiste advertentie-inkomsten voor uitgevers.

Uitgevers zijn al terughoudend als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van AI. Veel AI-ontwikkelaars, waaronder Google en OpenAI, gebruiken artikelen van uitgevers om hun AI-modellen te trainen. Hoewel er tegenwoordig licentieovereenkomsten worden afgesloten voor het gebruik van deze data, betekent dit niet dat uitgevers het accepteren als Google op deze manier bezoekers naar hun sites leidt.