Er zijn een paar zekerheden in het leven: je moet eten en drinken, belasting betalen én de batterij in je telefoon slijt, waardoor je die uiteindelijk moet vervangen. Gelukkig biedt de One UI 7-schil van Samsung diverse opties om de slijtage te beperken. Dit zijn de belangrijkste.

Vanaf One UI 7 heeft Samsung nieuwe opties toegevoegd om de batterij van je Samsung-telefoon te beschermen. Zo is het voortaan mogelijk om zelf een maximaal oplaadpercentage in te stellen, variërend van 80 tot 95 procent (in stappen van 5 procent). Hierdoor kan je de batterij beschermen zonder je zorgen te maken dat je het einde van de dag niet haalt omdat je telefoon maar tot 80 procent is opgeladen.

Samsungs Android-schil biedt daarnaast nog een aantal andere beschermingsmaatregelen; we nemen ze allemaal met je door. Houd er rekening mee dat, wat je ook doet, een batterij hoe dan ook zal slijten. Na honderden oplaadcycli kunnen cellen in accu’s simpelweg minder stroom opslaan, waardoor je telefoon minder lang meegaat. De beschermingsfuncties kunnen dit proces slechts afremmen.

1. Batterijbescherming in One UI-instellingen

Batterijbescherming was al aanwezig in eerdere One UI-versies, zoals One UI 6 en het latere One UI 6.1(.1), maar is met One UI 7 uitgebreid om je meer gedetailleerde controle te bieden. Om de mate van batterijbescherming te bepalen, open je eerst het instellingenmenu van je Samsung-telefoon en navigeer je naar Batterij. Schakel daar vervolgens de batterijbesparing in via de schakelaar achter de optie. Tik daarna op de functie zelf om het menu voor batterijbesparing te openen.

© via Clickx

2. Opties voor batterijbescherming

Samsung biedt inmiddels drie standen voor batterijbescherming: Basis, Aanpasbaar en Maximum. In de basismodus stopt het opladen automatisch zodra de batterij volledig is opgeladen. Zakt het batterijniveau onder de 95 procent, dan wordt het opladen hervat.

© via Clickx

Kies je voor de aanpasbaar, dan stemt Samsung het oplaadproces af op je gebruikspatroon. Weet One UI 7 dat je dagelijks om vijf uur ’s ochtends opstaat, dan wordt het volledig opladen van de batterij uitgesteld tot dat moment.

Wie maximale bescherming wil, kiest de hoogste stand van batterijbescherming: Maximum. Daarbij stel je zelf een oplaadlimiet in van 80 tot 95 procent, in stappen van 5 procent. Zodra dit limiet is bereikt, stopt het opladen direct. Let wel, als je deze optie inschakelt, beschik je daadwerkelijk over minder batterijcapaciteit.

3. Snelladen uitschakelen

Een andere maatregel die je kan nemen om de levensduur van je batterij te verlengen, is het uitschakelen van snelladen. Snelladen zorgt ervoor dat je batterij sneller vol raakt, maar kan op de lange termijn invloed hebben op de levensduur van de accu. Het leidt namelijk tot extra hitteproductie, waar batterijen slecht tegen kunnen. Ook deze optie vind je in het tabblad Batterij, onder Oplaadinstellingen. Tik daarop en zet de schakelaar bij Snel opladen uit. Houd er rekening mee dat je telefoon daardoor trager oplaadt.

© via Clickx

4. Batterijconditie opzoeken

Wil je weten wat de staat van je batterij is? Scrol dan iets verder naar beneden totdat je Batterijgegevens tegenkomt. Dit tabblad bevat diverse informatie over de batterij, zoals de nominale en huidige capaciteit, het aantal doorlopen oplaadcycli, de fabricagedatum én uiteraard de batterijconditie. Het weergegeven percentage toont hoeveel capaciteit de batterij nog heeft na de doorlopen oplaadcycli, en geeft daarmee aan in hoeverre de batterij is versleten.

© via Clickx