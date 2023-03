De beste extensies voor Google Chrome

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Browsers als Chrome, Edge, Firefox en Opera hebben allemaal één ding gemeen: je kan extensies installeren om de functionaliteit van de browser uit te breiden. Je kan daarbij denken aan een extensie voor je wachtwoordkluizen, advertentieblockers of een browsertool van je antivirusprogramma om je van onveilige websites weg te leiden. Dat zijn misschien wel extensies die je zelf al eens installeerde, of voorbij zag komen bij familie, vrienden of collega’s.

Welke extensies zorgen écht voor een betere browse-ervaring? Dat kan zijn in de vorm van de tools die Google Chrome sneller maken, maar ook tools die je helpen bij het terugvinden van webpagina’s die je eens eerder bekeek. Je hoeft écht geen poweruser te zijn om je Chrome-ervaring naar het volgende niveau te tillen. Wel is het belangrijk om niet zomaar iedere extensie te installeren. Wij leggen uit waar je op moet letten.

Vertrouw niet iedere extensie

Als je de Chrome-webstore bezoekt, beland je in een kluwen van bijna 200.000 extensies en webapplicaties. Uiteraard is het fijn dat er zo’n groot aanbod is, maar dat komt ook met aandacht van criminelen die je data in handen willen krijgen. Met andere woorden: niet alle extensies zijn legitiem. Installeer je zo’n extensie, dan riskeer je dat je browse-data (bezochte websites, zoekgegevens, locatie van je apparaat en meer) door het programma wordt opgeslagen. Het is dus van belang dat je vooraf onderzoekt of een extensie én de ontwikkelaar die het programma in de Chrome-webstore plaatste legitiem zijn. Hiervoor kan je altijd een reeks checks uitvoeren. Begin met een bezoek aan de site van de ontwikkelaar. Die website vind je linksboven naast het logo van de extensie. Staat er een checkmark bij de url? Dan heeft Google alvast geverifieerd dat de ‘eigenaar’ van de website ook werkelijk de extensie-ontwikkelaar is.

Kijk verder naar de ‘1-ster’-reviews van de extensie. Hoewel reviews niet door Google gecontroleerd worden, is het wel een goede graadmeter om te bepalen of het een legitieme extensie is. Zijn er veel negatieve reviews voor een extensie waarin gemeld wordt dat het programma niet doet wat het belooft (of zelfs helemaal niets), zoek dan zeker een andere extensie. Vergeet ten slotte niet om je blik te werpen op de privacyprocedures van extensies en naar het aantal installaties van een extensie. Bij enkele honderden gebruikers is het programma nog niet direct te vertrouwen, maar bij extensies met één miljoen (of zelfs tientallen miljoenen) installaties is dat een ander verhaal.

Beperking tragere pc’s

Extensies kan je zien als miniprogramma’s die op Google Chrome draaien. Ze zijn ontzettend handig om meer functies tot je beschikking te krijgen, maar het neemt ook rekenkracht én vooral werkgeheugen in beslag. Heb je een oude computer met bijvoorbeeld 4 tot 8 GB werkgeheugen (RAM)? Dan installeer je best zo min mogelijk extensies. Elke extra extensie die je installeert, neemt namelijk werkgeheugen in beslag. Je loopt daarmee het risico dat je door de werklast van de extensies een (veel) slechtere, met name slomere, browse-ervaring krijgt. Hoeveel extensies jouw computer exact aan kan? Dat is iets wat je vooral zal moeten ervaren. Installeer dus gerust alle extensies die je in Chrome zou willen hebben en bekijk vervolgens of Chrome eronder lijdt. Merk je een duidelijke vertraging? Kies er dan voor om de minst belangrijke extensies één-voor-één te verwijderen en controleer tussendoor steeds of je een verbetering voelt.

De beste extensies voor Google Chrome

Evernote Web Clipper

Web Clipper is de eenvoudigste tool om informatie van websites extern te bewaren.

Vind je regelmatig artikelen op het internet die later wel eens van pas kunnen komen? Evernote Web Clipper helpt je om die webpagina’s op één gemakkelijke plek op te slaan. De extensie biedt je daar verschillende opties. Zo sla je de webpagina bijvoorbeeld gemakkelijk op als schermafbeelding in Evernote. Zo’n afbeelding maak je vanuit de Web Clipper-extensie. Vervolgens kan je via de browserapp van Evernote notities maken op de afbeelding of een bepaald onderdeel van de afbeelding accentueren. Wil je alleen tekst van een webpagina opslaan? Ook dat kan met Evernotes Web Clipper. Je slaat daarbij meteen de url op, zodat je later nog kan terugkeren op de website om alle details na te lezen (mocht je wat hebben gemist). Terugkeren naar de website is in principe niet nodig; alle data kan namelijk in Evernote worden opgeslagen, zelfs pdf-bestanden. Let wel: Evernote is in de basis een ‘gratis’ dienst, maar je kan niet onbeperkt bestanden opslaan. Een notitie heeft bij het gratis abonnement een formaat van maximaal 25 MB. Verder kan je tot maximaal 65 MB per maand uploaden.

Prijs: gratis – www.evernote.com

Eigenschappen: 3 miljoen+ Chrome-installaties, webteksten, afbeeldingen en pdf’s opslaan in Evernote, delen van webpagina’s, highlighten op schermafbeeldingen, gratis (met premium-optie).

Tab Wrangler

Tab Wrangler slaat alle gesloten webpagina’s op één plek op.

Als journalisten staat onze browser altijd bomvol tabbladen die we (waarschijnlijk) niet meer gaan gebruiken. Tegelijkertijd voelen we niet meteen de noodzaak deze af te sluiten. Wellicht deel je onze ervaringen. Goed, tijd om daar iets aan te doen. Tabbladen nemen namelijk niet alleen kostbare ruimte in je gezichtsveld in beslag, ze gebruiken ook RAM en processorkracht. Tab Wranger helpt dit ‘overtollige’ gebruik omlaag te brengen door tabbladen automatisch te sluiten. Via de instellingen van de extensie kan je handmatig een tijd instellen waarna tabbladen worden gesloten. Enkel websites die je binnen die tijd niet gebruikt hebt, worden afgesloten. Tegelijk slaat Tab Wrangler de url’s van de afgesloten websites voor je op. Je kan dus zo weer terugkeren op een gesloten tabblad. Zorg er dan wel voor dat je geen half ingevulde webformulieren open laat staan. Die gegevens gaan uiteraard wel verloren als je de site (te) lang open laat staan. Vind je een tabblad afsluiten wat ver gaan? Kijk dan ook zeker naar The Great Suspender, een extensie die tabbladen enkel bevriest. Werkgeheugen dat door het tabblad werd gebruikt, wordt daarmee weer vrijgespeeld. De timerfunctie is verder gelijk aan de Tab Wrangler-extensie.

Prijs: gratis

Eigenschappen: 50.000+ Chrome-installaties, automatisch Chrome-tabbladen sluiten, url’s opslaan van gesloten tabbladen, gratis (zonder premium-optie).

GoFullPage – Full Page Screen Capture

Maak in één klik een screenshot van de gehele webpagina.

Eigenlijk vereist deze extensie maar weinig uitleg. Soms is het handig om een schermafbeelding te maken van de gehele webpagina. Browsers bieden vaak wel de optie om webpagina’s als pdf te exporteren, maar dit komt met een grote keerzijde: de opmaak gaat verloren. Teksten zijn daardoor vaak onleesbaar en afbeeldingen verdwijnen volledig uit beeld of staan niet meer op hun ‘originele’ plek. GoFullPage lost dit op door handmatig voor elk deel van de webpagina een ‘schermafbeelding’ te maken en deze aan elkaar te plakken. Hiervoor scrolt de app automatisch door de webpagina. Nadat dit proces is afgerond, kan je de afbeelding opslaan als png, jpeg of pdf. Of je één of meerdere afbeeldingen (of pdf-pagina’s) krijgt, hangt af van de lengte van de pagina. Is de pagina te lang, dan splitst GoFullPage die automatisch op in meerdere segmenten. Wat de extensie ook nog bijzonder maakt, is dat hij volledig opensource is. Mocht je dus exact willen weten hoe de extensie werkt of willen controleren welke data het programma opvraagt, dan kan je de code op Github controleren. De link naar de repository (op Github) is via de productpagina te vinden.

Prijs: gratis – www.gofullpage.com

Eigenschappen: 6 miljoen+ Chrome-installaties, screenshots van volledige webpagina’s, export in png, jpeg en pdf, gratis (zonder premium-optie).

Grammarly

Slimste taalhulp bij Engelse teksten? Zeker. Goedkoop? Dat zeker niet.

Grammarly wordt gezien als dé tool om je geschreven tekst door robots te laten controleren. Daarbij plaatsen we wel direct één ‘maar’: Grammarly werkt (vooralsnog) enkel met Engelse teksten. Schrijf je Nederlandse teksten, dan heb je dus vrij weinig aan de extensie in Chrome. LanguageTool kan gelukkig wel Nederlandse teksten controleren, maar biedt tegelijk minder functies. Grammarly haalt onder meer taal-, typ-, grammatica- en interpunctiefouten uit teksten. Ook biedt de app synoniemsuggesties om de herhaling van woorden te beperken en de tekst hierdoor een pak dynamischer te maken. Niet te missen is ten slotte de controle op je schrijfstijl. Daarmee controleer je of de toon van de tekst die je schreef overeenkomt met de toon die je wil aanslaan bij de ontvanger, of zelfs de toon die je als bedrijf hebt opgenomen in je huisstijlhandboek. Grammarly is in de basis een gratis dienst. Wil je dat de app zinnen kan herschrijven en toonsuggesties kan doen? Dan moet je overstappen op Grammarly Premium. Je betaalt daar op het moment van schrijven minstens 12 euro per maand voor. Let wel, vaak bieden dit soort diensten deals aan waarmee je voor een langere periode tegen een flink scherpere prijs het abonnement kan afnemen. Je zit dan wel aan ze vast, maar spaart bovenal een hoop geld uit.

Prijs: gratis – www.grammarly.com

Eigenschappen: 10 miljoen+ Chrome-installaties, grammaticacontrole, spellingscontrole, werkt enkel met Engelse teksten, gratis (met premium-optie).

uBlock Origin

Je niet-alledaagse advertentie- en malwareblocker.

De klassieke advertentieblockers ken je intussen al. Voorbeelden van zulke extensies zijn AdBlock Plus en Ghostery. Met die plug-ins voorkom je dat websites (te opvallende) advertenties weergeven. Fijn als je veel websites bezoekt die volzet zijn met advertenties. Uiteraard moeten websites ergens hun inkomsten vandaan halen en we raden dan ook zeker aan om websites met dragelijke reclame te ‘whitelisten’. Zo steun je bedrijven die hun best doen om de webervaring op peil te houden, zonder je een rekening te presteren voor content. Tegelijk geeft het een signaal aan niet-whitelisted bedrijven dat zij nog stappen te zetten hebben om hun ‘advertentiebeleid’ aan te scherpen. Terug naar uBlock Origin, want daar draait het om. De extensie blokkeert naast advertenties ook de zogenoemde ‘webtrackers’ die je gedrag op het internet volgen, toegang tot gevaarlijke websites en stopt ook pop-ups die eventueel een gevaar kunnen vormen. Wat deze tool uniek maakt, is dat hij weinig rekenkracht vereist en daarmee dus weinig impact heeft op je browse-ervaring. Wel blokkeert hij soms wat rap content op betrouwbare webpagina’s, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ook als het op digitale veiligheid aankomt.

Prijs: gratis – www.ublockorigin.com

Eigenschappen: 10 miljoen+ Chrome-installaties, advertentieblokkade, trackingblokkade, bescherming tegen onveilige websites, gratis (zonder premium-optie).