Google haalt de stekker uit zijn advertentieprogramma’s in Rusland. Russische websites en contentmakers zullen dus geen inkomsten meer kunnen genereren via het platform.

Je kent Google vast als de grootste zoekmachine ter wereld, maar Google is ook één van de grootste spelers op gebied van online advertenties. Hierdoor heeft Google wereldwijd een enorme invloed. Met diensten zoals AdSense stelt Google miljoenen websites en creators in staat om geld te verdienen, maar in Rusland komt daar nu een einde aan.

Eind deze maand betaalt Google voor de laatste keer uit aan Russische websitebeheerders, die kunnen in principe op zoek gaan naar andere advertentiepartners die wél willen samenwerken.

Voor content creators zoals YouTubers is het echter een ander verhaal: Youtube is sinds vorige week volledige geblokkeerd in Rusland, wat betekent dat de Russische YouTube-gemeenschap geen inkomsten meer kan genereren via hun Video’s. Google Adsense, het populairste platform in Rusland om inkomsten te genereren, valt daarmee ook weg.

Een onverwachtse zet?

Hoewel Google geen duidelijke reden geeft voor deze drastische beslissing, komt het niet geheel als een verrassing. In 2022 stopte Google al met het tonen van advertenties aan gebruikers in Rusland, en Russische bedrijven konden sindsdien ook geen advertenties meer kopen via Google’s netwerk.

Impact op creators

De Russische YouTuber Valentin Petukhov denkt dat deze maatregel een reactie is op Russische creators die nog steeds inkomsten wisten te genereren, ondanks de sancties. Westerse banken hebben namelijk al sancties opgelegd die betalingen naar Russische banken moeten blokkeren, maar blijkbaar zijn er manieren gevonden om deze beperkingen te omzeilen. Google lijkt nu de laatste mazen in het net te dichten.

Russische creators ontvangen hun laatste betaling tussen 21 en 26 augustus. Als er na die datum nog geld op hun account staat, zal Google proberen dat binnen 60 dagen over te maken. Ondertussen worden alle Russische advertentieaccounts definitief gesloten. Dit betekent dat de inkomsten uit advertenties volledig zullen opdrogen: bezoekers van buiten Rusland die Russische websites of video’s bekijken, zorgen niet langer voor inkomsten.