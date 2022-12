Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Google Lens is een erg handige app die je leven een stuk makkelijker kan maken. De app geeft je informatie uit de echte wereld in een oogopslag. We leggen uit wat het juist is en wat je er mee bent.

Wat is Google Lens?

Google lens is een technologie speciaal ontwikkeld om informatie uit afbeeldingen te halen. Dankzij Lens kan je digitaal informatie verkrijgen over dingen die je in het echt ziet. De app identificeert objecten met artificiële intelligentie, dus de app zal steeds beter en nauwkeuriger worden.

De app heeft verschillende mogelijkheden en use cases. Het kan teksten kopiëren, vertalen, objecten identificeren en uitleg geven, vertellen waar je een bepaald product kan kopen… en dat allemaal uit live beelden of eerder gemaakte foto’s.

We geven enkele voorbeelden hoe het gebruikt kan worden:

Je bent op stap en wil een plant identificeren. Haal je smartphone boven en de app zal het je vertellen

Je bent in het buitenland en wilt lezen wat er op een bepaald bord staat. Google Lens zal het voor je vertalen.

Je ziet een vriend met een mooie trui en je wilt weten waar je deze kan kopen. De app zal je het laten zien.

…

Google Lens gebruiken

Voor IOS apparaten zoals en iPhone of iPad moet je de Google app gebruiken.

Voor Android apparaten kan je de app Lens downloaden in de play store.

Google Lens gebruiken op IOS

Open de Google app

app Tik op het camera icoon

icoon Als je de app de eerste keer gebruikt zal je hiervoor toestemming moeten geven

Bovenaan kan je gebruik maken van je camera om foto’s te nemen

Google Lens gebruiken op Android

Open de Lens app

app Klik inden nodig bovenaan op zoeken met je camera

Als je de app voor een eerste keer gebruikt zal je hiervoor toestemming moeten geven

Maak een foto om te zoeken

Google Lens gebruiken op je laptop / PC

Ga naar Google

Klik op het camera icoon in de zoekbalk

in de zoekbalk Upload een afbeelding of plak een afbeeldingslink

Functies van Google Lens

Objecten identificeren

Open de app

de app Richt je camera op een object

je camera op een object Maak een foto

Verklein eventueel het zoekgebied met behulp van de witte hoekgrepen.

Wat staat er voor mij?

Teksten vertalen

Open de camera van de app

van de app Klik linksonder op Vertalen

De app zal teksten automatisch vertalen, je hoeft dus geen foto te maken

Bovenaan kan je de talen eventueel aanpassen

Teksten kopiëren

Open de camera van de app

van de app Klik linksonder op Tekst

Maak een foto van de woorden die je wilt kopiëren

van de woorden die je wilt kopiëren Klik op Alles selecteren

Verklein eventueel het gebied door het blauwe bolletje te verslepen

Klik op Tekst kopiëren

Shoppen

Open de camera van de app

van de app Klik op Winkelen

Neem een foto van een voorwerp of tik op het bolletje dat bij het object verschijnt

van een voorwerp of tik op het bolletje dat bij het object verschijnt Klik op een resultaat

Eten

Open de camera van de app

van de app Klik op de functie Eten of Dineren

of Klik bovenaan op Selecteer het restaurant

Typ de naam van het restaurant en klik hierop

de naam van het restaurant en hierop Neem een foto van de menukaart

van de menukaart Versleep de blauwe bolletjes tot het gewenste gerecht is geselecteerd

tot het gewenste gerecht is geselecteerd Klik op een resultaat

Huiswerk oplossen

Open de camera van de app

van de app Klik op de functie Huiswerk

Neem een foto van een formule of vraagstuk

van een formule of vraagstuk Verklein eventueel het gebied voor betere resultaten

Gebouwen herkennen

Open de camera van de app

van de app Klik op de functie Plaatsen

Richt je camera op een gebouw en maak eventueel een foto

Een eerder gemaakte foto of screenshot scannen

Open de app

Klik onderaan op de gewenste afbeelding of klik onderaan op het icoon van een afbeelding

Klik op de functie die je wilt gebruiken