Heb je thuis meerdere pc’s waartussen je makkelijk bestanden wil delen? Dan kan SMB-netwerkopslag ervoor zorgen dat je zonder problemen aan de bestanden aan kan.

Heb je thuis meerdere pc’s staan en wil je bestanden van de ene pc op de andere kunnen raadplegen? Dan kan je gebruikmaken van diensten zoals OneDrive, Dropbox en Google Drive. Cloudopslag is handig, maar de hoeveelheid data die je kan opslagen is beperkt. Bovendien zal je niet aan de data kunnen als partijen zoals Microsoft of Google problemen ondervinden. Om bestanden tussen twee pc’s thuis te delen, kan het interessant zijn om die netwerksopslag zelf te regelen.

1. PC’s in hetzelfde netwerk brengen

Verbind beide pc’s met hetzelfde wifinetwerk of via een ethernetkabel. Controleer of de pc’s elkaar kunnen zien door de Verkenner te openen en op Netwerk in de linkerzijbalk te klikken. Als netwerkdetectie uitstaat, zet deze aan via Instellingen > Netwerk en internet > Geavanceerde netwerkinstellingen > Netwerkdetectie inschakelen.

2. Vast IP-adres instellen op pc met gedeelde map

Om te voorkomen dat het IP-adres verandert, stellen we een statisch IP-adres in. Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Geavanceerde netwerkinstellingen en klik op de netwerkadapter die je gebruikt. Klik daarna op de knop ‘bewerken’ naast ‘Meer adapteropties’. Hier verschijnt de optie om een statisch IP-adres in te stellen.

IP-adres: 192.168.1.100 (of een ander vrij adres binnen je netwerk)

Subnetmasker: 255.255.255.0

Standaardgateway: 192.168.1.1 (adres van je router)

Klik op OK en herstart je netwerkverbinding. Nu behoudt je pc altijd hetzelfde IP-adres, waardoor de netwerkverbinding stabiel blijft.

3. Deel een map op de eerste pc

Open Verkenner, klik met de rechtermuisknop op de map die je wilt delen en kies Eigenschappen. Ga naar het tabblad Delen en klik op Geavanceerd delen. Vink Deze map delen aan en geef de gedeelde map een naam. Klik op Machtigingen, kies “Iedereen” en geef lees- en/of schrijfrechten. Klik op Toepassen en OK om te bevestigen.

4. Toegang krijgen op de tweede pc

Open Verkenner op de tweede pc en typ in de adresbalk: \\192.168.1.100 (het vaste IP-adres van de eerste pc). Druk op Enter. Wanneer je daarom gevraagd wordt, voer je de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de eerste pc. De gedeelde map zou nu zichtbaar moeten zijn. Om de gedeelde map makkelijk toegankelijk te maken, klik je met de rechtermuisknop op de gedeelde map en kies je Netwerkstation toewijzen. Kies een stationsletter (bijv. Z:), vink ‘Opnieuw verbinden bij aanmelden’ aan en klik op Voltooien. Nu verschijnt de gedeelde map als een netwerkschijf in Deze pc.

