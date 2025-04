Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC

De Surface Pro Copilot+ PC valt op door zijn strakke design, helder display en lange batterijduur, wat hem een geduchte concurrent maakt voor de iPad Pro. Het toetsenbord is helaas prijzig, maar wel essentieel om deze Windows-tablet als volwaardige laptop te gebruiken. Met een krachtige Snapdragon-chipset en een volledige versie van Windows 11 biedt hij veel rekenkracht. Toch draaien sommige apps nog niet native op ARM, wat zorgt voor trage prestaties door emulatie. De AI-functies voelen momenteel gimmicky aan, al kan dit met toekomstige updates verbeteren. Gamers zullen teleurgesteld zijn door de matige prestaties, maar de batterij houdt het tot wel 15 uur vol. Kortom, de Surface Pro Copilot+ PC is ideaal voor wie een lichte laptop zoekt met krachtige prestaties. Dankzij zijn compacte design is hij ook nog bijzonder draagbaar en handig op weg naar het werk, in de trein.

Adviesprijs: 1.449 euro

Samsung Galaxy Watch Ultra

De Samsung Galaxy Watch Ultra is Samsungs grootste en meest geavanceerde smartwatch tot nu toe. Het robuuste ontwerp valt op met een titanium behuizing die de wijzerplaat omarmt en biedt krachtige functies voor outdoor-liefhebbers. Het grotere Super AMOLED-scherm is scherp en goed leesbaar, zelfs bij fel zonlicht. De prestaties zijn vlot, en het horloge komt het best tot zijn recht met een Samsung-smartphone. Het is compatibel met andere Android-toestellen, maar niet met iPhones. Met de Exynos W1000-chip, hoge duurzaamheid, nauwkeurige gps en de mogelijkheid om spier- en lichaamsvet te meten, biedt de Galaxy Watch Ultra unieke functies. De uitgebreide slaaptracking is een pluspunt, al kan het formaat wat groot aanvoelen voor wanneer je slaapt met het horloge aan.

Adviesprijs: 578,90 euro

Nothing Ear (a)

De nieuwste betaalbare oordopjes van Nothing bieden indrukwekkende audiokwaliteit. Hoewel de audio niet bijzonder gedetailleerd of verfijnd is, klinkt hij energiek en rijk. Voor deze prijs vind je zelden een beter alternatief. De noise-cancelling is opmerkelijk en onderdrukt effectief de meeste standaardgeluiden, terwijl alleen de hardere en chaotische geluiden doorkomen. Dankzij handige functies zoals draagdetectie (automatisch pauzeren bij het uitdoen), LDAC hi-res audio, multi-point connectiviteit en de Nothing-app met EQ, bieden de Nothing Ear (a) oortjes een aantrekkelijk totaalpakket voor een scherpe prijs. De batterijduur van 5,5 uur met actieve ruisonderdrukking is gemiddeld en er is geen ondersteuning voor ruimtelijke audio. Gezien de prijs en de vele andere functies zijn deze tekortkomingen echter goed te vergeven.

Adviesprijs: 99 euro

Lenovo Tab Plus

Waar sommige budgettablets nog met 64 GB opslag komen, begint de Lenovo Tab Plus bij 128 GB voor 279 euro, met daarnaast ook een optie voor 256 GB. Beide versies zijn uitbreidbaar met een microSD-kaart, wat extra flexibiliteit biedt voor opslag. Wat wel ontbreekt, is een LTE-variant, wat voor sommige gebruikers een gemis kan zijn. Hoewel er snellere tablets op de markt zijn voor deze prijs, ligt de focus van de Lenovo Tab Plus op entertainment. De tablet heeft een handige ingebouwde standaard en krachtige speakers in het dikkere gedeelte, aan de onderkant. Dit, gecombineerd met het scherpe display, maakt het de ideale keuze voor het kijken van series of het afspelen van muziek. Je hebt geen koptelefoon nodig om van goed geluid te genieten, wat het ideaal maakt voor ontspannen avonden. Op het gebied van updates presteert de Lenovo Tab Plus verrassend goed: hij draait Android 14 en krijgt twee grote Android-updates, plus vier jaar aan beveiligingsupdates. Dit zorgt ervoor dat je tablet langer relevant blijft.

Adviesprijs: 270 euro

App van de maand: SkinVision

SkinVision is een innovatieve app die zich richt op huidgezondheid en het vroegtijdig opsporen van huidkanker. Gebruikers kunnen eenvoudig foto’s maken van verdachte huidplekjes, waarna de app ze analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie. Let wel: SkinVision is niet de zoveelste AI-app; voor de analyses wordt ook gebruikgemaakt van de expertise van gezondheidsprofessionals en dermatologen. De handige, gebruiksvriendelijke interface maakt de app toegankelijk voor iedereen, ongeacht het kennisniveau. Na het uploaden van een foto, geeft SkinVision een risicoscore, variërend van laag tot hoog, en biedt het advies over de volgende stappen, zoals het raadplegen van een dermatoloog. Hoewel de app geen vervanger is van medische diagnose, kan die wel bijzonder nuttig zijn bij een eerste screening, die je zelf laagdrempelig kan uitvoeren. In de workshop op pagina 90 begeleiden we je stap voor stap bij het scannen van een huidplekje.

Prijs: 4,99 euro per maand, 29,99 euro per jaar of 49,99 euro voor een levenslang abonnement

Platform: Android, iOS