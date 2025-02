Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wil je opslagruimte vrijmaken op je Windows 11-pc en weet je niet welke bestanden je moet verwijderen? Goed nieuws, Windows kan daar vrij makkelijk en snel een handje mee helpen.

Als je al jarenlang dezelfde laptop of pc gebruikt en cloudopslag niet je ding is, dan bestaat de kans dat je op een bepaald moment tegen de limieten van de ingebouwde opslag aanloopt. Er zijn verschillende manieren om dat op te lossen, van externe opslag tot een grondige schoonmaak. Bij dat tweede kan Windows 11 je op weg helpen door aan te geven welke bestanden wellicht in de prullenbak kunnen.

1. Instellingen openen

De mogelijkheid om snel opslagruimte vrij te maken, zit ingebakken in Windows 11. Je hebt geen aparte app of speciaal programma nodig, want alles wat je nodig hebt, staat in de algemene instellingen. Vanuit het algemene Windows 11-instellingenmenu ga je eerst in het linker menu naar ‘Systeem’ en vervolgens klik je in het grote menu rechts op ‘Opslag’ (dit zou de zesde optie moeten zijn). Dan kom je terecht in het opslagmenu en zal je pc aangeven hoeveel vrije opslagruimte je nog hebt.

Je hebt geen apart programma nodig.

2. Aanbevelingen van Windows 11

In het opslagmenu zie je het submenu opslagbeheer met daaronder drie opties. Om snel bestanden te verwijderen, moet je een kijkje nemen bij de tweede optie in dit rijtje met aanbevelingen. Standaard geeft Windows 11 drie aanbevelingen: de downloadsmap, de systeemherstelbestanden en de prullenbak. Hoewel Windows 11 zegt dat je de systeemherstelbestanden veilig kan verwijderen als je recent geen problemen hebt ondervonden, raden we dat toch af. De bestanden in de prullenbak kan je daarentegen veilig opschonen en hetzelfde geldt voor de downloadmap. Opslagruimte vrijmaken? Vink de gewenste vakjes aan en klik vervolgens op ‘Opschonen’.

Vink aan wat weg moet.

3. Kan er nog meer weg?

In het menu met aanbevelingen is standaard alleen het eerste submenu met tijdelijke bestanden opengeklapt. Hieronder staan nog drie andere submenu’s: grote of ongebruikte bestanden, bestanden gesynchroniseerd met de cloud en ongebruikte apps. Het principe is hier hetzelfde: Windows 11 gaat op zoek naar bestanden waarvan het denkt dat je die niet meer nodig hebt en door ze aan te vinken, kan je ze meteen verwijderen. Als je niet elk individueel groot/ongebruikte bestand wil aanklikken, kan je ook gewoon de hele lijst met oudere of recente bestanden selecteren en opschonen.

Verwijder nog meer!

4. Opslagruimte vrijmaken: opslaginzicht inschakelen

Een manier om te voorkomen dat je opslag onverwacht vol zit, is Opslaginzicht. Dit vind je in het algemene opslagmenu boven het vakje met aanbevelingen en het zou standaard ingeschakeld moeten zijn. Opslaginzicht kan automatisch bestanden verwijderen uit de prullenbak en downloadsmap. Standaard verwijdert het elke 30 dagen alle bestanden uit de prullenbak en je kan dit ook instellen op elke dag, elke 14 dagen en elke 60 dagen. Voor de downloadsmap staat het standaard uit en ook hier heb je dezelfde opties (1, 14, 30 of 60 dagen) voor automatische opschoning.

Voorkom dat je opslag vol zit.

