Als je op zoek bent naar een manier om snel en gemakkelijk je afbeeldingen van formaat te veranderen, zonder dat je hier ingewikkelde fotobewerkingssoftware of online programma’s vol met advertenties voor nodig hebt, dan raden we de Image Resizer in Microsoft PowerToys aan. We hebben in onze workshops inmiddels al verschillende keren de Microsoft PowerToys-app op Windows aangeraden, omdat hier allerlei handige functies in verstopt zijn. Met de Image Resizer kan je vanuit Windows Verkenner één afbeelding of meerdere afbeeldingen tegelijk een nieuw formaat geven. Hiermee bespaar je tijd en kan je meteen de optimale instellingen voor bepaalde sociale media of andere platforms toepassen op je foto’s.

1. Download de Microsoft PowerToys-app

Om deze handige functie van Microsoft PowerToys te kunnen gebruiken, zal je dus eerst de PowerToys-app moeten installeren op je Windows-pc. Deze app kan je vinden in de Microsoft Store en vanaf daar dus ook installeren. Als de app eenmaal geïnstalleerd is, kan je deze openen om alle beschikbare functies terug te vinden.

Installeer eerst de Microsoft PowerToys-app via de Microsoft Store.

2. Image Resizer inschakelen

De functie die we hier nodig hebben heet Image Resizer en die is links in de lijst met alle verschillende functies te vinden. Klik dus links op Image Resizer om de opties van deze functie te zien. Om de opties aan te kunnen passen, moet je de functie eerst inschakelen met de bijbehorende slider. Het is ook aan te raden om door de andere beschikbare functies heen te gaan en ze in en uit te schakelen als je ze wel of niet wil gebruiken.

Zoek naar Image Resizer in de lijst met functies van PowerToys en zet de functie aan.

3. Kies opties voor formaten

Als de functie ingeschakeld is, zie je ook de voorinstellingen staan die automatisch worden aangeboden. Deze kan je naar wens aanpassen, maar je kan ook andere opties met specifieke resoluties toevoegen aan de lijst. Je kan deze instellingen een passende naam geven, plus bepalen hoe de afbeelding precies passend moet worden gemaakt en wat de precieze afmetingen moeten zijn.

Pas de voorinstellingen voor de formaten aan naar je gewenste formaten.

4. Nieuwe bestanden opslaan

Als laatste kan je ook nog bepalen als wat voor soort bestandstype je de nieuwe afbeeldingen wil opslaan en wat voor naamgeving de aangepaste afbeeldingen moeten aanhouden. Wanneer je dit allemaal hebt ingesteld, kan je dus in Verkenner één of meerdere afbeeldingen selecteren, er met je rechtermuisknop op klikken en (eventueel in Windows 11 onder ‘Meer opties weergeven’) op ‘Formaat wijzigen met Image Resizer’ klikken om een van de verschillende opties te kiezen.

Kies welk bestandstype je van de aangepaste afbeeldingen wil maken en welke bestandsnaam ze moeten krijgen.

