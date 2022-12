Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Google SafeSearch is erg handig voor bijvoorbeeld ouders die die willen voorkomen dat hun kinderen per ongeluk op expliciete websites terechtkomen. Echter is de functie vaak vervelend als je zoekt naar bepaalde informatie omdat inhoud gefilterd wordt en je dus niet alles te zien krijgt. We laten je zien hoe je SafeSearch kan uitzetten.

Wat is Google SafeSearch?

Google SafeSearch is een functie van Google die is ontworpen om ongewenste of expliciete zoekresultaten (zoals geweld of pornografie) te filteren. Je kan SafeSearch gebruiken om te voorkomen dat kinderen of andere gebruikers per ongeluk op deze expliciete of schadelijke websites terechtkomen.

SafeSearch is standaard ingeschakeld op Google, maar er is ook een mogelijkheid om dit uit te schakelen.

Hoe kan ik SafeSearch uitzetten?

Om Google SafeSearch uit te schakelen, kun je deze vijf stappen volgen:

Ga naar de Google-zoekpagina op je computer of smartphone Klik onderaan de pagina op Instellingen Klik op Zoekinstellingen Klik op SafeSearch-instelling beheren Zet SafeSearch uit door de schakelaar uit te zetten

Als je SafeSearch weer wilt inschakelen, kun je dezelfde stappen volgen en de schakelaar aan zetten.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van SafeSearch ervoor kan zorgen dat expliciete of ongewenste zoekresultaten worden getoond in je zoekresultaten.

Waarom zou ik SafeSearch uitschakelen?

Er zijn verschillende redenen waarom iemand Google SafeSearch zou willen uitschakelen:

Toegang tot expliciete of ongewenste zoekresultaten: Als je op zoek bent naar specifieke zoekresultaten die door SafeSearch gefilterd worden, kan het uitschakelen van SafeSearch ervoor zorgen dat je deze resultaten kunt zien. Minder beperkingen op zoekresultaten: SafeSearch kan sommige legitieme zoekresultaten filteren, vooral als ze bepaalde expliciete zoekwoorden bevatten. Door SafeSearch uit te schakelen heb je meer vrijheid om te zoeken naar wat je wilt zonder beperkingen. Meer controle over zoekervaring: Sommige mensen willen gewoon meer controle hebben over hun zoekervaring en zetten hiervoor SafeSearch uit.