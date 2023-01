Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een Gmail-account aanmaken is erg simpel. Binnen de 5 minuten zal je al gebruik kunnen maken van de meestgebruikte gratis e-mailservice. We overlopen alle stappen die nodig zijn om je Gmail-account aan te maken.

Hoe maak ik een Gmail-account aan?

STAP 1 / Maak een Google account aan

Als je gebruik wilt maken van Gmail, zal je een Google account nodig hebben. Ga naar de Google homepagina en klik rechtsboven op Inloggen. Op het inlogscherm kan je ook een nieuw account aanmaken. Klik op Account maken. Dient het account voor jezelf, een kind of een bedrijf? Je zal hier dat ook moeten aanduiden. Als je een persoonlijk account wilt maken klik je op Voor mijn eigen gebruik.

STAP 2 / Gegevens invullen

Zo, je bent klaar om je gegevens in te vullen en een e-mailadres te kiezen. Vul je voor- en achternaam in en kies een gebruikersnaam. De gebruikersnaam zal dienen als je e-mailadres. Verzin tot slot nog een sterk wachtwoord zodat je zeker bent dat je account veilig is. Na alles grondig gelezen te hebben, klik je op Volgende.

STAP 3 / Telefoonnummer verifiëren

We weten dat deze stap bij veel mensen gevoelig ligt, maar het is nu eenmaal nodig om je telefoonnummer door te geven om je Gmail-account aan te maken. Dit is om te voorkomen dat er verschillende spam-account worden aangemaakt. Vul je persoonlijke telefoonnummer in en klik op Volgende.

Je zal een 6-cijferige code toegestuurd krijgen als een SMS-bericht. Vul deze code in en klik op Controleren.

STAP 4 / Overige informatie toevoegen

Eens je telefoonnummer geverifieerd is, dien je nog wat overige informatie toe te voegen zoals je geslacht en geboortedatum. Het is natuurlijk aan jezelf om te kiezen of je jouw echte geboortedatum of geslacht gebruikt.

Je kan optioneel ook een herstelemailadres toevoegen dat zal dienen ter bescherming van je account om bijvoorbeeld je wachtwoord terug te krijgen moest je deze vergeten zijn. Vul je informatie in en klik op Volgende.

STAP 5 / Afronden

Zo, je bent bijna klaar om gebruik te maken van Gmail. Dit zijn de laatste schermen die je zal tegenkomen:

Kom je “Haal meer uit je nummer” tegen? Dan kan je kiezen voor Overslaan.

Bij “Personalisatie-instellingen kiezen” kies je best voor Snelle personalisatie.

Bij “Personalisatie-instellingen en cookies bevestigen” scroll je naar beneden en klik op Bevestigen

Op het scherm “Privacy en voorwaarden” moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden van Google. Scroll naar beneden en klik op Ik ga akkoord

Na al deze stappen doorlopen te hebben, ben je klaar om je Gmail-account te gebruiken. Je zal je inbox terugvinden via mail.google.com of ga naar de Google homepagina, klik op het icoon van Google-apps (bolletjes in de vorm van een vierkant) en kies voor Gmail. Je kan natuurlijk ook steeds een snelkoppeling maken vanaf je bureaublad, of de Gmail app installeren op je smartphone.