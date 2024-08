Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Ben je het beu om ‘s avonds in het donker of vanuit je luie zetel naar een oplaadkabel te moeten grabbelen? Steek de kabel dan eenmalig in een draadloze oplader en je kan vervolgens je telefoon gewoon op de lader leggen om hem op te laden. In een wereld vol met usb-c- en Lightning-opladers kan er nog maar weinig fout gaan bij het inpluggen van je oplaadkabel, maar het is natuurlijk gemakkelijker om gewoon een draadloze oplader op je bureau of je nachtkastje te leggen. Zo hoef je je telefoon, smartwatch of draadloze oortjes er alleen nog maar op te leggen om ze op te laden. In dat geval zit je ook niet vast aan een kabel wanneer je je telefoon even wil oppakken om bijvoorbeeld een bericht te beantwoorden. Het is misschien vooral een kwestie van gemak, maar tegelijkertijd zorgt het gebruik van een draadloze oplader er ook voor dat de je oplaadpoorten en oplaadkabels minder snel slijten en dat is fijn als je daar af en toe toch nog op moet kunnen vertrouwen. Ze laden je apparaten wel minder snel op, maar daar zal je misschien niet zoveel van merken als je telefoon gewoon naast je op je bureau of nachtkastje ligt.

Waar moet je op letten?

Tegenwoordig krijg je bij de aankoop van je nieuwe smartphone meestal geen oplader meer in de doos, dus als je toch op zoek moet naar een (nieuwe) lader, is een draadloos exemplaar zeker het overwegen waard. Een van de eerste dingen waar je echter op moet letten bij je zoektocht naar een goede draadloze lader, is of jouw smartphone überhaupt wel ondersteuning biedt voor draadloos opladen. Het is een beetje vervelend als je zo’n lader in huis haalt en er vervolgens niets gebeurt als je je telefoon er bovenop legt. Intussen zou toch vrijwel elke goede draadloze lader ondersteuning moeten bieden voor de Qi-standaard (of inmiddels Qi2). Daarnaast is het aan te raden om even op te zoeken wat de maximale draadloze oplaadsnelheid is die jouw smartphone ondersteunt. Veel premium smartphones bieden momenteel maximaal draadloos opladen aan 15 W, maar sommige merken bieden snellere draadloze laadsnelheden via hun eigen draadloze laders. Als je een iPhone hebt, kan het ook handig zijn om een lader met ondersteuning voor MagSafe te zoeken, als je de lader bijvoorbeeld als standaard wil gebruiken of als je een powerbank met ondersteuning voor draadloos laden tegen de achterkant van je iPhone wil ‘plakken’. Verder zal je er in de praktijk achter moeten komen of je misschien je telefoonhoesje van het toestel moet verwijderen wanneer je draadloos wil opladen. Als het hoesje te dik is, kan je toestel misschien niet fatsoenlijk draadloos worden opgeladen. Een draadloze oplader hoeft totaal niet duur te zijn, maar hoe sneller ze zijn en hoe meer extra features ze hebben, hoe duurder ze worden natuurlijk.

De beste draadloze opladers voor je smartphone

IKEA LIVBOJ

Dit is de goedkoopste draadloze lader in deze koopgids. Hij wordt dan ook niet met een stroomadapter of een usb-c-kabel geleverd, dus die moet je nog los aanschaffen. De LIVBOJ van IKEA heeft een maximaal vermogen van 5 W, dus hij zal je telefoon zeker niet snel opladen, maar als dat geen probleem is, dan is dit wel een uitstekende keuze voor maar 5 euro. Hij is compatibel met elk toestel dat draadloos opladen via de Qi-standaard ondersteunt. Je kan hier dus allerlei soorten smartphones en draadloze oortjes mee opladen.

Adviesprijs: 4,99 euro

www.ikea.com

Eigenschappen: maximaal vermogen van 5 W, Qi-gecertificeerd, zonder kabel en stroomadapter

Apple MagSafe-oplader

Heb je een iPhone? Dan is de officiële MagSafe-oplader van Apple natuurlijk ook een goede optie om te overwegen. Hij is niet goedkoop, maar wel enorm compact en wordt via MagSafe magnetisch verbonden aan je iPhone, zodat je zeker weet dat je telefoon goed contact maakt met de oplader. Deze lader ondersteunt ook draadloos opladen met 15 W. Je krijgt hier ook geen stroomadapter bij, maar wel een usb-c-kabel van 1 meter lang.

Adviesprijs: 49 euro

www.apple.com

Eigenschappen: maximaal vermogen van 15 W, Qi-gecertificeerd, MagSafe, zonder stroomadapter

Xiaomi Mi 20W draadloze oplaadstandaard

Deze draadloze oplader van Xiaomi dient ook als standaard voor je telefoon en dat kan handig zijn als je hem op je bureau hebt staan en toch nog je berichten in de gaten wil houden of als je er bijvoorbeeld ’s avonds in bed nog even een film of serie op wil kijken. Hij kan maximaal met 20 W opladen, maar als je daar profijt van wil hebben, moet je smartphone dat ook ondersteunen en heb je ook wel een stroomadapter nodig met een hoog genoeg wattage. Die wordt namelijk niet meegeleverd. Wel krijg je een usb-c-kabel.

Adviesprijs: 19,99 euro

www.mi.com

Eigenschappen: maximaal vermogen van 20 W, tevens een standaard, zonder stroomadapter

Samsung Fast Wireless Charger Duo

Als je je in het Samsung-ecosysteem bevindt, dan is de officiële Fast Wireless Charger Duo ook zeker het overwegen waard. Deze kan je inclusief of exclusief stroomadapter aanschaffen, maar aangezien je bij Samsung-telefoons geen adapters meer krijgt, hebben we hier de variant inclusief adapter vermeld. Deze draadloze lader kan je telefoon met maximaal 15 W opladen, maar hij heeft wel ruimte voor twee apparaten. Het grote oplaadvlak is bedoeld voor je smartphone, maar op het kleine vlak daarnaast kan je nog de case van je draadloze oortjes of je smartwatch opladen.

Adviesprijs: 89,99 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: maximaal vermogen van 15 W, twee apparaten tegelijk opladen, met kabel en stroomadapter

Anker MagGo Wireless Charging Station

Dit is de duurste draadloze lader in deze koopgids, maar hij kan dan ook drie apparaten tegelijk opladen, is enorm compact door zijn vouwmechanisme en heeft een vermogen van maximaal 15 W (5 W voor de kleinere oppervlakken). Hij is vooral gericht op Apple-gebruikers, met onder andere MagSafe voor het magnetisch verbinden met je iPhone en een speciaal rond oplaadvlak voor een Apple Watch. Je kan hiermee tegelijk je iPhone, Apple Watch en AirPods opladen.

Adviesprijs: 109,99 euro

www.anker.com

Eigenschappen: maximaal vermogen van 15 W voor smartphone + 2x 5 W voor accessoires, Qi2-gecertificeerd, drie apparaten tegelijk opladen, MagSafe, met kabel en stroomadapter

Anker MagGo Power Bank (10K)

Ook deze draadloze lader is vooral gefocust op Apple-gebruikers met zijn MagSafe-ondersteuning. Het unieke aan deze lader is dat hij echt volledig draadloos is, want het is tegelijkertijd een powerbank. Hij biedt een 15W-oplaadsnelheid en het handige is dat je hem dus overal gemakkelijk mee naartoe kan nemen, zonder ook een kabel en stroomadapter mee te hoeven nemen. Aan de zijkant zie je een indicatie van het batterijpercentage van de powerbank en de resterende oplaadtijd.

Adviesprijs: 89,99 euro

www.anker.com

Eigenschappen: maximaal vermogen van 15 W (draadloos)/27 W (bedraad), Qi2-gecertificeerd, 10.000mAh-batterij, MagSafe, tevens een standaard, zonder stroomadapter