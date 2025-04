Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Als je graag op vakantie Game of Thrones, The White Lotus, The Sopranos of een van de vele andere geweldige series (of films) van HBO Max wil bekijken, is het handig om te weten hoe je je favoriete content in de HBO Max-app kan downloaden. Alles wat je nodig hebt, is een abonnement (minimaal Standaard) en de HBO Max-app op een mobiel apparaat zoals een telefoon of tablet. In dit artikel lees je hoe je vervolgens stapsgewijs je favoriete films en series van HBO Max downloadt. Zo hoef je geen mobiele data te verspillen als je onderweg of op vakantie iets wil kijken.

1. Open de HBO Max-app en ga naar de app-instellingen

De eerste stap is natuurlijk om de HBO Max-app op je telefoon of tablet te openen. Vervolgens is het handig om eerst een keer de standaard downloadinstellingen in te stellen. Hiervoor moet je naar de downloadinstellingen. Deze vind je als je je profielfoto aantikt, naar App-instellingen gaat en hier vervolgens weer Downloadinstellingen selecteert. Hier zie je onder andere hoeveel opslag je apparaat nog vrij heeft voor eventuele downloads, bepaal je of content alleen via wifi mag worden gedownload (of ook via mobiele data) en selecteer je de standaard beeldkwaliteit voor je downloads.

2. Ga naar een film of serie naar keuze

Als je eenmaal tevreden bent met de downloadinstellingen, kan je weer terug naar het overzicht met alle films en series en op zoek gaan naar een film of serie die je wil downloaden. Selecteer vervolgens die film of serie en je krijgt eerst de standaardopties te zien voor het bekijken van de content en het toevoegen aan je lijst. Bij series kan je nog iets verder naar beneden scrollen voor een overzicht van alle afleveringen en kan je bij meerdere seizoenen kiezen van welk seizoen je het overzicht met de afleveringen wil zien.

3. Klik op het downloadsymbool

Bij films zie je bovenaan al het downloadsymbool staan, maar bij series moet je dus iets verder naar onderen scrollen tot je het overzicht van alle afleveringen ziet. Naast elke aflevering vind je hier dan een downloadsymbool. Tik op het downloadsymbool bij de film of naast een aflevering en het downloaden begint. Je kan bij HBO Max helaas niet meteen een heel seizoen van een serie downloaden, dus het moet één voor één.

4. Bekijk en beheer je downloads

Als je klaar bent met het downloaden van verschillende films en/of series, is het natuurlijk handig om te weten waar je ze kan terugvinden en eventueel ook weer kan verwijderen. Op het beginscherm van de app (en als het goed is op vrijwel elk scherm in de app), vind je onderaan een balk met verschillende icoontjes. Hier staat ook een downloadsymbool tussen. Tik deze aan en je krijgt een overzicht van al je downloads te zien. Hier kan je ze vervolgens bekijken en beheren (verwijderen) en er is een tandwiel-symbool dat je vanuit hier ook meteen naar de downloadinstellingen brengt.

