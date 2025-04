Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wil je voorkomen dat je slachtoffer wordt van een phishingaanval? Maak dan gebruik van de handige Safeonweb-extensie voor browsers. Die helpt je om zulke aanvallen te herkennen. Wij leggen uit hoe de extensie precies werkt. Safeonweb, onderdeel van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), speelt een belangrijke rol in het beschermen van de miljoenen Belgen die dagelijks op het internet surfen.

Websites waarvan bij het CCB bekend is dat ze schadelijke inhoud (kunnen) bevatten, worden bijvoorbeeld automatisch geblokkeerd. Mogelijk heb je dit al eens meegemaakt nadat je op een link klikte en werd doorgestuurd naar een Safeonweb-waarschuwingspagina.

De overheidsinstantie helpt je echter ook om phishingsites te herkennen nog vóórdat ze eventueel worden geblokkeerd. Dat gebeurt via een browserextensie, beschikbaar voor onder meer Google Chrome, Microsoft Edge en Opera.

1. Installeer de extensie

De browserextensie is te downloaden via safeonweb.be/nl/safeonweb-browser-extension. Op deze pagina vind je ook informatie over de werking van de extensie, mogelijke foutmeldingen, privacyvragen en directe links naar de extensies in de appwinkels van de ondersteunde browsers. In ons geval gebruiken we Chrome, maar de extensie werkt en oogt vrijwel identiek in andere browsers.

2. Haal de score tevoorschijn

Het gebruik van de extensie is gelukkig eenvoudig. Na installatie verschijnt het pictogram van Safeonweb automatisch rechtsboven in je browservenster. Zie je het pictogram niet? Klik dan op de extensieknop van je browser en sleep de extensie naar de werkbalk zodat hij altijd zichtbaar is. Zodra dit goed is ingesteld, zie je voortdurend het schildlogo van Safeonweb, dat van kleur verandert afhankelijk van de veiligheid van de bezochte website.

© via Clickx

3. Stoplichtsysteem uitgelegd

De Safeonweb-extensie werkt met een stoplichtsysteem: de kleur van het schildlogo geeft aan in hoeverre een website te vertrouwen is.

Groen: de identiteit van de eigenaar is vastgesteld, de website is te vertrouwen.

de identiteit van de eigenaar is vastgesteld, de website is te vertrouwen. Oranje: de identiteit van de eigenaar kon niet worden geverifieerd. Safeonweb kan daardoor niet bepalen of de website betrouwbaar is. Het is doorgaans af te raden om hier persoonlijke gegevens achter te laten.

de identiteit van de eigenaar kon niet worden geverifieerd. Safeonweb kan daardoor niet bepalen of de website betrouwbaar is. Het is doorgaans af te raden om hier persoonlijke gegevens achter te laten. Rood: Safeonweb heeft aanwijzingen dat het om een (mogelijk) gevaarlijke website gaat. Sluit de website zo snel mogelijk en laat er geen gegevens achter.

© via Clickx

Voor kleurenblinden wordt het pictogram aangevuld met een symbool dat het beveiligingsniveau aangeeft: OK (groen), ! (oranje) en X (rood).

4. Meer informatie

Naast de kleurcodes biedt de extensie ook extra uitleg over hoe een score tot stand komt. Klik hiervoor op het schildlogo en vervolgens op View details. Je ziet dan onder meer of de certificaten van de website in orde zijn en welke Authority Score de site krijgt op basis van de certificaatautoriteit. Daarnaast is er de Domain Score, die alleen zichtbaar is bij domeinen die als kwaadwillig zijn geregistreerd. Bij een score van ‘1’ kleurt het schildlogo automatisch rood, ongeacht de andere scores.

© via Clickx