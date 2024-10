Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Om je een overzicht te bieden op al je documenten, foto’s en mediabestanden, zitten er in Windows vooraf ingestelde mappen. Dat kan bijzonder handig zijn, tenzij je het zelf net wat anders wilt organiseren.

Met de mappen ‘Documenten’, ‘Downloads’, ‘Muziek’ en ‘Video’s’ wil Windows je alvast een eerste aanzet geven om je bestandenbibliotheek op orde te houden. De mappen zijn bijzonder handig, al hangt er wel een groot nadeel aan vast: standaard huizen die vooringestelde mappen op de C:/-schijf. Na verloop van tijd kan die schijf vol geraken, waardoor je bestanden en documenten dient te verwijderen. De meeste gebruikers verslepen de documenten dan naar een andere map, op een schijf waar wel nog plek is. Alleen: Windows blijft alle downloads en documenten opslaan in die standaardmap. Daardoor kan je snel het overzicht verliezen. Gelukkig kan je de pc instructies geven om downloads en documenten op een andere schijf op te slaan.

Stap 1 / Controleer waar er plek is

Vooraleer je deze workshop begint, is het een goed idee om te controleren waar er nog plek over is op je pc. Meestal is de C:/-schijf de eerste die volloopt, omdat Windows die standaard gebruikt om alles op te slaan. De beste manier om dit te controleren, is door via de Verkenner naar ‘Deze pc’ te navigeren. Daar krijg je een net overzicht van welke opslagmedia je hebt aangesloten en hoeveel plek daar nog beschikbaar is. Op ons systeem is de J:/-schijf nog volledig vrij. Deze zullen we in deze workshop gebruiken om de Downloads-map te huisvesten. De kans is groot dat de schijven in jouw pc andere letters meekregen. Pas deze dan ook aan waar nodig.

Stap 2 / Bepaal welke map je apart wil hebben

Waarschijnlijk heb je zelf al een idee van welke map je wil isoleren. Heb je veel documenten die absoluut niet verloren mogen gaan? Dan is het een goed idee om die apart op te slaan. Mocht je SSD het ooit begeven, dan staan je documenten veilig ergens anders opgeslagen. Heb je een grote muziekbibliotheek of fotoverzameling op je pc staan? Dan kan je ervoor kiezen om die mappen een veilig onderkomen te geven op een andere schijf.

Stap 3 / Eigenschappen van de map zoeken

Wij zullen voor deze Workshop de map ‘Downloads’ naar de J:/-schijf verplaatsen, maar de map en het doelmedium kan je dus zelf kiezen. Om een map te verplaatsen, klik je erop met de rechtermuisknop en kies je voor ‘eigenschappen’. In het pop-upvenster dat verschijnt, kies je bovenaan voor het tabblad ‘locatie’.

Stap 4 / De map verplaatsen

In het tabblad ‘locatie’ krijg je de huidige locatie van de map te zien, maar kan je er ook meteen een nieuwe kiezen. Dat doe je door op ‘Verplaatsen…’ te klikken. In het venster dat nu verschijnt, ga je opzoek naar de doellocatie. Voor ons is dat de J:/-schijf, die we makkelijk vinden door eerst op ‘Deze pc’ te klikken. Eenmaal je de locatie hebt geselecteerd, kies je rechtsonder voor ‘toepassen’. Windows zal je meteen de vraag stellen of je alle bestanden wenst over te zetten. Hoelang dit duurt is afhankelijk van hoe vol de map precies zit én van hoe snel je opslagmedium werkt.

Andere locaties

In deze workshop werken we uitsluitend met lokale schijven, maar dat hoeft voor jou niet het geval te zijn. Wil je de bestanden liever op een draagbare SSD of netwerkschijf opslaan? Dan is ook dat een optie. Je hoeft dan in stap 4 alleen maar de juiste locatie aan te duiden.

