Zit er een toets op je toetsenbord die je eigenlijk nooit gebruikt en die je misschien wel nuttiger kan gebruiken? Of is er juist een knop die je vaak per ongeluk indrukt en die voor problemen zorgt? In beide gevallen kan het heel; handig zijn om gewoon te veranderen wat die toets precies doet. Dat kan met Microsoft PowerToys.

Deze praktijk van het opnieuw toewijzen van de toetsen op je toetsenbord wordt ook wel ‘remappen’ genoemd. Waar het in principe op neerkomt, is dat je een toets een andere toets of toetsencombinatie laat imiteren. Heb je toevallig een toetsenbord waarvan je de standaardlay-out toch niet zo heel handig vindt, dan pas je dit heel gemakkelijk naar wens aan door te remappen. Hierbij moet je natuurlijk wel rekening houden met het feit dat sommige toetsen die je niet regelmatig gebruikt misschien in bepaalde gevallen wel essentieel zijn. Gelukkig kan je de aanpassingen ook altijd terugdraaien.

1. Download PowerToys in de Microsoft Store

Om te beginnen met het remappen van de toetsen op je toetsenbord, raden we je aan om de app genaamd Microsoft PowerToys te installeren via de Microsoft Store. Er zijn ook andere programma’s die dit mogelijk maken, maar deze app is van Microsoft zelf en hiermee kan je nog veel meer handige dingen doen. Kijk dus vooral op je gemak even door alle andere opties om te zien of andere functies voor jou ook handig zijn.

Zo ziet de Microsoft PowerToys-app in de Microsoft Store eruit.

2. Open PowerToys en ga naar Keyboard Manager

Wanneer PowerToys geïnstalleerd is, moet je de app openen en links in de rij met opties op zoek gaan naar de functie genaamd ‘Keyboard Manager’. Dit is de functie die we hier nodig hebben. Klik erop en je krijgt een uitleg van de functie te zien. Klik onder die uitleg vervolgens op ‘Instellingen openen’. Dat is namelijk waar je de functie ook echt kan inschakelen.

Om de Keyboard Manager te gebruiken moet je hier op ‘Instellingen openen’ klikken.

3. Schakel de Keyboard Manager in

In de instellingen van de Keyboard Manager zal je de functie eerst nog in moeten schakelen met de slider bovenaan. Wanneer je dat hebt gedaan, kan je onder het kopje Toetsen op ‘Een toets opnieuw toewijzen’ klikken om te beginnen met het remappen van je toetsen. Er verschijnt vervolgens weer een nieuw venster, maar dit venster waar je de functie kan in- en uitschakelen is ook het venster dat je voortaan te zien krijgt als je PowerToys opent en naar Keyboard Manager gaat.

Hier kan je de Keyboard Manager inschakelen en vervolgens toetsen opnieuw gaan toewijzen.

4. Toetsen opnieuw toewijzen

Selecteer nu als eerste ‘Sleutel opnieuw toewijzen toevoegen’. Klik vervolgens in het overzicht dat verschijnt links op Selecteren en tik op de toets die je wil wijzigen. Klik vervolgens met de muis op OK om deze toets te bevestigen. Rechts van de pijl kan je kiezen of je de toets wil wijzigen naar een toets/snelkoppeling of naar de optie om tekst te verzenden. Je kan namelijk niet alleen een toets een andere toets laten imiteren, maar je kan hem ook gebruiken om bijvoorbeeld een veelgebruikte zin of je e-mailadres in te laten vullen. Bij het imiteren van een toets klik je echter rechts op selecteren en druk je nu op de toets die geïmiteerd moet worden en daarna weer op OK. Als je de juiste toetsen ziet staan in het overzicht, klik je rechtsboven met de muis nog één keer op OK en dan is de wijziging toegepast.

Klik op eerst links op ‘Selecteren’ om de toets te kiezen die je wil remappen en vervolgens rechts om de nieuwe functie van de toets te kiezen.

