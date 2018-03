Met je vrienden een datum overeenkomen voor een uitstap, durft al eens voor problemen zorgen. Met de planningstool van Doodle kan je ruzies voorkomen.

STAP 1 / Startpagina

Doodle is een tool waarmee je menig uitstap kan plannen. Om gebruik te kunnen maken van de planner, dien je naar www.doodle.com/nl te surfen. Klik op de startpagina op Maak een Doodle en kies een titel voor de activiteit. Je kan een locatie en een omschrijving voor de uitstap toevoegen, maar dit is niet verplicht. Wel moet je je naam en e-mailadres in de desbetreffende vakjes invullen. Klik op Ga door om verder te gaan.

STAP 2 / Data en tijdstippen

Op de volgende pagina zal je een kalender zien staan. Selecteer de data die voor jouw geschikt zijn door op de desbetreffende dagen te klikken. Aan de rechterkant kan je eventueel tijdstippen aanduiden, om bijvoorbeeld aan te duiden of een activiteit in de voor- of namiddag plaatsvindt.

STAP 3 / Instellingen

Onderaan vind je ook een knop ‘Instellingen’ terug. Hier staan drie opties die je, indien gewenst, kan aanvinken. Zo kan je je Doodle aan je eigen wensen finetunen. Wil je bijvoorbeeld dat deelnemers slechts één stem krijgen, of kunnen aangeven of een optie niet goed uitkomt? Dan kan je hier het desbetreffende hokje aanvinken. Ook kan je het aantal stemmen per optie beperken. Druk op Bevestig als je klaar bent en daarna op Ga door.

STAP 4 / Afronden

In het volgende – en finale – scherm kan je je eigen naam en e-mail opgeven, zodat de deelnemers weten wie de poll heeft aangemaakt. Eens je hiermee klaar bent, klik je op Afronden. Tijd om je Doodle naar de deelnemers te sturen! Je kan de Link kopiëren en manueel doorsturen naar je vrienden of collega’s, of je kan op E-mail drukken en daar de e-mailadressen van de deelnemers neerpennen. Als je nog een laatste aanpassing wilt doorvoeren, druk je bovenaan op Aanpassen. Via het dropdown-menu Meer krijg je ten slotte nog enkele opties, bijvoorbeeld om je Doodle te exporteren naar een PDF-bestand of af te drukken. Je kan er ook alle deelnemers schrappen of, in extremis, de poll verwijderen.