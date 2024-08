Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Logitech speelt met het idee van een ‘forever mouse’, een muis die je voor altijd kunt gebruiken. Je zou er dan een abonnement voor moeten afsluiten. Momenteel is het vooral een proof-of-concept, aldus Logitech-CEO Hanneke Faber in de Decoder-podcast van The Verge. Het idee is dat deze muis veel langer meegaat dan de huidige modellen. De muis zou onder andere wat zwaarder zijn en voorzien van “geweldige software en diensten”, hoewel het exacte aanbod nog niet duidelijk is omdat het een conceptproduct betreft.

Toch is de ‘forever mouse’ meer dan alleen een idee, volgens Faber. Ze vergelijkt het met een prachtig horloge: “Dit is een mooi horloge, geen superduur horloge, maar ik ben niet van plan om dat ooit weg te gooien. Dus waarom zou ik mijn muis of toetsenbord weggooien als het van fantastische kwaliteit is, goed ontworpen en voorzien van software?”

Zorgeloos gebruik van je muis

Als deze eeuwige muis realiteit wordt, zouden klanten “zich nooit meer zorgen hoeven te maken over hun muis”, zei Faber. Het is echter nog onzeker of Logitech daadwerkelijk abonnementen voor muizen zal aanbieden. Volgens Faber besteden consumenten gemiddeld 26 dollar (ongeveer 24 euro) aan een muis of toetsenbord. Dit is een “ontzettend laag” bedrag en het is de vraag of mensen bereid zouden zijn om maandelijks te betalen voor een muis.

Voor zakelijke klanten zou het echter anders kunnen zijn. “Ik ben geïntrigeerd door een oplossing voor eeuwige muizen of eeuwige videoconferenties die je eenvoudig kunt updaten met software en waar je een businessmodel omheen kunt creëren”, vertelde Faber tijdens de podcast.

Focus op recycling

Een model dat mogelijk aantrekkelijker is voor consumenten, is een upgradeprogramma zoals dat van Apple voor iPhones. Consumenten kunnen hun oude Logitech-muis opsturen en krijgen in ruil een nieuwer model. Logitech blijft daarnaast inzetten op het recyclen van oude muizen. Je zou je muis dan kunnen inleveren bij een retailpartner, die de muis (deels) herstelt, zodat deze opnieuw verkocht kan worden.

Kortom, er worden verschillende mogelijkheden onderzocht en het is nog niet zeker dat je in de toekomst een abonnement moet nemen voor je muis. Eerder dit jaar introduceerde het accessoiremerk al de eerste AI-muis, die slimmer wordt met een ChatGPT Plus-abonnement.

Lees ook: Datingapps schermen locatie niet voldoende af: stalkers krijgen vrij spel