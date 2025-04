Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Je hoeft geen Photoshop-wizard te zijn om ongewenste objecten op de achtergrond van een foto weg te toveren. Dankzij de Magische gum in Google Foto’s lukt dat voortaan gewoon op je smartphone. Je hoeft er niet voor te betalen en het werkt zowel op Android als iOS. Dankzij de ‘Magische gum’ verwijder je met een paar aantekeningen ongewenste personen of objecten uit de achtergrond. Dat kunnen mensen in de achtergrond zijn of andere storende elementen. Zag je het perfecte kiekje verknoeid? Dan valt daar alsnog een mouw aan te passen.

1. Open Google Foto’s en de foto

Open de Google Foto’s-app op je smartphone en blader naar de foto waarvan je objecten uit de achtergrond wil verwijderen. Open de foto. Klik links onderaan op ‘Bewerken’ (het icoontje met de streepjes). Dat opent de toolset waarmee we de foto willen bewerken en objecten uit de achtergrond gaan verwijderen.

2. Magische gum doet suggesties

Bij de tegels onder je foto zal je Magische gum als eerste zien staan. Tik erop en de tool zal zelf suggesties doen voor het verwijderen van personen of objecten. Zoals je ziet is enkel de persoon rechts over de schouder geselecteerd. Tikken we op het paarse AI-icoontje daaronder, dan kunnen we zelf gaan aanduiden.

3. Magische gum: zelf tekenen

Wanneer je op het AI-icoontje getikt hebt, kan je zelf op de foto gaan tekenen om objecten en personen aan te duiden die je wil laten verdwijnen. Kies vervolgens voor ‘Aftrekken’, ‘Klaar’ en ‘Wissen’ om de Magische gum zijn ding te laten doen. Je ziet nu dat de personen de linker- én rechterschouder weggewerkt zijn.

4. Foto opslaan in Google Foto’s

Tot slot moeten we de bijgewerkte versie van de foto nog opslaan. Tik na je bewerking op het blauwe vinkje rechts onderaan en vervolgens op ‘Opslaan’. Google Foto’s vraagt je dan of je wil ‘Opslaan’ (de originele foto overschrijven) of hem wil ‘Opslaan als kopie’. Als alles goed ging, heb je nu het perfecte plaatje!