Powerbanks zijn er in alle soorten en maten, met prijskaartjes variërend van nog geen tientje tot ruim honderd euro. Of je nu op zoek bent naar de beste draagbare batterij voor je telefoon, laptop of draadloze accessoires: in deze gids vind je het juiste model, inclusief aankoopadvies. We herinneren ons nog goed de tijd waarin powerbanks een capaciteit hadden van slechts 1.000 tot 5.000 mAh. Dat waren de dagen waarin ze je smartphone vaak niet eens volledig konden opladen. Grotere batterijen waren weliswaar verkrijgbaar, maar alleen tegen exorbitant hoge prijzen – tenzij je een powerbank uit China importeerde. Gelukkig liggen die tijden inmiddels achter ons. Powerbanks met een capaciteit van 10.000 tot 20.000 mAh zijn tegenwoordig gemeengoed én verrassend betaalbaar.

Dat laatste hangt overigens wel deels af van het beoogde gebruik. De ‘goedkoopste’ powerbanks zijn prima geschikt om je telefoon op te laden, maar een laptop bijtanken lukt meestal niet. Houd daar rekening mee voordat je een voordelige powerbank van de Action in je winkelmandje legt, en zo zijn er nog meerdere aandachtspunten die we in deze koopgids voorleggen.

Hoeveel stroom heb je nodig?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen, is hoeveel stroom je werkelijk nodig hebt. Met andere woorden: waarvoor wil je de powerbank gebruiken? Voor het opladen van accessoires zoals draadloze oortjes volstaat een kleine batterij, maar een laptop kan je waarschijnlijk niet volledig opladen met een batterij van 5.000 of zelfs 10.000 mAh. Ook is het belangrijk om te bedenken hoe vaak je een apparaat wilt kunnen opladen voordat de powerbank zelf leeg is. Die informatie gebruik je om de gewenste capaciteit te berekenen. Hanteer hiervoor de volgende rekensom: (capaciteit van het op te laden apparaat × gewenst aantal oplaadbeurten) × 1,5.

Neem als voorbeeld een telefoon met een batterij van 5.000 mAh die je twee keer wilt opladen. In dat geval heb je een powerbank nodig met een capaciteit van minstens 15.000 mAh. Hoewel de som van beide oplaadbeurten 10.000 mAh is, gaat er bij het laden altijd energie verloren, met name in de vorm van warmte. Door de capaciteit met een factor 1,5 te verhogen, houd je al rekening met dat verlies. Soms wordt de capaciteit van een powerbank niet weergegeven in mAh, maar in Wh (wattuur). In dat geval kan je online een conversietool gebruiken om de waarde om te zetten naar mAh.

Checklist: powerbank voor je telefoon

Welke powerbank je kiest, hangt vooral af van het apparaat dat je ermee wilt opladen. Zoals gezegd kunnen vrijwel alle powerbanks een telefoon opladen, al zegt dat niets over de laadsnelheid of handige extra’s, zoals draadloos (magnetisch) opladen. Zoek je een powerbank voor je telefoon, raadpleeg dan zeker onderstaande checklist.

Maximale laadsnelheid: een powerbank die met ruim 100 watt kan laden klinkt misschien indrukwekkend, maar of je daar in de praktijk iets aan hebt, hangt sterk af van de maximale oplaadsnelheid van je toestel. Voor iPhones ligt die meestal tussen de 20 en 30 watt. Datzelfde geldt voor veel modellen van Samsung en Google. Bij merken zoals OnePlus ligt de snelheid soms hoger, mits je de originele (of gelijkwaardige) oplader gebruikt. Kortom: in de meeste gevallen is 100 watt overbodig voor wie enkel een telefoon of accessoires wil opladen. Wil je echter meerdere toestellen tegelijk laden en beschikt de powerbank over meerdere snellaadpoorten (met bijvoorbeeld USB-PD), dan is een hogere laadcapaciteit wél aan te raden.

Benodigde aansluitingen: minstens zo belangrijk zijn de beschikbare oplaadpoorten. Als je je telefoon(s) snel wilt opladen (meer dan 15 watt), dan kan dat alleen via usb-c. Zorg er dus voor dat de powerbank voldoende usb-c-poorten heeft. Vind je snelladen minder belangrijk of heb je nog geen usb-c-naar-c-kabels, dan kan een model met meer usb-a-poorten handig zijn. Bedenk wel dat steeds meer apparaten overstappen op usb-c. Zeker als je investeert in een duurdere powerbank, is het slim om rekening te houden met deze trend.

Draadloos magnetisch opladen: steeds meer powerbanks bieden de mogelijkheid om telefoons draadloos op te laden. Sommige modellen beschikken zelfs over MagSafe- of Qi2-magneten, zodat ze magnetisch aan je telefoon vastklikken. Of je dat nodig hebt, hangt uiteindelijk af van de compatibiliteit van je toestel én je gebruiksgewoonten. Let ook op de draadloze laadsnelheid. Vaak blijft deze steken op 7,5 watt, wat te weinig is om het batterijpeil op peil te houden als je bijvoorbeeld gamet tijdens het laden.

Formaat van de powerbank: niet onbelangrijk is het formaat van de powerbank, zeker als je die samen met je smartphone wilt vasthouden. Ideaal gezien kan je beide apparaten gestapeld in je hand houden. Sommige modellen van 20.000 mAh zijn vrij dik of vierkant, wat dat lastig maakt. Kies daarom bij voorkeur voor een platter model. Afhankelijk van de grootte van je broekzakken kan je de powerbank dan zelfs samen met je telefoon meedragen.

Steeds meer powerbanks zijn geschikt voor MagSafe of Qi2: draadloze oplaadprotocollen die gebruikmaken van magneten – © WPC

Checklist: powerbank voor je laptop

Voor laptops is de checklist grotendeels identiek: je moet overwegen hoe snel een powerbank je laptop oplaadt en over welke poorten de draagbare batterij beschikt. Het formaat speelt hierbij een beperkte rol: waarschijnlijk leg je de batterij naast je laptop en stop je hem in een rugzak wanneer je op reis gaat. Toch zijn er verschillen waar je best rekening mee houdt bij het kiezen van een powerbank voor je laptop.

Kies voor een groter formaat: met een powerbank van 10.000 mAh kom je niet ver: de batterij van een gemiddelde laptop is aanzienlijk groter dan die van een smartphone. Een capaciteit van 20.000 mAh is wat ons betreft het absolute minimum om een laptop op te laden, maar meer is zeker aan te raden. Houd er wel rekening mee dat luchtvaartmaatschappijen regels hanteren voor de maximale batterijcapaciteit die je aan boord mag meenemen. Neem je een grotere accu mee dan toegestaan, dan loop je het risico dat deze in beslag wordt genomen.

Kies voor een groter formaat: met een powerbank van 10.000 mAh kom je niet ver: de batterij van een gemiddelde laptop is aanzienlijk groter dan die van een smartphone. Een capaciteit van 20.000 mAh is wat ons betreft het absolute minimum om een laptop op te laden, maar meer is zeker aan te raden. Houd er wel rekening mee dat luchtvaartmaatschappijen regels hanteren voor de maximale batterijcapaciteit die je aan boord mag meenemen. Neem je een grotere accu mee dan toegestaan, dan loop je het risico dat deze in beslag wordt genomen.

Hoge oplaadsnelheid vereist: in tegenstelling tot bij smartphones is een hoge oplaadsnelheid bij laptops essentieel. Sommige laptops vereisen zelfs een minimale oplaadsnelheid van 65 watt of meer. Details hierover vind je doorgaans op de productpagina van je laptop of in de handleiding. Controleer ook of je laptop überhaupt via usb geladen kan worden. Of dat het geval is, zie je meestal aan een stroomsymbool naast de usb-c-poort (als je laptop daarover beschikt). Staat dat symbool er, dan ondersteunt je laptop (snel)laden via usb.

Beste powerbanks van 2025

Xtorm Fuel Series – 10.000 mAh

Verreweg de meeste powerbanks worden geproduceerd door Chinese fabrikanten zoals Anker en Xiaomi. Xtorm is op dat vlak een vreemde eend in de bijt: deze Nederlandse fabrikant ontwikkelt zijn elektronica namelijk ook in Nederland. Met de Fuel Series-powerbanks, inmiddels toe aan de vijfde generatie, zet Xtorm onder meer in op duurzaamheid. Zo is de behuizing gemaakt van gerecycled plastic uit oceanen en stortplaatsen. Daarnaast belooft Xtorm dat de powerbank langer meegaat dan veel andere modellen; de capaciteit zou aanzienlijk langer op peil blijven.

© Xtorm

Op het gebied van prestaties is de Fuel Series weinig vernieuwend: de maximale oplaadsnelheid bedraagt 20 watt, en dat via slechts één van de twee usb-c-aansluitingen. Wel is het handig dat de powerbank over maar liefst drie usb-uitgangen beschikt en met 18 watt kan worden opgeladen. Een ander opvallend detail: de powerbank is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren – donkergrijs, groen, lichtblauw en wit.

Eigenschappen: output via een usb-a-poort (18 watt, via QC 3.0) en twee usb-c-aansluitingen (1x 20 watt en 1x 18 watt, via USB-PD), input via usb-c (18 watt, via USB-PD).

Anker MagGo Slim – 10.000 mAh

Hoewel de MagGo Slim je smartphone in principe ook via de usb-c-aansluiting kan opladen (tot maximaal 30 watt), is dat niet de voornaamste reden om deze powerbank aan te schaffen. Het gaat hier namelijk om een magnetische powerbank; vandaar ook de naam MagGo. Wat deze powerbank vooral onderscheidt, is het maximale draadloze oplaadvermogen van 15 watt voor Qi2- en MagSafe-apparaten. Dit geldt ook voor Qi2 Ready-toestellen, zoals de Samsung Galaxy S25. Daardoor kan de powerbank je telefoon ook draadloos relatief snel opladen, in tegenstelling tot veel andere modellen die beperkt zijn tot 7,5 watt.

© Anker

Dankzij de dikte van slechts 1,47 centimeter is de 10.000mAh-powerbank zelfs compact genoeg om – mits je broekzak groot genoeg is – samen met je telefoon in je zak te stoppen. De magneten zorgen ervoor dat de MagGo stevig op je toestel blijft zitten en het continu blijft opladen.

Het grootste nadeel van draadloze powerbanks is vaak de prijs, en dat is bij de MagGo Slim niet anders. Met een adviesprijs van 59,99 euro is hij ruim twee tientjes duurder dan de Fuel Series-powerbank van Xtorm met dezelfde capaciteit.

Eigenschappen: output via een usb-c-poort (30 watt, via USB-PD) en draadloos (15 watt via Qi2- en MagSafe), input via usb-c (30 watt, via USB-PD).

Anker PowerCore 737 – 27.650 mAh

Met een prijskaartje van 169,99 euro is de PowerCore 737 de duurste powerbank in deze vergelijking. Dat is echter niet verrassend gezien de specificaties. De maximale output bedraagt maar liefst 250 watt, verdeeld over twee usb-c-uitgangen (tot 140 watt) en een usb-a-poort (tot 65 watt).

© Anker

Daarmee is de PowerCore 737 uitermate geschikt voor het opladen van laptops. Voor de meeste laptops is een laadvermogen van minimaal 65 watt vereist via usb, en aan die voorwaarde voldoet deze powerbank ruimschoots. Let wel: het is mogelijk dat je laptop andere vereisten heeft. Raadpleeg daarom altijd de handleiding voordat je deze powerbank aanschaft. Een bijkomend voordeel is dat deze powerbank ook zelf snel kan worden opgeladen (tot 140 watt), wat handig is bij zijn forse capaciteit van 27.650 mAh. Een ander handig detail is het ingebouwde scherm, waarop je kan aflezen hoeveel stroom de Anker-powerbank levert en ontvangt via zijn usb-aansluitingen.

Eigenschappen: output via twee usb-c-poorten (2x maximaal 140 watt, via USB-PD), een usb-a-poort (maximaal 65 watt, via QC 3.0), input via usb-c (maximaal 140 watt, via USB-PD), maximumcapaciteit output van 250 watt.

Xtorm Fuel Series – 45.000 mAh

Dit model uit de Fuel Series is een van de grootste draagbare powerbanks van dit moment die bovendien nog betaalbaar is, zeker in vergelijking met de eerdergenoemde Anker-powerbank. Belangrijk om te weten is dat Xtorm meer heeft gedaan dan alleen de capaciteit van het 10.000mAh-model met een factor 4,5 vergroten. Ook de maximale oplaadsnelheid is verhoogd en ligt nu op 67 watt. Helaas geldt ook hier dat slechts één van de twee usb-c-poorten deze snelheid ondersteunt; de andere blijft steken op ‘slechts’ 27 watt.

© Xtorm

Voor veel laptops is die snelheid aan de lage kant, waardoor ze mogelijk alsnog ontladen terwijl ze zijn aangesloten op de powerbank. Wel is deze powerbank bijzonder geschikt voor op reis: je kan er dagenlang je telefoon en andere accessoires mee opladen. Houd er wel rekening mee dat het opladen van de powerbank zelf wat meer tijd kost: ook hier geldt een limiet van 67 watt.

Eigenschappen: output via twee usb-c-poorten (1x 67 watt en 1x 27 watt, via USB-PD), een usb-a-poort (18 watt, via QC 3.0), input via usb-c (67 watt, via USB-PD).