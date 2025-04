Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

MacBook Air (M3, 13 inch)

De Apple MacBook Air (M3, 13 inch) is de beste laptop van het moment en kreeg wat upates ten opzichte van zijn voorganger. Het slanke en lichte ontwerp blijft onveranderd, wat ook in 2024 nog modern oogt. Dit model heeft een grotere Touch ID-sensor, een 1080p-webcam en een MagSafe-oplader. Nieuw is de ondersteuning voor twee externe monitoren, al werkt dit alleen met een gesloten laptop. Binnenin schittert de revolutionaire M3-chip, die indrukwekkende prestaties biedt. De batterijduur is iets minder dan bij de M2-versie: 14 uur in onze filmtest versus 16 uur bij het vorige model. Toch is dat ruim voldoende voor een volledige werk- of schooldag. Kortom, de MacBook Air (M3) combineert kracht, draagbaarheid en stijl, waardoor het de ideale keuze is voor wie een topklasse laptop zoekt.

www.apple.com

Adviesprijs: 1.179 euro

Google Pixel 9 Pro

De Google Pixel 9 Pro bewijst dat AI de toekomst is. Hoewel de hardware-upgrades minimaal zijn, draait dit model volledig om krachtige softwareverbeteringen. Het vernieuwde ontwerp en de geavanceerde AI zorgen voor indrukwekkende prestaties, vooral op het gebied van fotografie. De selfiecamera is de enige echte hardware-upgrade, maar de Pixel 9 Pro biedt nog steeds een toonaangevende fotografie-ervaring. De camera’s leveren zowel overdag als ’s nachts prachtige beelden, en de unieke 5x optische zoom overtreft concurrenten. Met AI-functies zoals ‘Voeg Mij Toe’ creëer je overtuigende groepsfoto’s, al vereist dit wat geduld. Niet alles is perfect. De basisopslag van 128 GB is karig voor een toestel van 1.099 euro, zeker naast goedkopere alternatieven met meer opslag. Ook de batterij is degelijk maar niet uitzonderlijk. Toch biedt de Pixel 9 Pro genoeg kracht en innovatie om moeiteloos een hele dag mee te gaan.

www.samsung.com

Adviesprijs: 1.099 euro

LG C4

De LG C4 is een veelzijdige tv met uitstekende beeldkwaliteit, een intuïtief smart-tv-platform en functies die gamers aanspreken. Verkrijgbaar in formaten van 42 tot 83 inch, biedt deze oled-tv iets voor iedereen. De beeldkwaliteit blinkt uit in diepe contrasten, veel detail en verbeterde helderheid ten opzichte van eerdere modellen. Zelfs uitdagende scènes, zoals snelle achtervolgingen of bewegingseffecten, worden met precisie weergegeven. Bovendien minimaliseert de LG C4 reflecties, een zeldzame eigenschap voor oled-tv’s in zijn klasse. Voor gamers is deze tv een topkeuze. Met vier HDMI 2.1-poorten biedt hij 4K/144Hz-ondersteuning, VRR (met FreeSync en G-Sync) en een Game Optimizer-tool. De 42-inch versie is zelfs ideaal als gamingmonitor.

WebOS 24 maakt het geheel compleet. Dit vernieuwde smart-tv-platform biedt een intuïtieve ervaring en een overzichtelijk homescherm, waardoor de LG C4 niet alleen uitblinkt in beeld, maar ook in gebruiksgemak.

www.lg.com

Adviesprijs: 1.399 euro

Apple Watch SE

De Apple Watch SE 2 biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding onder smartwatches, maar alleen voor iPhone-gebruikers. Zonder iPhone is deze smartwatch helaas geen optie. Met sterke specificaties, een stijlvol ontwerp en een breed scala aan functies, doet de SE 2 niet veel onder voor de duurdere Apple Watch Ultra of Series 8/9. Voor een aanzienlijk lagere prijs krijg je bijna dezelfde mogelijkheden, waardoor dit model een slimme keuze is. Minpunten zijn de beperkte batterijduur en het ontbreken van een always-on-scherm. Toch maakt de combinatie van prestaties en betaalbaarheid de Apple Watch SE 2 een uitstekende keuze voor wie veel functionaliteit wil zonder diep in de buidel te tasten.

www.apple.com

Adviesprijs: 289,99 euro

App van de maand: Fable Books & TV

In een wereld waar apps je vooral isoleren, doet Fable precies het tegenovergestelde: het brengt lezers samen. Deze innovatieve app is niet zomaar een platform om digitale boeken te lezen; het is een community waar boekenliefhebbers elkaar vinden om verhalen te delen en te bespreken. Fable mikt duidelijk op iedereen die meer uit zijn leeservaring wil halen, of je nu casual leest of een doorgewinterde boekenworm bent. De interface van Fable is eenvoudig en overzichtelijk, met een uitgebreide catalogus die bestaat uit populaire titels, klassiekers en verborgen pareltjes. Je kan niet alleen boeken lezen, maar ook notities maken en markeringen delen met andere gebruikers. Het unieke aan Fable zijn de Fable Circles, leesgroepen waar je samen met vrienden, collega’s of onbekenden een boek kan bespreken. Dit gebeurt in een veilig, advertentievrije omgeving, wat een verademing is. De app heeft ook gecureerde collecties van bekende auteurs en experts, handig om nieuwe titels te ontdekken. Bovendien motiveert Fable gebruikers om vaker te lezen en dieper na te denken over verhalen door vragen en suggesties tijdens het lezen. Fable is gratis te downloaden en biedt een aantal basisfunctionaliteiten zonder kosten (zoals het lezen van boeken, het maken van notities en deelnemen aan discussies). Echter, om toegang te krijgen tot premiumfuncties (exclusieve boeken, meer geavanceerde leesgroepen en extra content), moet je een abonnement nemen.

Prijs: gratis (premium functies zijn betalend)

Platform: Android, iOS