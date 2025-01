Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Als je in het Apple-ecosysteem zit, dan is AirDrop is een ontzettend handige functie om foto’s en bestanden te delen tussen iPhones, iPads en Macs. Het werkt via bluetooth en wifi en vereist geen aparte apps of kabels.

Om te kunnen beginnen moet je dus controleren dat je bluetooth en wifi aan staan. Wanneer je Airdrop wil gebruiken, moet je er ook voor zorgen dat de apparaten dicht genoeg in elkaars buurt zijn. In theorie werkt Airdrop maximaal vanop 9 meter afstand. Daarnaast is het ook een goed idee om je persoonlijke hotspot uit te schakelen, want die zou wel eens voor stoorzender kunnen spelen tijdens het gebruik van Airdrop.

1. Airdrop aanzetten

Open de Instellingen op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > AirDrop.

Kies een van de drie opties:

Ontvangen uit: AirDrop is uitgeschakeld.

Alleen contacten: alleen mensen uit je contactenlijst kunnen bestanden sturen.

Iedereen: iedereen in de buurt kan je zien (tip: gebruik dit tijdelijk).

Wil je Airdrop vanaf of naar een Mac gebruiken? Open dan de Finder en klik in de linkerkolom op Airdrop. Stel onderaan in wie je bestanden mag sturen.

2. Bestand verzenden

Open de app met het bestand dat je wilt delen (bijvoorbeeld Foto’s). Selecteer het bestand en tik op het deel-icoon (vierkantje met een pijltje). Kies AirDrop uit de opties. Selecteer het apparaat waarmee je wilt delen.

3. Ontvangen en opslaan

Als iemand je iets stuurt, verschijnt er een melding. Tik op Accepteren om het bestand te ontvangen. Foto’s worden opgeslagen in je Foto’s-app; andere bestanden vind je in de app die compatibel is met het bestandstype.