Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

iOS heeft een handig bedieningspaneel met snelkoppelingen naar apps, zoals de rekenmachine, wekker of zaklamp. Je kan nog meer handige snelkoppelingen toevoegen (of de overbodige verwijderen) om je ervaring verder te personaliseren. We tonen je hoe.

“Door het bedieningspaneel in iOS te personaliseren, beschik je over vlottere toegang tot je meest gebruikte apps en instellingen.”

Bedieningspaneel aanpassen

Dat handige menu tover je tevoorschijn door de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen (of de onderkant van het scherm omhoog te vegen bij oudere modellen). Dat kan zonder de iPhone te ontgrendelen. Zo krijg je ook snel toegang tot instellingen voor wifi, bluetooth, helderheid en meer. We laten je zien hoe je het bedieningspaneel van je iPhone naar je hand zet.

STAP 1 / Instellingen openen

Settings voor het bedieningspaneel hebben een eigen menu-item in de Instellingen van iOS. Open het icoontje met het grijze tandwiel (Instellingen). IN het derde segment, onder ‘Algemeen’, vind je ‘Bedieningspaneel’ terug. Tik erop en je zit meteen in het juiste menu.

Het bedieningspaneel vind je snel terug bij de instellingen.

STAP 2 / Knoppen toevoegen of verwijderen

Vervolgens kan je al meteen knoppen toevoegen waarvan je het handig zou vinden dat je er snel aankan via het bedieningspaneel. Scrol door de lijst en tik simpelweg op het groene plusje. Staan er items tussen die je nooit gebruikt? Verwijder ze dan door op het rode verbodsteken te klikken en te bevestigen met een tik op de rode tekst ‘Verwijder’ . Door hier de juiste keuzes te maken, zal je voortaan sneller kunnen schakelen.

Knoppen toevoegen of verwijderen is een fluitje van een cent.

STAP 3 / Volgorde van knoppen wijzigen

Tot slot kan je de lijst met knoppen in het bedieningspaneel nog verder personaliseren. Hou in de lijst met ‘toegevoegde regelaars’ het menuutje met de drie streepjes ingedrukt en versleept het item omhoog of omlaag. Zo kan je de volgorde bepalen waarin de knoppen zullen opduiken in het bedieningspaneel. Controleer even het bedieningspaneel door over je startscherm te vegen. Niet tevreden? Versleep dan nog wat items tot het overzicht eruitziet zoals jij het wil.

Je kan de volgorde van de knoppen in het bedieningspaneel wijzigen door ze te verslepen