Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Apple heeft maandagavond de iPhone 16 en iPhone 16 Plus onthuld, waarbij Apple Intelligence en de nieuwe cameraknop een belangrijke rol spelen. De iPhone 16 en 16 Plus zijn de eerste modellen die vanaf de basis zijn ontwikkeld met Apple Intelligence. Dit is merkbaar in zowel de software als de hardware-upgrades van de nieuwe toestellen.

Bekende schermen, verbeterde bescherming

Apple heeft weinig veranderingen aangebracht aan de behuizing van de iPhone 16 en 16 Plus. Net als in voorgaande jaren bestaan de toestellen voor 65% uit gerecycleerd aluminium en de achterkant is opnieuw voorzien van doorgekleurd glas. Dit maakt nieuwe, warme kleuropties mogelijk, waaronder zwart, wit, roze, turquoise en paars.

Het scherm, beschermd door een 50% sterker ‘ceramic shield’, blijft qua formaat gelijk: 6,1 inch voor de iPhone 16 en 6,7 inch voor de 16 Plus. Beide toestellen bieden een piekhelderheid van 2.000 nits en een minimale helderheid van 1 nit, wat zorgt voor optimaal gebruik onder alle omstandigheden. De iPhones zijn wederom IP68-gecertificeerd, waardoor ze stof- en waterbestendig zijn.

Krachtigere prestaties met A18-chip

De iPhone 16-serie wordt aangedreven door de nieuwe A18-chip, die speciaal voor deze modellen is ontwikkeld. Deze chip zorgt voor een prestatieverbetering van 30% voor de CPU en 40% voor de GPU in vergelijking met de A16-chip in de iPhone 15-serie. Ook de Neural Engine is aanzienlijk krachtiger, met een verdubbelde verwerkingskracht.

Daarnaast is de A18-chip energiezuiniger, dankzij het gebruik van het 3nm-productieproces. Apple belooft ook betere gameprestaties door hardware-acceleratie voor raytracing, wat de framerate tot wel vijf keer hoger maakt bij geavanceerde games zoals Resident Evil Biohazard.

© Apple

Nieuwe Camera Control- en Actieknop

Een opvallende wijziging in het ontwerp van de iPhone 16 is de toevoeging van twee nieuwe knoppen: de Action Button en de Camera Control-knop. De Action Button, bekend van de iPhone 15 Pro, vervangt de mute-schakelaar en kan naar eigen wens worden ingesteld.

De nieuwe Camera Control-knop biedt uitgebreide camerafuncties zonder het scherm te hoeven aanraken. Je kan hiermee de camera-app openen, scherpstellen door lichtjes in te drukken en inzoomen door te vegen. Deze knop maakt het maken van foto’s nog makkelijker en preciezer.

Geavanceerde cameramogelijkheden De iPhone 16 en 16 Plus beschikken over een 48MP-hoofdcamera, die ook dienstdoet als telelens met 2x optische zoom. De 12MP-groothoeklens vangt bovendien 2,6 keer meer licht op. De camera’s zijn aangepast voor stereoscopische beeldvorming, wat ze geschikt maakt voor gebruik met Apples Vision Pro-headset.

Slimmere AI-functies

Apple heeft de nadruk gelegd op intelligente functies met de nieuwe Apple Intelligence. Dit omvat onder andere de schrijf- en beeldtools in iOS, waarmee je bijvoorbeeld teksten kan laten herschrijven en je eigen emoji creëren. Ook kan je gebeurtenissen herbeleven via foto- en videotijdlijnen en biedt AI hulp bij het prioriteren van e-mails en meldingen. Siri is bovendien slimmer en persoonlijker geworden.

iPhone 16 Pro en Pro Max

Voor wie voorspelde dat de iPhone 16 Pro en Pro Max nauwelijks zouden verschillen van hun voorgangers, klopt dat maar ten dele. De iPhone 16 Pro krijgt namelijk een groter scherm van 6,3 inch, een toename van 0,2 inch ten opzichte van de iPhone 15 Pro. De iPhone 16 Pro Max wordt zelfs de grootste smartphone die Apple ooit heeft uitgebracht, met een indrukwekkend display van 6,9 inch (vergeleken met 6,7 inch bij het model uit 2023). Dit grotere schermformaat wordt mogelijk gemaakt door nog dunnere schermranden dan ooit tevoren.

© Apple

Wat betreft prestaties zijn de iPhone 16 Pro-modellen uitgerust met de krachtige A18 Pro-chip, een geavanceerdere versie van de A18-chip die in de standaard iPhone 16 zit. Deze chip heeft 16 kernen, waarvan 2 performance-kernen, en volgens Apple is de neural engine tot 20% sneller in het uitvoeren van AI-gerelateerde taken dan in de iPhone 15 Pro.

Om de kracht van deze chip te ondersteunen, hebben de iPhone 16 Pro en Pro Max een grotere batterij gekregen dan de standaard iPhone 16 en 16 Plus. Apple belooft hierbij “de beste batterijduur ooit” voor een iPhone.

© Apple

Beschikbaarheid

De iPhone 16 en 16 Plus worden geleverd met iOS 18 en zijn vanaf 20 september beschikbaar. Prijzen starten bij 969 euro voor de iPhone 16 en 1.119 euro voor de 16 Plus, beide met 128 GB opslag.

De iPhone 16 Pro en Pro Max zijn eveneens beschikbaar vanaf 20 september, met basisprijzen van respectievelijk 1.229 en 1.479 euro. Ze onderscheiden zich van de iPhone 16 en 16 Plus met hun titaniumlook en zijn verkrijgbaar in het zwart, wit, ‘natuurlijk’ en ‘desert’ titanium en met opslaggeheugen van 128, 256 of 512 GB.