Je iPhone verliezen: alleen het idee al kan je een hartverzakking bezorgen. Maar geen paniek: Apple heeft een functie ingebouwd om je toestel terug te vinden: Zoek mijn iPhone. We tonen je hoe je die instelt.

Alvorens we je laten zien hoe je Zoek mijn iPhone gebruikt, geven we je nog enkele ‘best practices’ mee. Zorg ervoor dat je iPhone regelmatig wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie van iOS. Dit zorgt ervoor dat je de nieuwste beveiligingsfuncties kan gebruiken (iOS 13 of nieuwer voor Zoek mijn iPhone). Uiteraard gebruik je best ook een sterk wachtwoord en tweestapsverificatie voor je Apple ID om te voorkomen dat iemand anders toegang krijgt tot je account, want als dat gebeurt, kan je Zoek mijn iPhone ook niet meer gebruiken.

Stap 1 / Zoek mijn iPhone inschakelen

Zoek het grijze tandwielpictogram op je startscherm en tik erop om de Instellingen-app te openen. Bovenaan in het menu zie je je naam en profielfoto. Tik hierop om naar je Apple ID-instellingen te gaan. Scrol naar beneden en tik op ‘Zoek mijn’. Dit opent een nieuw menu met de instellingen voor het zoeken van je apparaten. Tik op ‘Zoek mijn iPhone’ en zorg ervoor dat de schakelaar aan staat (groen). Hierdoor wordt de functie geactiveerd. Zorg er ook voor dat ‘Zoek mijn netwerk’ en ‘Stuur laatste locatie’ zijn ingeschakeld. Dit helpt om je iPhone te vinden, zelfs als deze offline is of bijna geen batterij meer heeft.

Controleer in het menu ‘Zoek mijn’ of de functie actief is.

Stap 2 / Zoek mijn iPhone testen

De Zoek mijn-app is standaard geïnstalleerd op je iPhone. Open de app om te controleren of je iPhone correct is toegevoegd. Je vindt er een lijst met al je Apple-apparaten. Zoek je iPhone en tik erop. Als alles goed is ingesteld, zou je de huidige (of laatste bekende) locatie van je iPhone op de kaart moeten zien.

In de Zoek Mijn-app kan je de locatie van je toestellen (en gezinsleden) raadplegen.

Stap 3 / Zoek mijn iPhone gebruiken bij verlies

Als je je iPhone kwijt bent, kan je vanop een computer of ander apparaat naar iCloud.com gaan. Log er in met je Apple ID. Logischerwijze gebruik je dezelfde Apple ID die je op je verloren iPhone hebt ingesteld. Open daarna Zoek mijn iPhone en je krijgt dezelfde kaart te zien met de locatie van je apparaten. Klik op je iPhone in de lijst met apparaten om de locatie op de kaart te zien. Hier kan je verschillende acties ondernemen: laat je iPhone een geluid afspelen om hem gemakkelijk te vinden als die in de buurt is. Je kan er ook voor kiezen om je iPhone vanop afstand te vergrendelen met een toegangscode. Er verschijnt dan een aangepast bericht met je contactinformatie op het scherm. Als je denkt dat je iPhone gestolen is of niet meer terug te krijgen is, kan je alle gegevens op je iPhone op afstand wissen om je privacy te beschermen.

In de app (of op apple.com) kan je je iPhone als verloren opgeven of je data wissen.

