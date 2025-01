Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wachtwoorden opslaan in je browser kan erg handig zijn, maar waar kan je al deze wachtwoorden nu precies terugvinden? Dat is toch handig om te weten als je ze handmatig wil aanpassen of verwijderen. In deze workshop bespreken we hoe dit zit bij Google Chrome.

Er is een grote kans dat je er wel eens voor gekozen hebt (bewust of onbewust) om een wachtwoord te laten opslaan in je browser. Dat is namelijk ook erg handig, want dan moet je niet altijd zelf je wachtwoord invullen bij het inloggen. Automatisch invullen kan echter in sommige gevallen of op sommige websites niet altijd werken en dan is het toch handig om je wachtwoord op te kunnen zoeken als je het niet meer uit je hoofd weet. Ook als je een wachtwoord ooit gewijzigd hebt, maar het in je browser nog niet aangepast is, moet je weten waar je het handmatig aan kan passen. Daarom laten we je hier zien hoe je je opgeslagen wachtwoorden in Google Chrome kan terugvinden. We laten hier het proces via de browser op een pc zien, maar ook op mobiele apparaten is het op vrijwel dezelfde plek te vinden.

1. Open Google Chrome en ga naar Instellingen

Om je opgeslagen wachtwoorden in Google Chrome terug te vinden, zal je natuurlijk eerst de Google Chrome-browser moeten opstarten. Vervolgens klik je rechtsboven op de drie puntjes en krijg je een lange lijst met verschillende opties te zien. Je kan hier in de lijst al meteen kiezen voor ‘Wachtwoorden en automatisch invullen’. Vervolgens krijg je ook meteen de Google Wachtwoordmanager te zien, maar als je ook andere opties voor automatisch invullen wil kunnen bekijken, kan je ook onderaan in de lijst op Instellingen klikken.

Open de Google Chrome-browser, klik rechtsboven op de drie puntjes en vervolgens onderaan in de lijst op Instellingen.

2. Selecteer Automatisch invullen en wachtwoorden

Als je op Instellingen hebt geklikt, staat links in de lijst als tweede optie Automatisch invullen en wachtwoorden. Dit is de categorie die je moet selecteren als je vanuit het algemene instellingenmenu je opgeslagen wachtwoorden wil terugvinden.

Selecteer links in de lijst met categorieën voor de instellingen op Automatisch invullen en wachtwoorden.

3. Klik op de Google Wachtwoordmanager

Klik op de optie voor Google Wachtwoordmanager en je krijgt een overzicht te zien van de websites waarvoor je een wachtwoord hebt laten opslaan in Chrome. Ook zie je onderaan dit overzicht een optie om andere wachtwoorden te importeren via een csv-bestand. Zo’n bestand kan je eventueel in een andere browser aanmaken als je daar wachtwoorden hebt opgeslagen die je in Chrome wil zetten.

Rechts zie je nu onder andere de Google Wachtwoordmanager staan. Klik hierop om je wachtwoorden te vinden.

4. Wachtwoorden toevoegen en bewerken

In de wachtwoordmanager kan je gemakkelijk nieuwe wachtwoorden toevoegen door de website, een gebruikersnaam en een wachtwoord in te vullen (en een optionele omschrijving). Je kan echter ook een bestaand wachtwoord selecteren en bewerken of verwijderen. Het kan zijn dat je identiteit hiervoor wel moet verifiëren via een code of Windows Hello. Als je links in de Google Wachtwoordmanager op Instellingen klikt, kan je ook nog wat andere opties aan- en uitzetten, plus je kan vanuit deze instellingen ook meteen alle gegevens verwijderen.

Voeg hier wachtwoorden toe aan je lijst of selecteer bestaande wachtwoorden om ze te bewerken of verwijderen.

Lees ook: Opgeslagen wachtwoorden terugvinden in Microsoft Edge