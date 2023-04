Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Pakweg tien jaar geleden had je een grote desktopkast of een loodzware (niet zo draagbare) laptop nodig, wilde je écht wat werk kunnen verzetten. Gelukkig pakken fabrikanten tegenwoordig uit met vedergewichten van laptops die ondanks hun krachtige chips toch goed gekoeld worden en een sterke batterijduur hebben. We verzamelden zes lichte laptops waarmee je altijd en overal productief kan zijn.

De beste lichte laptops kunnen niet alleen heel wat werk verzetten, maar zijn ook een soort statussymbool. Beeld je even in dat je in een koffiebar zit waar iedereen een grote, lompe laptop gebruikt. Dan tover jij je lichte, dunne laptop tevoorschijn die alsnog een van de beste processoren en SSD’s op de markt heeft. Deze dunne en lichte laptops zijn enorm draagbaar kunnen soms heuse desktopspecificaties voorleggen. Zelfs onderweg aan foto- en videobewerking wordt een fluitje van een cent. En misschien nog belangrijker: de beste lichte laptops lopen niet vast als je een belangrijk project wil afronden en hebben geen batterij die in een handomdraai leeg is. Wij hebben voor jou de tijd genomen om de beste lichte laptops op de markt te vinden. Deze dunne, maar snelle toestellen helpen je in stijl je werkdag door.

HP Elite Dragonfly G2

De tweede generatie van de HP Elite Dragonfly blijft zijn status als een van de beste lichtgewichtlaptops goed behouden. De indrukwekkende bedrijfslaptop is terug met zijn slimme ontwerp, geweldige batterijduur en 2-in-1-kracht. Natuurlijk is hij nu nog sterker dankzij de 11de generatie Intel Core-chips, Intel Iris Xe-graphics en ook nog een 4K-scherm in plaats van het Full HD-display van zijn voorgangers. Er zijn enorm veel redenen waarom de laptop zo geliefd is en dit is daarmee dan ook een van beste professionele laptops die je kan vinden. Een van de weinige nadelen, toch niet onbelangrijk, is het prijskaartje. Omdat de laptop toch eerder gericht is op professionals, kunnen we wel stellen dat hij de investering meer dan waard is.

Adviesprijs: vanaf 1.750 euro – www.hp.com

Eigenschappen:

CPU: 11de generatie Intel Core i3 – i7

Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics

RAM: 8-32 GB

Scherm: 13,3-inch BrightView LED FHD, 400 nits, 13.3-inch diagonaal BrightView LED 4K UHD HDR-400 550 nits

Opslag: Tot 2 TB SSD

+ Knap ontwerp, comfortabel toetsenbord, uitstekend scherm

– Duur, usb-c-poorten slechts aan één kant

MacBook Air (M2, 2022)

Zoals we hadden gehoopt, is de nieuwe Apple MacBook Air (M2, 2022) de beste laptop die je momenteel kan kopen. Hij is op een aantal belangrijke punten verbeterd ten opzichte van het vorige model van Apple (dat we ook in deze koopgids wilden vermelden). Hij heeft een gloednieuw ontwerp dat hem een modernere uitstraling geeft, terwijl hij dunner en lichter is geworden. Dit nieuwe model bevat nog meer goede toevoegingen, waaronder een grotere Touch ID-sensor en een 1080p-webcam. Apple heeft ook hier gekozen voor de MagSafe-oplader. De binnenkant van de MacBook Air is net zo revolutionair als de buitenkant, met de krachtige nieuwe M2-chip die uitstekende prestaties levert. De batterijduur van de MacBook Air (M2, 2022) is ook absoluut fantastisch: hij haalde meer dan 16 uur in onze tests. Als je op zoek bent naar een laptop die dun, licht en krachtig is, dan is dit de laptop voor jou.

Adviesprijs: vanaf 1.299 euro – www.apple.com

Eigenschappen:

CPU: Apple M2 met 8-core

Grafische kaart: geïntegreerde 8-core- of 10-core-GPU

RAM: 8-24 GB

Display: 13,6 inch 2560 x 1664 Liquid Retina-display

Opslag: 256 GB – 2 TB SSD

+ Dunner en lichter, groter, helderder scherm, indrukwekkende M2-chip

– Duurder dan M1-versie, verdeelde meningen over de notch

HP Spectre x360

De HP Spectre x360 is het recentste vlaggenschip van het merk. Het heeft een 11de generatie processor van Intel aan boord en is bovendien ook Intel Evo-gecertificeerd. Intel Evo-laptops beschikken over specifieke vereisten van Intel. Ze moeten een innovatieve stap in laptopontwerp betekenen en showcasen waar laptops met Intel aan boord toe in staat zijn. De eerste indruk is onberispelijk. Net als de voorganger is de HP Spectre x360 een prachtig uitziende laptop: hij is dun, licht en makkelijk mee te nemen. Het ziet er daarnaast zeer premium uit. Het feit dat HP het indrukwekkende en krachtige specificaties heeft meegegeven, betekent dat deze laptop zo goed presteert als hij eruitziet.

Adviesprijs: vanaf 1.299 euro – www.hp.com

Eigenschappen:

CPU: 11de generatie Intel Core i5 – i7

Grafische kaart: Intel Iris Xe

RAM: 8-16 GB

Scherm: 13,3 inch Full HD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) touchscreen

Opslag: 256 GB – 1T B SSD

+ Prachtig ontwerp, uitstekende batterijduur, geweldige prestaties voor dagelijks werk

– Ventilatoren kunnen luidruchtig worden, prijzig, net geweldig als tablet te gebruiken

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Niet alleen is dit een van de beste Lenovo-laptops, het is ook een van de beste dunne en lichte laptops die je kan krijgen. Deze laptop is voorzien van alles wat zijn voorgangers zo indrukwekkend maakte. Veel kracht, een dun en licht ontwerp en fenomenale batterijduur. Als je veel onderweg bent, zit je niet verkeerd met de ThinkPad X1. Dit is allemaal ideaal voor creatieve taken, maar ook algemene productiviteit gaat uitstekend met dank aan de 11e generatie Intel Core-CPU en minimaal 8 GB aan RAM. Dit apparaat heeft een Evo-certificering, dus dan weet je zeker dat het een kwalitatieve laptop is met de nieuwste veiligheidsfuncties. De versie met de kleinste opslagcapaciteit is dan ook heel aantrekkelijk geprijsd.

Adviesprijs: vanaf 399 euro – www.lenovo.com

Eigenschappen:

CPU : 11de gen Intel Core i5 – i7

Grafische kaart: Intel Iris Xe

RAM: 8-32 GB

Scherm: 14 inch, 16:10 (1920 x 1200p) – (3840 x 2400), touchscreen

Opslag: 256 GB – 1 TB SSD

+ Ongelooflijke prestaties, fantastische batterijduur

– Gëintegreerde graphics zijn niet geweldig voor zware taken

Samsung Galaxy Book2 Pro

De Samsung Galaxy Book2 Pro verfijnt de originele Galaxy Book Pro in zowat elk aspect en wordt een serieuze concurrent voor de MacBook Air. Een van de meest opvallende aspecten is zijn verbazingwekkende batterijduur, in combinatie met een werkelijk prachtig amoledscherm dat ongelooflijke levendigheid en helderheid biedt. Voeg daar geweldige dagelijkse prestaties aan toe dankzij een 12e generatie Intel CPU en een dun ontwerp, en je hebt een lichtgewichtlaptop voor onderweg. Samsung-fans zullen blij zijn om te weten dat de Galaxy Book2 Pro zeer goed werkt met Samsung-smartphones, tablets en andere apparaten in het Galaxy-ecosysteem. Anderzijds kan de meegeleverde software aanvoelen als bloatware, als je net geen andere apparaten van Samsung gebruikt.

Adviesprijs: vanaf 1.249 euro – www.samsung.com

Eigenschappen:

CPU: 12e Gen Intel Core i5 – i7

Grafische kaart: Intel Iris Xe

RAM: 8-16 GB LPDDR5

Scherm: 15,6 inch FHD (1920 x 1080) AMOLED

Opslag: 256-512 GB

+ Geweldige batterijduur, prachtig scherm

– Krachtige configuraties worden snel heel duur, Samsung-ecosysteem valt niet overal in de smaak

Dell XPS 13

Als je een laptop hebt zoals de Dell XPS 13, die al jaren aan de top van de Ultrabooks staat, verwacht je natuurlijk veel. En zelfs nu de concurrentie elk jaar sterker wordt, heeft deze reeks laptops van Dell ons nog steeds niet teleurgesteld. Dankzij het onberispelijke ontwerp, uitstekende display en de pure kracht onder de dunne en lichte motorkap, heeft deze reeks consequent aan de top gezeten. De Dell XPS 13 (2020) zet die traditie voort en maakt het geheel alleen maar beter met nog dunnere randen en een innovatieve webcam. In onze ogen is de XPS 13 geëvolueerd van een betaalbaar best-in-class Ultrabook naar een luxe-item dat slechts een paar mensen zich kunnen veroorloven. Als je gewoon op zoek bent naar een betrouwbaar werkpaard dat wat werk gedaan kan krijgen, dan vind je in deze koopgids krachtigere opties die je voor minder geld kan krijgen. Als je op zoek bent naar een eersteklas laptop om mee te pronken terwijl je minder intensief werk doet, dan is de XPS 13 precies voor jou.

Adviesprijs: vanaf 1.040 (i5) en 1.310 euro (i7) – www.dell.com

Eigenschappen:

CPU: 1.3 GHz Intel Core i7-1065G7 (quad-core, 8 MB Intel Smart Cache, tot 3.9 GHz met Turbo Boost)

Grafische kaart: Intel Iris Plus (geïntegreerd)

RAM: 16 GB LPDDR4x

Scherm: 13,3-inch FHD (1.920 x 1.080) touch

Opslag: 512 GB SSD

+ Prachtig design, uitstekende batterij, solide prestaties, geweldig display

– Teleurstellende audio, duur