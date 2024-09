Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een Apple Watch SE met plastic behuizing ontbrak op Apples Glowtime-event, maar de kans is groot dat het binnenkort alsnog officieel aangekondigd wordt. Het ‘Glowtime’-event van Apple stond een week geleden helemaal in het teken van de iPhone 16, Apple Intelligence en de nieuwe Apple Watch Series 10. Er werd wel met geen woord gerept over een nieuwe Apple Watch SE, dat volgens de geruchten als eerste Apple-horloge ooit een plastic behuizing zou krijgen. Niemand minder dan Apple-watcher Mark Gurman (Bloomberg), stelt dat de plastic Apple Watch SE “er nog steeds aankomt”. Gurman was ook diegene die het bestaan van een goedkoper, kunststoffen Apple Watch onthulde. Gurman zegt nu uit goede bron te weten dat de nieuwe Apple Watch SE volgend jaar op de markt zou kunnen komen.

Apple Watch SE opgefrist

Het zou alvast een welkome opfrisbeurt zijn voor het instapmodel van Apples smartwatchserie. De tweede generatie van de Apple Watch SE, nog steeds het huidige model, dateert alweer van 2022. De plastic behuizing zou bovendien beschikbaar zijn in heel wat fellere kleurtjes, om zo bijvoorbeeld kinderen aan te spreken. Volgens Gurman heeft de nieuwe Apple Watch SE wat vertraging opgelopen door een productieprobleem.



Apple focuste de voorbije week dan ook op de Apple Watch Series 10. Die horloges zijn een stuk dunner dan hun voorganger en kregen een groter display. Het oleddisplay met brede kijkhoek lijkt alvast een upgrade die de moeite waard is. Het voordeel is wellicht dat het een iPhone SE, die onderdelen van oudere Apple Watches gebruikt, goedkoper geproduceerd en verkocht kan worden. Het wordt dus uitkijken naar een release in 2025.