Ben je op zoek naar een nieuwe Mac, maar weet je niet precies waar je moet beginnen met kijken? Hieronder vind je een aantal van de beste Macs en MacBooks die Apple te bieden heeft. Of je nu een laptop, een desktop of een all-in-one zoek: je vindt hier ongetwijfeld een model dat bij je past.

Of je nu al in het Apple-ecosysteem zit of je die omgeving juist wil betreden met je nieuwe computer: je kan hoe dan ook uitkijken naar uitstekende prestaties bij de Macs en MacBooks die we hier hebben verzameld. Bereid je echter ook maar voor op flinke prijzen. Apples computers zijn namelijk niet bepaald goedkoop, maar daarom hebben we ook in ieder geval een iets oudere MacBook Air toegevoegd. Die levert nog steeds geweldige prestaties, maar zal iets minder pijn doen in de portemonnee. Apple biedt een redelijk breed aanbod aan verschillende soorten computers om uit te kiezen en voor elke model zijn er ook meerdere configuraties beschikbaar. Zo kan je voor een krachtigere processor, meer werkgeheugen en/of meer opslagruimte kiezen. Het is bij Apple-computers extra van belang dat je van tevoren de juist configuratie selecteert, want ze zijn over het algemeen naderhand niet (gemakkelijk) te upgraden.

Er is nog verrassend veel keuze als je op zoek bent naar een Mac.

Wat is de beste Mac voor jou?

Wil je een nieuwe computer van Apple aanschaffen? Dan is het ten eerste van belang om te bepalen wat je nodig hebt of wat je het fijnste lijkt. Het aanbod van Apple bestaat namelijk uit laptops, desktops en all-in-one-computers. Wil je een computer hebben die draagbaar is en die je dus overal mee naartoe kan nemen? Dan kom je waarschijnlijk vanzelf uit bij de MacBooks, al is de Mac mini technisch gezien ook heel erg compact en draagbaar, maar die zal je altijd moeten aansluiten op een stopcontact, beeldscherm, muis en toetsenbord. Vooral bij de MacBooks zijn de iets oudere modellen ook nog het overwegen waard. Afhankelijk van hoeveel kracht je nodig hebt en voor welke prijs je de verschillende modellen kan vinden, is een MacBook met een M2- of zelfs M1-chip ook nog een goede optie. Ben je op zoek naar een nieuwe desktop van Apple? Dan is die Mac mini een goede keuze. Deze Mac beschikt niet over de nieuwste M3-chip van Apple, maar ook de M2-chip in deze zeer compacte computer levert verrassend krachtige prestaties. Zoals we al zeiden, heb je voor de Mac mini wel een verbinding met het stopcontact en andere accessoires nodig. Wil je gewoon meteen een mooi totaalpakket kopen? Dan is de nieuwste iMac een ideale optie. Je krijgt hier namelijk een scherm met daarin ook meteen de computer. Ook een toetsenbord en muis zitten inbegrepen bij de iMac. Bedenk dus eerst wat voor Mac jou het handigst lijkt en denk vervolgens goed na over hoeveel kracht en opslag je nodig hebt om zo de juiste configuratie te kiezen. Het nadeel van Macs is namelijk dat je naderhand vrijwel niets meer kan upgraden.

Veel van de nieuwe Macs beschikken inmiddels over de krachtige M3-chip.

Mac vs. pc

Waarom zou je een Mac kiezen in plaats van een Windows-pc? Nou, er zijn meerdere redenen waarom een Mac voor jou misschien interessanter is. Ten eerste is een Mac een logische keuze als je al andere Apple-producten hebt en dus in het Apple-ecosysteem zit. De apparaten van Apple werken dan ook allemaal heel goed samen, meer dan bij andere ecosystemen van specifieke merken. Heb je dus al een iPhone en/of iPad en eventueel ook al verschillende accessoires zoals AirPods of een Apple TV? Dan kan een Mac een hele fijne toevoeging zijn. Ten tweede bieden Macs via macOS een heel erg eenvoudige en overzichtelijke interface. MacOS is een meer ‘gesloten’ systeem dan Windows. Je bent dus iets meer beperkt in wat je kan doen en downloaden op sommige vlakken, maar daardoor is de ervaring wel wat gestroomlijnder. Ten derde is er over het algemeen minder keuzestress bij het kiezen van een Mac. Er zijn genoeg opties voor verschillende situaties, zoals je eerder al hebt kunnen lezen, maar over het algemeen is de keuze vrij beperkt en waarschijnlijk dus sneller gemaakt. Verder heeft de gemiddelde Mac een meer premium design en stevigere bouwkwaliteit dan de gemiddelde Windows-pc en als laatste zijn Apples eigen chips van de M-serie enorm efficiënt en krachtig. Veel mensen kiezen bijvoorbeeld dus ook een MacBook voor als ze intensieve grafische taken moeten uitvoeren, zoals videobewerking. Wil je echter je pc misschien ook nog kunnen upgraden of wil je kunnen gamen op je computer, dan kan je momenteel beter voor een Windows-pc (of Linux-systeem) kiezen.

De beste Mac-computers in 2024

MacBook Air 13 inch (M2, 2022)

De MacBook Air is niet de krachtigste laptop die Apple aanbiedt, dat is de MacBook Pro. Deze 13-inch-MacBook Air met zijn M2-chip is echter nog steeds erg krachtig. Voor de meest intensieve taken kan je nog steeds beter voor het Pro-model (met ventilatoren) kiezen, maar ook op dit model kan je bijvoorbeeld nog behoorlijk vlot wat 4K-video’s bewerken en dat in complete stilte, dankzij het ontwerp zonder ventilatoren. De MacBook Air (M2) heeft een stijlvol design en een lange batterijduur van ongeveer 16 uur. Dit 13-inchmodel is heel handig om overal mee naartoe te nemen, maar als je liever wat meer schermruimte wil, is er ook nog het 15-inchmodel.

Prijs: vanaf 1.299 euro

Eigenschappen: M2-chip, 8 tot 24 GB werkgeheugen, 13,6 inch Liquid Retina-display (2.560 x 1.664 pixels), 256 GB tot 2 TB aan SSD-opslag

MacBook Air 13 inch (M1, 2020)

Wil je liever nog wat extra geld besparen? Dan is er ook nog de 13-inch-MacBook Air (M1) uit 2020. Deze verkoopt Apple zelf ook nog, maar je kan hem ook voor minder dan 1.000 euro vinden bij andere retailers. Natuurlijk is de M2-chip wel krachtiger, maar ook Apples eerste eigen chip was al erg efficiënt en de M1 MacBook Air voelt daarom dus ook nog steeds snel en krachtig aan. Hij heeft een iets ouder design dan de M2-variant, maar ziet er nog steeds goed uit.

Prijs: vanaf 1.219 euro

Eigenschappen: M1-chip, 8 tot 16 GB werkgeheugen, 13,3-inch-Retina-display (2.560 x 1.600 pixels), 256 GB tot 2 TB aan SSD-opslag

Mac mini (M2, 2023)

De Mac Mini van vorig jaar is misschien wel de beste Mac die je momenteel kan kopen als het gaat om prijs-kwaliteit en design. Hij heeft een lagere prijs dan zijn voorganger (en alle andere opties in dit overzicht), maar biedt nog steeds superkrachtige prestaties dankzij de M2-chip. Heb je echt het beste van het beste van Apple nodig, kies dan voor de nieuwe MacBook Pro of iMac met een M3-chip. Als je echter liever gewoon een enorm compacte computer wil om met je bestaande accessoires te verbinden, voor een zeer degelijke prijs, dan is dit een fantastische optie.

Prijs: Vanaf 719 euro

Eigenschappen: M2-chip (of M2 Pro), 8 tot 32 GB werkgeheugen, 256 GB tot 8 TB aan SSD-opslag, optioneel 10-Gigabit Ethernet

MacBook Pro 14 inch (M3, 2023)

Over het beste van het beste gesproken: de nieuwste 14-inch-MacBook Pro is beschikbaar in configuraties met de nieuwste en krachtigste chips van Apple: de M3, M3 Pro en M3 Max. Deze chips zijn natuurlijk nog krachtiger dan de chips uit de M2-serie en ze maken van de nieuwe MacBook Pro dan ook de beste MacBook voor creatief werk, zoals 8K-videobewerking of muziekproductie. Hij biedt dus uitstekende prestaties, maar ook een lange batterijduur en een prachtig, helder display met een refresh rate van 120 Hz. Dit alles zit verpakt in het bekende, stijlvolle MacBook Pro-design, maar er zit wel een flink prijskaartje aan vast.

Prijs: Vanaf 2.029 euro

Eigenschappen: M3-chip (of M3 Pro/M3 Max), 8 tot 128 GB werkgeheugen, 14,2-inch-Liquid Retina XDR-display (3.024 x 1.964 pixels), 512 GB tot 8 TB aan SSD-opslag

iMac 24 inch (M3, 2023)

De nieuwste 24-inch-iMac heeft ook de upgrade naar M3 gekregen. Dat maakt hem een van de beste all-in-one-computers die je momenteel kan kopen. Als je niet op zoek bent naar een laptop, dan is de Mac mini natuurlijk nog wel de goedkopere (en compactere) optie, maar als je liever een totaalpakket koopt (met beeldscherm, muis en toetsenbord inbegrepen), dan is dit een uitstekende optie voor een redelijke prijs. Hij heeft een relatief dun en lichtgewichtdesign voor een all-in-one en deze Mac is in allerlei verschillende kleuren te krijgen.

Prijs: Vanaf 1.619 euro

Eigenschappen: M3-chip, 8 tot 24 GB werkgeheugen, 24-inch 4,5K Retina-display (4.480 x 2.520 pixels), 256 GB tot 2 TB aan SSD-opslag, optionele ethernetpoort, Magic Mouse en Magic Keyboard inbegrepen

MacBook Air 15 inch (M2, 2023)

De 15-inch-MacBook Air met M2-chip heeft dezelfde specs als de 13-inchvariant, maar dan natuurlijk met een groter scherm. Dit maakt hem misschien iets minder praktisch voor onderweg, maar wel handiger voor multitasking en bijvoorbeeld het bekijken van films en series. De keuze tussen dit model en de 13-inchvariant hangt dus vooral af van je voorkeur op het gebied van schermgrootte. De extra kosten voor het grotere scherm zijn niet extreem hoog, maar je kan natuurlijk ook altijd nog de 13-inch-MacBook Air (M2) aansluiten op een externe monitor voor wat extra productiviteit en op die manier eventueel wat geld besparen.

Prijs: Vanaf 1.599 euro

Eigenschappen: M2-chip, 8 tot 24 GB werkgeheugen, 15,3-inch Liquid Retina-display (2.880 x 1.864 pixels), 256 GB tot 2TB aan SSD-opslag