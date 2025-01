Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Bedrijven lijken de voordelen van de public cloud maar al te goed te kennen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze steeds vaker de overstap maken. Connectiviteit is daarbij de cruciale factor. Aandachtige resellers merken dat ze hier een unieke kans hebben. Veel bedrijven willen integreren via Cloud Connect van Pocos/Sewan en aldus kunnen resellers niet alleen inspelen op de groeiende vraag, maar tegelijkertijd ook klanten helpen om hogere doelen te bereiken. De voordelen van Cloud Connect van Pocos/Sewan zijn dan ook groot, zeker voor bedrijven die op zoek zijn naar veilige, betrouwbare en schaalbare oplossingen. Enige toelichting is op zijn plaats.

Wat is Cloud Connect?

Cloud Connect is een private en beveiligde verbinding tussen de lokale IT-infrastructuur van een organisatie en de public cloud. Het gaat dan onder meer om Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) of Google Cloud Platform. Met deze oplossing is men zeker van optimale data-integriteit enerzijds en een veilige connectie anderzijds. En dit alles terwijl de prestaties en betrouwbaarheid aanzienlijk verbeteren. De dienst is nu eenmaal speciaal ontworpen met eenvoud en schaalbaarheid in gedachten, waardoor resellers snel en effectief waarde kunnen toevoegen aan hun portfolio. En dat alles terwijl ze rekenen op hoge marges.

De voordelen voor eindklanten

Een goede reseller hecht belang aan de waarde van het product en dat is geheel terecht. Het is dan ook goed om te weten dat Cloud Connect van Pocos/Sewan niet alleen een interessant product is om te verkopen, maar ook enorm veel voordelen biedt aan de eindgebruiker. In de eerste plaats biedt het een garantie op veilige data-overdracht. Door gebruik te maken van de private verbinding wordt het dataverkeer afgeschermd van het publieke internet, wat zorgt voor betere beveiliging en meer controle.

Dankzij de lage latentie en hoge bandbreedte – tot wel 10 Gbps – kunnen gebruikers bovendien rekenen op soepele en efficiënte cloudtoegang. De schaalbaarheid is daarbij een extra troef. Er is met andere woorden sprake van enige flexibiliteit en die manifesteert zich ook op andere domeinen. Klanten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor redundante of niet-redundante opties, afhankelijk van hun specifieke behoeften. Het is belangrijk dat de reseller de eindklant wegwijs maakt doorheen deze opties. Hoe dan ook is men zeker van een naadloze integratie.

Geschikt voor diverse cloud providers

Cloud Connect is gemakkelijk te bestellen en te configureren. Hiervoor is het nodig om een service key aan te vragen bij de serviceprovider, bijvoorbeeld Google Cloud. Het is wel belangrijk om te weten dat elke provider eigen specifieke eisen heeft om het een en ander te configureren. In het geval van het aangehaalde Google Cloud Platform gebruikt men bijvoorbeeld Partner Interconnect VLAN.

In ieder geval rekenen resellers van ondersteuning op topniveau. Ook indien zij op zoek zijn naar een snelle verbinding met een andere Public Cloud dan de veelvoorkomende keuzes – Microsoft Azure, Amazon Web Services en Google Cloud Platform – zijn er wel degelijk mogelijkheden. De Inside Sales van Sewan helpt resellers graag verder bij het bedenken van maatwerkoplossingen. Op deze manier wordt elke eindklant tevredengesteld.

