Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De Australische regering heeft een wet goedgekeurd die jongeren onder de 16 jaar verbiedt om sociale media te gebruiken. Het doel van de maatregel is het beschermen van de mentale gezondheid en het welzijn van kinderen. Platformen zoals Instagram, TikTok, Snapchat en X zullen moeten voldoen aan strengere regels om de leeftijd van gebruikers te controleren.

Met de nieuwe wetgeving worden socialemediaplatformen verplicht om redelijke inspanningen te leveren om te voorkomen dat kinderen onder de 16 jaar accounts aanmaken. Het begrip “redelijk” wordt niet specifiek uitgelegd, maar platformen die de regels overtreden riskeren boetes tot 49,5 miljoen Australische dollar (ongeveer 30,5 miljoen euro). Ouders en kinderen die het verbod omzeilen, worden niet bestraft. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de platformen zelf.

Geen ID-verificatie toegestaan

Hoewel de wet platformen verplicht jongeren te weren, is het gebruik van verplichte ID-verificatie verboden vanwege privacyzorgen. In plaats daarvan zullen andere methoden, zoals gezichtsscans of AI-gestuurde leeftijdsverificatie, moeten worden ingezet. Dit roept vragen op over de effectiviteit van de wet, aangezien jongeren manieren kunnen vinden om zich ouder voor te doen.

Niet alle platformen vallen onder het verbod. Instagram, TikTok, Snapchat en X zijn expliciet genoemd, terwijl WhatsApp en YouTube waarschijnlijk buiten de regelgeving blijven. Het is nog onduidelijk hoe kleinere platformen zoals Bluesky met deze wet zullen omgaan.

Australië is niet het enige land dat striktere regels oplegt voor sociale media. In Florida geldt een volledig verbod voor jongeren onder de 14 jaar, en kinderen van 14 en 15 mogen sociale media alleen gebruiken met ouderlijke toestemming. Frankrijk hanteert een vergelijkbaar systeem, waarbij kinderen onder de 15 toestemming van ouders nodig hebben.

België handhaaft leeftijdsgrens niet

In België geldt momenteel een minimumleeftijd van 13 jaar voor socialemediagebruikers, maar deze regel wordt niet streng gehandhaafd. Het Australische verbod laat zien dat er een trend ontstaat om jongere gebruikers strikter te reguleren, al blijft het handhavingsvraagstuk een uitdaging.

Met dit verbod neemt Australië een leidende rol in het debat over de impact van sociale media op jongeren, al blijft het de vraag hoe effectief de maatregel zal zijn zonder gedetailleerde handhavingsmechanismen.

Lees ook: Google Maps gaat geen flitsers meer melden