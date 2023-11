Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Instagram biedt verschillende opties die het gebruik van het socialemediaplatform eenvoudiger én fijner maken. Wij zetten ze voor je op een rij. Snel zoeken op Instagram? Voor je bij de zoekbalk terechtkomt moet je eerst meermaals klikken. Althans, dat is wat je dacht. Hoewel Instagram zeker niet de meest ideale Android- en iOS-apps heeft, kregen ze wel wat handige opties mee om sneller te navigeren. Ook kan je de tijdlijn meer naar wens invullen – zo maak je meteen komaf met de aanbevolen content die je nu telkens te verwerken krijgt. Hoe je daarmee aan de slag kunt? Wij hebben een aantal Instagram-hacks voor je op een rij gezet.

Optie 1 / Sneller zoeken

Standaard kom je na de eerste klik op het vergrootglas terecht op Instagrams ‘Aanbevolen’-pagina. Je moet dan nog één keer op de zoekbalk bovenaan klikken om te beginnen zoeken. Wil je sneller zoeken? Houd de zoekknop ingedrukt tot je op de zoekpagina terechtkomt en je toetsenbord automatisch opent. Dit werkt zowel op de Android- als iOS-versie van het platform.

Optie 2 / Pas je tijdlijn aan

Instagram probeert steeds meer op TikTok te lijken. Goed en wel, maar dat betekent momenteel vooral dat je meer foto’s en video’s te zien krijgt van degenen die je niet volgt. Als die content goed op je wensen aansluit, hoeft dat geen punt te zijn. Het algoritme is echter niet perfect. Bovendien is de kans groot dat je posts mist van degenen waarvan je wel graag foto’s ziet verschijnen. Dit los je op door bovenaan op het Instagram-logo te klikken, en ‘Volgend’ te kiezen. Steeds als je die optie selecteert, zie je enkel foto’s en video’s van accounts die jij volgt.

Optie 3 / Stories verbergen

Zijn er accounts die in jouw optiek té veel Stories plaatsen? Gelukkig hoef je ze niet steeds te bekijken. Instagram laat je namelijk ook accounts ‘Muten’. Je ziet dan enkel nog de content die ze op de tijdlijn plaatsen of berichten die ze naar je sturen via DM. Druk daarvoor enkele seconden op de profielfoto van de gebruiker in de Stories-lijst en kies ‘Dempen’. Gedempte accounts verschijnen helemaal achteraan in die lijst. Door wederom lang de profielfoto ingedrukt te houden en op ‘Verhaal dempen’ te klikken, zie je de verhalen van degenen weer opduiken.

OPTIE 4 / Verberg vind-ik-leuks

Instagram laat je tegenwoordig de like-counter bij berichten verbergen. Niet alleen draag je daarmee bij aan het welzijn van andere Instagrammers: het zou ook helpen om meer likes te vergaren, zeker als je post in eerste instantie nog niet zo veel likes kreeg. De optie voor het verbergen krijg je aangeboden tijdens het plaatsen, maar ook achteraf is het mogelijk de aantallen te verbergen. Hiervoor klik je op de drie puntjes bij een post die al werd geplaatst en kies je voor ‘Aantal vind-ik-leuks verbergen’.