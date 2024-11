Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Black Friday is in volle gang, en zoals elk jaar vliegen de aanbiedingen je om de oren. Maar hoe weet je of een deal écht de moeite waard is? Geen zorgen, wij hebben het uitzoekwerk al voor je gedaan.

Hier vind je een overzicht van de allerbeste deals die je niet wilt missen.

Ga je liever zelf op zoek naar de beste kortingen? Zorg er dan voor dat je alleen shopt op betrouwbare websites. Tijdens Black Friday duiken helaas ook veel frauduleuze sites op die je proberen te misleiden. Houd je dus zoveel mogelijk vast aan webshops die je kent, zoals:

Black Friday 2024: keuze van Clickx

Smartphones

Samsung Galaxy S24 256 GB – vanaf €675 i.p.v. €954

De S24 van Samsung is het nieuwste en beste model van Samsung. Je kan hem nu extra voordelig in huis halen, de laagste prijs vonden we op bol.com voor slechts €675.

Samsung Galaxy S24 5G - 256GB - Onyx Black €699,00 €759,00 Op voorraad Samsung Galaxy S24 256GB Zwart 5G €699,00 Op voorraad Samsung Smartphone Galaxy S24 5g 256gb Marble Grey (sm-s921bzageub) €699,00 Op voorraad

Apple iPhone 15 128 GB – vanaf €769 i.p.v. €849

De iPhone 15 is misschien niet het allernieuwste model, maar het blijft een topkeuze die nog jarenlang mee kan. De goedkoopste iPhone 15 vonden we weer op bol.com.

Apple iPhone 15 - 128GB - Green €769,00 €839,00 Op voorraad iPhone 15 128GB €809,00 Op voorraad Apple Iphone 15 5g 128 Gb Pink (mtp13zd/a) €809,00 Op voorraad

OnePlus Nord 4 – vanaf €399 i.p.v. €494

Eerder opzoek naar een budgetsmartphone? Kijk dan eens naar de OnePlus Nord-serie. Smartphones die verassend goede specificaties leveren voor de prijs, en nu nog goedkoper zijn dankzij Black Friday.

OnePlus Nord 4 - 256GB - Obsidian Midnight €399,00 €494,00 Op voorraad OnePlus Nord 4 smartphone 256 GB, Dual-SIM, OxygenOS 14.1 €399,00 Op voorraad

Koptelefoons en oortjes

Sony WH-1000XM4 – vanaf €189 i.p.v. €249

De WH-1000XM4 mag dan niet meer Sony’s nieuwste koptelefoon zijn, maar hij blijft onbetwist een van de beste in zijn prijsklasse. Sony’s noise cancelling is legendarisch en wordt wereldwijd geroemd door zowel experts als gebruikers.

Sony WH-1000XM4 - Draadloze over-ear koptelefoon met Noise Cancelling - Zwart €189,00 €249,00 Op voorraad Sony WH-1000XM4 Zwart €189,00 Op voorraad

Apple AirPods Pro 2 – vanaf €219 i.p.v. €279

Maak je gebruik van apparaten van Apple? Dan zijn AirPods echte aanraders. De AirPods Pro 2 werken naadloos samen met al je Apple-apparaten, waardoor wisselen tussen je iPhone, iPad of Mac een fluitje van een cent is. Uiteraard werken ze ook gewoon met een Windows of Android-apparaat.

Apple AirPods Pro 2 - met MagSafe oplaadcase (USB-C) €219,00 €258,53 Op voorraad AirPods Pro (2.Gen) (USB-C) €219,00 Op voorraad

JBL Tune 770NC – vanaf €59 i.p.v. €77,99

Zoek je een goedkope hoofdtelefoon met ruisonderdrukking? Dan is deze JBL een mooie keuze. Hoewel de geluidskwaliteit wel duidelijk lager ligt in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Sony WH-1000XM4, is de prijs-kwaliteitsverhouding uitstekend.

JBL Tune 770NC Zwart €59,00 Op voorraad Tune 770NC koptelefoon - Zwart €69,00 Op voorraad JBL Tune 770NC - Draadloze over-ear koptelefoon - Noise Cancelling - Zwart out of stock

Laptops

Apple MacBook Air (2022) 16 GB – vanaf €999 i.p.v. €1199

De Apple MacBook Air (2022) met 16 GB RAM is dé perfecte combinatie van kracht en draagbaarheid. Met de razendsnelle Apple M2-chip, biedt deze laptop indrukwekkende prestaties; zonder dat hij geluid maakt, want hij heeft helemaal geen ventilatoren.

Apple MacBook Air (2022) Apple M2 (8 core CPU/8-core GPU) 16GB/256GB Zilver AZERTY €999,00 Op voorraad

ASUS ROG Zephyrus G16 – vanaf €2000 i.p.v. 2699

Op zoek naar een gaminglaptop die er ook nog eens goed uitziet? Kijk dan niet verder dan de Zephyrus G16. Met een RTX 4070 grafische kaart en een Intel Core Ultra 7 processor speel je de zwaarste games zonder gedoe. Je krijgt een indrukwekkende korting van bijna €700 bij bol.com.

ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI-QP121W-BE - Gaming Laptop - 16 inch - 240Hz - azerty €2.000,24 €2.649,00 Op voorraad ASUS ROG Zephyrus G16 GU605MI-QR261W OLED Azerty €2.299,00 Op voorraad

E-readers

Kobo Libra Colour – vanaf €207 i.p.v. €229,99

De Kobo Libra Colour behoort volgens ons tot de beste e-readers van het moment. Dat kon je eerder al lezen in onze koopgids. Hij is de opvolger van de Kobo Libra 2, die ook lange tijd als de beste e-reader werd beschouwd. Je koopt hem voordeliger tijdens Black Friday.

Kobo Libra Colour Wit €207,00 Op voorraad Kobo Libra Colour - E-reader - 7 inch kleurenscherm - 32GB - Luisterboeken - Zwart €209,00 €229,99 Op voorraad

Televisies

TCL 55T8B – vanaf €549 i.p.v. €749

TCL staat bekend om zijn relatief prijsvriendelijke producten. TCL doet er tijdens Black Friday nog een schepje boven op, en je koopt deze 4K QLED-televisie nu al voor €549.

TCL 55T8B - 55 inch - 4K QLED - 144Hz - 2024 €549,00 €749,00 Op voorraad

LG G4 OLED – vanaf €1.999 i.p.v. €3.199

Mag het wat meer zijn? Deze 65 inch OLED-televisie van LG is momenteel sterk afgeprijsd. Een buitenkansje om een televisie van deze kwaliteit in huis te halen tegen een lagere prijs. Al blijft hij natuurlijk wel aan de dure kant.

LG G4 OLED65G45LW - 65 inch - 4K MLA OLED - 2024 €1.999,00 €3.199,00 Op voorraad

Black Friday bij Clickx

Ook bij Clickx doen we dit jaar weer mee met Black Friday!

Een half jaar gratis Clickx bij aankoop van een jaarabonnement: een geweldige kans om nog langer van je favoriete computerblad te genieten zonder extra kosten.

30% korting op alle losse nummers: koop je favoriete edities met flinke korting.

30% korting op het volledige jaararchief van 2023 (digitaal): ontvang alle edities van zowel Clickx als Shoot die in 2023 verschenen zijn, digitaal, voor slechts €13,97!

Wees er wel snel bij, want de actie loopt slechts tot en met 2 december!