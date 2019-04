Zijn de ondertitels bij YouTube-filmpjes iets te klein of gewoon te saai voor jou? Dan ben je hier aan het juiste adres want deze workshop leert je de lay-out van die ondertitels zelf in te stellen.

Bij sommige video’s op YouTube heb je de mogelijkheid om ondertitels in te schakelen. Er verschijnt dan standaard een zwart balkje onderaan de video met daarin witte ondertitels in een basislettertype. In feite moeten ondertitels niet meer zijn dan dat, maar het kan al eens leuk zijn om de stijl van de tekst naar jouw hand te zetten en wat op te leuken. Wij leren je hoe je dat moet doen op zowel een computer als een smartphone.

STAP 1: Open het instellingenmenu

Het eerste wat je moet doen op zowel een pc als een smartphone is controleren of de door jou gekozen video ondertitels heeft. Dit doe je op je pc door onderaan in de afspeelbalk te kijken of er links van het instellingentandwiel een wit kadertje met twee lijntjes staat. Als dit zo is, klik je nu op het instellingentandwiel en vervolgens op de optie Ondertiteling. Je krijgt nu een lijstje te zien met alle mogelijke talen voor de ondertitels en rechts bovenaan dit kader klik je nu op Opties.

STAP 2: Keuzes, keuzes, keuzes

Nadat je op opties hebt geklikt, verschijnt er een keuzemenu met allerlei opties. Je pauzeert de video nu best op een punt waar er een ondertitel in beeld staat. Alle wijzigingen die je aanbrengt, gebeuren namelijk meteen. Klik op een categorie naar keuze en probeer wat lettertypes/kleuren uit tot de ondertitels er uitzien zoals jij het wilt. Als je terug zou willen naar de basisinstellingen, klik je tot slot onderaan dit menu op opnieuw instellen.

STAP 1: Accountinstellingen

Op je smartphone zit de optie voor de lay-out van de ondertitels iets beter verstopt. Hier begin je op de startpagina van de YouTube-app. Klik nu rechtsboven op het bolletje met je profielfoto om het accountmenu te openen. In dit menu klik je op de optie, instellingen (of settings in het Engels). In het instellingenmenu klik je vervolgens op de voorlaatste optie, ondertitels (of captions in het Engels).

STAP 2: Verborgen keuzes

In het ondertitelvenster van de YouTube-app heb je op het eerste gezicht minder keuzes dan in de browserversie. Je kan hier op dit moment alleen de taal, tekstgrootte en algemene stijl aanpassen. Als je echter in het menu voor de ondertitelstijl de laatste optie, Custom, aantikt, verschijnen er een hele hoop nieuwe keuzeopties die overeenstemmen met die van de browserversie. Op het previewbeeld bovenaan zie je ten slotte meteen de wijzigingen die je aanbrengt.