Een verstopt riool… Daar zit niemand natuurlijk op te wachten. Toch is dit een veelvoorkomend probleem, dat eigenlijk eenvoudig te voorkomen is. Je wilt natuurlijk liever niet te veel nadenken over je riool en hoopt dat alles altijd op rolletjes verloopt. Toch zou het goed zijn om zo veel mogelijk te voorkomen dat het water in je toilet of gootsteen niet meer doorloopt. Gelukkig zijn er tegenwoordig moderne technologieën die ervoor zorgen dat je riool minder snel verstopt raakt.

Hoe raakt je riool verstopt?

Het is goed om te weten hoe je riool verstopt raakt. Pas dan kun je over een oplossing gaan nadenken. We spoelen elke dag weer van alles door ons riool: van etensresten tot haren en van vetresten tot stukjes nagel. Ook in het toilet wordt veel afval weggegooid. Dit is heel logisch, omdat het heel eenvoudig is om je afval snel weg te spoelen. Toch kan dit meer negatieve gevolgen hebben dan je op het eerste moment denkt. Zorg ervoor dat je alleen toiletpapier in het toilet gooit – en niet te veel tegelijk. Verwijder ook regelmatig haren en nagels uit het doucheputje en spoel geen eten door in de gootsteen. Met een paar kleine aanpassingen kun je al veel verschil maken.

Wat kun je zelf doen tegen een verstopt riool?

Is je riool onverhoopt al verstopt? Dan is het zaak om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen en te voorkomen dat het erger wordt. Het ontstoppen van het riool is misschien niet het leukste klusje, maar wel heel belangrijk. Gelukkig kun je dit met behulp van de specialisten van www.rioolprobleemkwijt.be eenvoudig oplossen, maar soms kun je het ook zelf doen. Vaak is het al voldoende om de haren in het doucheputje te verwijderen of de etensresten uit de gootsteen te halen. Als het water daarna weer goed wegloopt, is het probleem voor nu al verholpen. Houd er dan de volgende keer rekening mee dat je niet te veel haren of etensresten achterlaat of verwijder deze meteen.

Een rioolcamera om rioolproblemen te identificeren

Om je rioolproblemen grondiger aan te pakken, kun je gebruik maken van een rioolcamera. Vaak is het verstandig om hiervoor experts in te huren. Met een rioolcamera kun je eenvoudig vaststellen wat de oorzaak is van de problemen met je riool. Deze camera kan bijvoorbeeld vaststellen of de afvoer is gebroken. Ook kan deze camera zien of er verzwakkingen zijn of dat er sprake is van een verkeerde montage. Hoe klein de scheur of verzwakking ook is, de camera ziet alles.

Het probleem bij de kern aanpakken

Een van de grootste voordelen van een rioolcamera, is dat deze het probleem bij de kern identificeert. Als het probleem eenmaal is vastgesteld, kun je dit door een professional laten repareren. Zo worden rioolproblemen in de toekomst voorkomen. Je hoeft zo niet keer op keer je riool weer uitgebreid te reinigen om een paar weken later weer precies hetzelfde te doen. Je moet misschien één keer investeren en de hulp van een professional inschakelen, je zult er daarna veel profijt van hebben.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.