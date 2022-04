Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elon Musk lijkt te twijfelen over zijn slaagkansen als overnemer van Twitter. Dat liet de techbobo zich ontvallen op een evenement in Vancouver. Het statement van Elon Musk volgde maar enkele uren nadat hij had bekendgemaakt Twitter te willen overnemen voor 43 miljard dollar, een bod dat meteen ook finaal is. Er is nog geen concrete reden om te gaan twijfelen, maar toch heeft Musk naar eigen zeggen een plan B klaar.

Twitter-baas Parag Agrawal zei alvast dat er nog geen beslissing genomen is. The Verge bericht dat Agrawal in een videovergadering met werknemers heeft benadrukt dat er nog helemaal geen beslissing is genomen. Volgens de Twitter-topman gaat de raad van bestuur “een rigoureus proces” doorlopen en dan pas zijn beslissing nemen. “Die zal in het belang zijn van alle aandeelhouders”, klonk het nog.

Elon Musk niet graag gezien?

Wel zorgde Agrawal voor wat wrevel bij het personeel van Twitter, omdat hij niet duidelijk aangaf wanneer het bestuur dan wel en antwoord zou hebben. Bij Twitter willen ze er op z’n minst een idee van hebben hoe groot de kans is dat Elon Musk straks hun nieuwe CEO wordt. Ze zouden zich nu al zorgen maken over een mogelijke herstructurering en ontslagen.

Om het aankoopbedrag van 43 miljard dollar (54,20 dollar per aandeel) bij elkaar te krijgen, zou Musk mogelijk wat aandelen van Tesla kunnen verkopen. Musk werd begin april al voor 9 procent eigenaar van Twitter en meteen ook de grootste aandeelhouder. Dat smaakte blijkbaar naar meer. Voorlopig is het dus nog onduidelijk of zijn eerste en meteen ook laatste bod de raad van bestuur overstag zal doen gaan.