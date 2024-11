Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Google Maps heeft een opvallende wijziging doorgevoerd in zijn navigatie-app: de optie om snelheidscontroles te melden is vervangen door een meer algemene ‘Politie’-functie. Deze aanpassing, geïntroduceerd na de zomerlancering van snelheidscontrole-meldingen, lijkt gebruikers meer flexibiliteit te geven bij het melden van politieactiviteiten, maar heeft ook tot vragen geleid over de beweegredenen van Google.

Van snelheidscontrole naar algemene politiefunctie

De mogelijkheid om snelheidscontroles te melden werd snel een populaire functie binnen Google Maps. Bestuurders konden eenvoudig locaties doorgeven waar snelheidsmetingen plaatsvonden, waardoor andere weggebruikers hun snelheid tijdelijk konden aanpassen. Nu is deze specifieke functie verdwenen en vervangen door een algemene optie om de aanwezigheid van politie te melden. Wat de politie op die plek doet, moeten gebruikers zelf inschatten.

Deze wijziging kan wijzen op Googles poging om te voorkomen dat Maps wordt gebruikt om snelheidslimieten te omzeilen. Voorheen bood de app bestuurders de kans om boetes te vermijden door alleen tijdelijk hun snelheid aan te passen bij controles. Door de focus te verleggen naar algemene meldingen, wil Google mogelijk misbruik van de functie verminderen en gebruikers bewuster maken van verkeersveiligheid.

Breder nut voor politie-meldingen

Het verwijderen van de specifieke snelheidscontrole-optie hoeft niet alleen een beperking te zijn. Politie-meldingen kunnen ook nuttig zijn in andere situaties, zoals verkeersbegeleiding bij evenementen of incidenten. De aanpassing kan de app veelzijdiger maken en relevant blijven voor een breder scala aan verkeerssituaties.

Waze blijft alternatief voor snelheidscontrole-meldingen

Voor bestuurders die specifiek snelheidscontrole-meldingen willen gebruiken, blijft Waze voorlopig de beste keuze. Deze app, eveneens eigendom van Google, biedt nog steeds een aparte functie om snelheidsmetingen door te geven. In Google Maps zijn snelheidscontrole-meldingen alleen nog beschikbaar via Android Auto en Apple CarPlay, al lijkt het waarschijnlijk dat ook deze platforms de functie zullen verliezen.

Andere meldfuncties Google Maps behouden

Google Maps-gebruikers kunnen nog steeds andere verkeersincidenten rapporteren, zoals ongelukken, files, afgesloten rijstroken en wegwerkzaamheden. Deze meldingen blijven een waardevolle toevoeging om real-time verkeersinformatie te delen met andere bestuurders.

Met deze wijziging lijkt Google in te zetten op een balans tussen gebruiksgemak en verkeersveiligheid. Hoewel sommige gebruikers de specifieke snelheidscontrole-functie zullen missen, biedt de bredere politiefunctie een meer veelzijdige aanpak voor het melden van situaties op de weg.

Lees ook: Google Maps gaat melden als bedrijfsreview verwijderd werd