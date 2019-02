En dat zou jij ook moeten doen.

Het verhaal van Thibault

Nu ik sinds een paar maanden op mezelf woon, kan ik eindelijk werk maken van de minimalistische levensstijl waar ik zo naar hunker. De definitie van minimalisme wordt nog het beste omschreven in het boek ‘The More of Less’ door Joshua Becker. “Minimalisme is het doelbewust aandacht schenken aan de dingen waaraan we de meeste waarde hechten en het verwijderen van alles wat ons daarvan afleidt”.

Je kan denken dat je waarde hecht aan familie en vrienden en dat Facebook daarom in je leven moét zijn, maar uiteraard is dat niet zo. De weinige tijd die je al hebt investeren in een oppervlakkig iets zoals Facebook, het is simpelweg niet logisch en zou niet vanzelfsprekend mogen zijn. De kans bestaat dat je mensen net minder leuk gaat vinden door ze steeds te zien terugkomen op Facebook in nietszeggende berichten. Of vind je die vrienden die foto’s van hun eten of kerstboom publiceren oprecht een interessante tijdsbesteding?

Hoe vaak neem je een foto en denk je meteen aan hoeveel likes en comments deze zou kunnen genereren? Dat is een symptoom dat je ermee moet stoppen. Het gaat zelfs zover dat we onze levenskeuzes maken met de gedachte van likes in het achterhoofd. “Hmm als ik ga parachutespringen, levert me dat vast veel likes op!”. Het lijkt alsof ik overdrijf, maar het zijn dingen waar ik mezelf op betrapte en ik ben niet eens iemand die erg actief is op social media. Als een foto van mij 10 likes krijgt, dan noem ik dat al een succes. Het moment dat social media echter je leven begint te bepalen – direct of indirect – is voor mij een rode vlag om ermee te stoppen. Wanneer je stopt met sociale media kan je terug foto’s nemen voor jezelf en voor vrienden, niet om mensen te imponeren die je eigenlijk niet eens mag.

Op het werk wordt verwacht dat je resultaat levert, dat je de cijfers hoog houdt. Hiervoor vinden we onze baas een monster, maar tegelijkertijd vragen we hetzelfde van onszelf wanneer we een publicatie op Facebook zwieren. Je plaatst geen herinneringen, je plaats iets met een verwachting, de verwachting dat het wat oplevert. Als Gary Vaynerchuk me wat heeft geleerd, dan is het dat een belangrijke manier om gelukkig te worden is om geen verwachtingen te hebben. Als je iemand wat geeft en je verwacht een wederdienst, dan leg het pad naar ontgoocheling open. Alles dat op Facebook staat, werd geplaatst met een bijbedoeling. Likes vergaren, reacties uitlokken, … Niemand gaat zich voldaan voelen wanneer een foto op Facebook nul likes heeft gehaald. Een foto die te weinig likes scoort, wordt in sommige gevallen zelfs terug offline gehaald. Het verwijderen van mijn Facebook is een van de meest bevrijdende dingen die ik ooit heb gedaan. Ik voel me niet meer verplicht om posts te liken van vrienden over alledaagse feitjes die me eigenlijk niets interesseren en ik hoef geen tijd meer te besteden aan het doornemen van even nietszeggende notificaties.

De mensen die om je geven, vinden wel andere manieren om met je in contact te komen. En de verjaardagswensen die je ontvangt zijn tenminste oprecht, niet van mensen die een notificatie krijgen van Facebook en op automatische piloot een verjaardagswens schrijven die ze eindelijk kopiëren en plakken voor alle andere verjaardagen.

Wat als je absoluut afhankelijk bent van Facebook en nu eenmaal je account koste wat kost niet kán verwijderen (het zou me verbazen, maar er zijn vast dergelijke gevallen). Ook dan kan je nog steeds je mentaliteit tegenover Facebook wijzigen. Bekijk het als een hulpmiddel zoals Excel of Photoshop. Verwijder de app van je smartphone en gebruik het platform enkel en alleen op je desktop. Gebruiken bovendien steeds de incognito modus en sluit deze weer van zodra je Facebook hebt gebruikt voor wat je het nodig hebt. Zo moet je steeds opnieuw inloggen en leer je het jezelf af om de website open te houden en er steeds naar terug te keren. Verder is het ook mogelijk om een Chrome extension te installeren die de Facebook nieuwsfeed verhindert om te laden. Zo vermijd je dat je hersenloos door Facebook gaat scrollen. De extensie ‘News Feed Eradicator for Facebook’ vervangt de news feed door een inspirerende quote. Een aanrader!

Het verhaal van Valérie

In de aanloop naar de historische dag waarop ik Facebook verwijderde (5 december, voor wie het wil weten) had ik wel al eens de gewoonte om kennissen, vrienden en collega’s op de hoogte te brengen van mijn plannen. Vreemd genoeg kon ik altijd op veel begrip rekenen. Sterker nog, ook mijn vrienden en collega’s deelden mijn afkeer tegenover Facebook. Wanneer ik hen echter op de man af vroeg waarom zij hun account dan niet stopzetten, haalden ze steevast de schouders op terwijl ze iets mompelden in de aard van “ja, maar je hebt het toch nodig.”

Dat, beste vrienden en collega’s, is echter een misvatting. Je hebt Facebook helemaal niet nodig om in contact te blijven met je vrienden die je anders uit het oog zou verliezen. Toen ik de eerste stappen zette om mijn account definitief te verwijderen, besloot ik om even een kijkje te nemen naar mijn vriendenlijst en om na te gaan of ik van de “belangrijkste vrienden” wel andere contactgegevens had.

Toen ik echter over de lijst van mijn 567 zogenaamde “vrienden” scrolde, viel me op dat ik zo’n vier vijfde van hen helemaal niet goed kende, en een paar onder hen zelfs nooit gezien had. En van mijn dichte vrienden en familie had ik al lang de contactgegevens. “Waarom dan”, vroeg ik me af, “zou je van een medium als Facebook gebruik maken, terwijl een telefoontje een stuk persoonlijker is?” Omdat Facebook zijn eigen mythe van noodzakelijkheid onderhoudt.

In feite is Facebook een erg fake medium. Je uploadt de beste foto’s van jezelf wanneer je op een dakterras in Dubai toast op je tweejarig samenzijn met een kerel die er misschien wel mag uitzien als Mister World, maar die in het echt een total douchebag is. Maar dat maakt niet uit, jullie staan mooi op de foto. Facebook heeft ook een beetje de rol van de Zondagskrant ingenomen. Aankondigingen als “ik ben gepromoveerd”, “wij gaan trouwen”, of “wij krijgen een kind” worden niet langer in de privésfeer gehouden, maar worden zomaar door de Facebook-megafoon geschald. In feite maakt dat de benaming “sociale media” extra grappig.

Nu ik Facebook heb verwijderd, moet ik zeggen dat ik er nog geen seconde spijt van heb gehad. Ik heb niet het gevoel dat ik iets of iemand mis. Integendeel, ik heb het gevoel dat ik veel meer aandacht kan schenken aan wat belangrijk is. Want in feite is Facebook niets meer dan een afleiding. Ken je dat gevoel dat je hebt na een kwartiertje hersenloos over je tijdlijn scrollen? Leegte is het enige woord om de sensatie te omschrijven die je dan voelt. Je bent niet echt heel ontspannen na timeline bingen en nuttig ben je al zeker niet.

Facebook is mijns inziens helemaal geen sociaal medium. Als je beste vriendin net een huwelijksaanzoek heeft gekregen, dan wil je de eerste zijn die dat hoort en meteen met haar afspreken voor een koffietje. En wanneer je kleine broertje gepromoveerd is, dan verwacht je daar een telefoontje over, en geen Facebook-post. Facebook bombardeert de privésfeer tot publiek goed, zodat het onderscheid tussen de twee steeds meer vervaagt aan beide kanten van het spectrum.

Ik ben blij dat ik Facebook net nu heb verwijderd. Geen Kerstmis meer waar ik om de haverklap kijk hoeveel likes mijn kerstoutfit heeft gehaald. Geen fake nieuwjaarswensen meer op je tijdlijn van mensen die je voorbijlopen op straat.

Facebook verwijderen is een van de stappen in mijn triomftocht tegen de tirannie van het digitale tijdperk. Soms al eens enkel analoog aanwezig zijn kan wonderen doen voor je relaties en vriendschappen. Genieten van een moment zonder na te denken over hoe Instagram-worthy dat is, is verrassend bevrijdend. Maar wat ik vooral opmerk; ik voel me authentieker zonder Facebook, en alleen al daarom was het het waard.

Overtuigd?

Begin je langzaamaan in te zien dat Facebook mogelijk ook geen positieve invloed heeft in je leven? Niets houdt je tegen om je account te verwijderen. Wanneer je vastberaden bent om die stap te zetten (gefeliciteerd trouwens!), komen deze tips vast van pas.

Breng je (echte) vrienden op de hoogte

Wellicht heb je tijdens je tijd op Facebook behoorlijk wat mensen toegevoegd als vriend. Voor sommigen is Facebook mogelijk de enige manier om je te contacteren. Het is dus een goed idee om deze mensen op de hoogte te brengen en een alternatieve manier van contact voor te stellen. Zeker wanneer je vaak met vrienden in contact staat via Messenger, is dit een belangrijke stap. Dit kan je rechtstreeks doen tegenover de belangrijkste personen, maar je kan ook een laatste berichtje op je Facebookprofiel.

Je kan ook proactief werken en even je vriendenlijst overlopen om te checken of je van iedereen met wie je graag in contact zou blijven wel het telefoonnummer hebt. Als je merkt dat dat niet het geval is, stuur je die persoon best snel een berichtje waarin je uitlegt dat je je plannen hebt om je account te verwijderen, maar dat je graag in contact zou blijven. Als je met een goede vriend te maken hebt, zal dat verzoekje zeker positief opgevat worden.

Facebookgegevens opvragen

Alvorens je je account verwijdert, is het een goed idee om een kopie van je gegevens op te vragen. Het is immers de laatste kans om de gigantische massa informatie die je op Facebook hebt gezwierd te vergaren in een pakketje. Bovendien, van zodra je ziet hoeveel data Facebook van je heeft, ga je al helemaal overtuigd zijn om je account te verwijderen.

Houd er wel rekening mee dat dit behoorlijk wat tijd in beslag nam. Mijn download (met alle data in de hoogste kwaliteit) liet een tweetal weken op zich wachten. Het opvragen van je gegevens kan via FACEBOOK > INSTELLINGEN > JE FACEBOOK-GEGEVENS > JE GEGEVENS DOWNLOADEN.

Ga na welke applicaties gelinkt zijn aan Facebook

Veel websites en apps bieden het aan om in te loggen via Facebook. Handig, maar wanneer je Facebook wil verwijderen blijt dat die afhankelijkheid van een platform toch niet zo wenselijk is. Wanneer je inlogt op zaken zoals Tinder met je Facebook-account, dan verlies je ook de toegang tot Tinder wanneer je je Facebook-account verwijdert. Alvorens je dus effectief overgaat naar de verwijdering van je profiel, is het een goed idee om na te gaan welke apps gelinkt zijn aan je Facebookprofiel. Dit kan via Instellingen -> Apps en websites.

Pagina’s overdragen

We moeten wat toegeven. Ondanks ons epistel tegen Facebook, hebben we beiden nog een account. We hebben het namelijk nodig voor onze professionele bezigheid. We hebben dus beiden een account waar we de nodige pagina’s mee kunnen beheren, maar zonder vrienden, foto’s, publicaties of überhaupt info over onszelf. Wanneer je dus de toegang tot je pagina’s wil behouden, maak je een nieuw account aan met het absolute minimum aan vereiste gegevens. Let wel, je zal een ander e-mailadres nodig hebben voor dit tweede account. Via je oude account navigeer je naar de pagina’s waar je beheerder van bent, klik je boven op ‘Instellingen’ en kies je vervolgens voor ‘Paginarollen’. Voer nu het e-mailadres in van je nieuwe account, kies een rol en voeg de gebruiker toe.