Speel je auto nooit meer kwijt met Google Maps. Hoe? Check deze handige workshop.

Je kent het wel, je bent op reis en parkeert je wagen op een plek die je niet kent. ’s Avonds ben je gewoon helemaal vergeten waar je wagen ook alweer staat. Geen nood, Google Maps heeft hier het perfecte hulpmiddel voor.

Het gebeurt wel vaker dat mensen vergeten waar ze hun wagen geparkeerd hebben. Maar door de komst van nieuwe technologie en gps-functies in je smartphone kan je de parkeerplaats van je wagen gemakkelijk opslaan. Op die manier kan je bij het terugkeren naar je wagen in een onbekende stad gemakkelijk de route volgen via Google Maps.











Stap 1 / leg je parkeerplaats vast

Open Google Maps en tik op het blauwe bolletje dat je locatie aangeeft. In het menu dat nu verschijnt, kies je voor Instellen als parkeerplek. Nu legt Google Maps je parkeerlocatie meteen vast op de kaart.

Stap 2 / zoek je wagen op

Bij het terugkeren naar je wagen kan je op de kaart in Google Maps uitzoomen en zien waar je auto geparkeerd staat. De applicatie geeft dan aan In de buurt geparkeerd. Als je daarop tikt, kan je een wandelroute naar je wagen opvragen.