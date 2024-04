Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Ga je op vakantie en wil je de locatie van een aantal leuke musea, restaurantjes en strandjes makkelijk opslaan? Met Google Maps kan je al deze plaatsen raadplegen in een handig overzicht. Google Maps is een handige tool om door onbekende steden te navigeren, maar je kan de app nog veel beter gebruiken. Door interessante locaties in (meerdere) lijsten op te slaan, kan je ze in één handig overzicht raadplegen van zodra je ze effectief gaat bezoeken. Dat ene restaurantje dat heerlijk leek? Je hebt het zo weer in je navigatie zitten nadat je de locatie opgeslagen hebt in een lijstje.

STAP 1 / Google Maps openen

In deze workshop gebruiken we de mobiele versie van Google Maps maar het werkt ook gewoon via de webversie op je computer, laptop of tablet. Op je smartphone zoek je naar Google Maps. Heb je een Android-telefoon, dan staat de app meestal standaard geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, ga dan naar de Google Play Store of de App Store en zoek naar Google Maps.

STAP 2 / Lijst aanmaken

Als je Google Maps hebt geopend, zie je onderin een balk met een aantal opties: Verkennen, Gaan, Opgeslagen, Bijdragen en Updates. Klik op Opgeslagen en je krijgt een overzicht te zien van een aantal lijsten waar je locaties aan kan toevoegen. Als je meerdere vakanties hebt gepland, kan je meerdere lijsten maken en die hun eigen naam geven. Nu maken we een lijst aan door op de grote knop bovenaan de pagina te tikken en de naam en beschrijving van de lijst in te voeren. Je kan kiezen om deze lijst privé te houden of te delen met anderen.

STAP 3 / Locaties toevoegen

Om locaties en interessante plekken toe te voegen aan de lijst zoek je gewoon naar iets wat je wil toevoegen op Google Maps en klik je op het icoontje, in dit geval de Universiteit Antwerpen. Vervolgens klik je op Opslaan en vervolgens kan je deze locatie toevoegen aan een lijst naar keuze. Je kan een notitie toevoegen over deze plaats of je kan het zonder notitie toevoegen. Je kan de plaats ook aan meerdere lijsten toevoegen.

STAP 4 / Overzicht bekijken

Als je klaar bent, kan je gewoon Maps openen en dan zie je op de kaart van Antwerpen een aantal icoontjes die overeenkomen met de opgeslagen locaties. Je kan het zo uitgebreid maken als je wilt. Andere ideetjes zijn om meerdere lijsten te maken voor meerdere doeleinden. Denk aan restaurantjes, musea, openbare vervoer, je kan het zo gek niet bedenken.