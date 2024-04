Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wist je dat je Google Maps offline kan gebruiken? Daarvoor hoef je enkel de benodigde kaartdata (op voorhand) te downloaden. Vervolgens kan je op eender welk moment overschakelen naar de offline Maps-modus. Heb je niet genoeg mobiele data in binnen- of buitenland om continu Google Maps te gebruiken of valt je dataverbinding wel eens weg? Gebruik dan de offlinemodus van Maps. Hiervoor hoef je enkel de benodigde kaartgegevens binnen te halen. Wanneer je de volgende keer in dat gebied fietst, rijdt of wandelt, kan je verder blijven navigeren als de mobiele dataverbinding wegvalt. Hoewel we in België over het algemeen een sterk mobiel netwerk hebben, zijn er zeker punten aan te wijzen waarop de datasnelheden tegenvallen. Let wel, je kunt niet heel België downloaden, of althans niet in één keer. Google laat je elke keer een zelf te bepalen regio downloaden. Weet je dat je in specifieke gebieden slecht of zelfs helemaal geen bereik hebt, zorg er dan zeker voor dat je die kaarten offline opslaat. Dit werkt met kaarten voor België, maar ook die van andere landen rondom de wereld. Er zijn wel uitzonderingen bekend; het kan dus gebeuren dat Google Maps ineens weigert een bepaalde regio op te halen. Hieronder leggen we je in enkele stappen uit hoe je de kaartgegevens lokaal opslaat.

STAP 1 / Open Google Maps

Google laat je op zowel Android als iOS (iPhone en iPad) kaarten offline opslaan. We richten ons voor deze workshop specifiek op de stappen voor Maps op Android, al zijn de stappen op iOS vermoedelijk vergelijkbaar. Voordat we kaarten kunnen downloaden, moeten we er eerst voor zorgen dat we een internetverbinding hebben. Het is aan te raden deze stappen via wifi te volgen. Het downloaden van kaarten vereist een behoorlijke hoeveelheid data (denk aan honderden MB’s tot GB’s). Eenmaal je op wifi zit, kan je de Maps-app openen.

STAP 2 / Locatie bepalen

Vervolgens is het zaak om te bepalen welk gebied je offline wilt downloaden. Zoek dat gebied nu op via de zoekbalk bovenin Maps. Dat kan dus bijvoorbeeld ‘Vlaanderen’ zijn, maar ook steden zoals Antwerpen of Brussel. Uiteraard hoef je geen heel gewest of een stad te downloaden: er zijn ook kaarten beschikbaar van dorpen of natuurgebieden. Geen idee hoe een gebied heet of heeft het simpelweg geen specifieke naam? Houd het gebied dan gewoon lang ingedrukt tot er een rode locatieaanwijzer verschijnt. Heb je de juiste locatie gekozen of opgezocht en geselecteerd? Ga dan nu naar stap drie.

STAP 3 / Kaarten downloaden

Nu is het moment aangebroken om de kaarten daadwerkelijk te downloaden. Hiervoor moet je de kaart die onderin je scherm is verschenen enkel omhoog vegen en rechtsboven op de drie puntjes tikken. Kies vervolgens voor de optie ‘Offline kaart downloaden’. Vervolgens kan je zelf bepalen hoe groot het gebied is dat je wilt downloaden. Wanneer de selectie naar wens is, tik je op ‘Downloaden’ om het proces af te ronden. Vlak boven de knoppen geeft Maps je nog een inschatting van de hoeveelheid MB’s of GB’s die de download in beslag neemt.

STAP 4 / Offlinekaarten beheren

Wil je de kaarten verwijderen, bijvoorbeeld omdat je te weinig ruimte hebt op je smartphone? Tik dan rechtsboven op je profielicoontje en ga naar ‘Offline kaarten’. Vervolgens kan je de kaarten via de drie puntjes verwijderen. Later kan je de kaartdata uiteraard weer opnieuw ophalen, als dit nodig is.