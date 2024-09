Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wist je dat je door de tijd kan reizen in Google Maps? Streetview-beelden uit het verleden worden namelijk bewaard in de kaartendienst. Google vernieuwt regelmatig de Streetview-beelden in zijn Maps-kaartendienst. Oude beelden blijven bewaard: zo kan je via Maps door de tijd reizen, naar het verleden. Afhankelijk van de locatie gaat het soms om beelden van wel tien jaar oud, of zelfs nog ouder. Of je kan tijdreizen, hangt af van de locatie: Streetview-beelden van stadscentra worden net iets vaker vernieuwd dan die van kleine dorpswegen. Ook van doodlopende straten maakt Google minder vaak nieuwe beelden. Woon je in een nieuwbouwwijk, dan is de kans ook wat groter dat je niet kan terugreizen. Lukt het wel, dan levert dat meestal niet veel meer op dan beelden van bouwgrond. Toch kan het leuk zijn om te zien hoe een locatie door de jaren heen is veranderd, of wat er juist allemaal hetzelfde is gebleven. Verwacht overigens geen eeuwenoude Street View-beelden. Google begon pas in 2008 met het vastleggen van Streetview-beelden in Europa.

Stap 1 / Open Google Maps

Op welk platform je Google Maps ook gebruikt: je kan er tijdreizen. Zelfs de mobiele apps van Maps fungeren als tijdmachine. In deze workshop demonstreren we de tijdreisfunctie op iOS, maar de werking is identiek op Android, Linux, macOS en Windows. Een aparte app installeren is niet nodig, behalve voor de mobiele apps op Android en iOS. Wil je via de webbrowser tijdreizen? Surf dan simpelweg naar maps.google.com, waarna de Maps-dienst in de browser opent. Met jouw toestemming kan de kaartendienst ook je huidige locatie schatten.

Stap 2 / Start Streetview

Bepaal vervolgens welke locatie je in het verleden wil bekijken. Zoom in op die locatie en open de Streetview-weergave. Op Android en iOS houd je hiervoor een locatie in Maps lang ingedrukt en tik je vervolgens op het Streetview-pictogram boven de locatiekaart. In de webversie tik je op een locatie en vervolgens op het Streetview-pictogram met de preview van de 360-gradenbeelden.

Stap 3 / Tijdreizen

Als je een Streetview-locatie hebt geopend, kan je gaan tijdreizen. Klik hiervoor op de knop ‘Meer datums weergeven’. Als er eerdere beelden beschikbaar zijn, zie je onderaan een schuifbalk met verschillende Streetview-opnames. Klik op een datum om terug in de tijd te gaan. Je kan vervolgens door de straten navigeren zoals je dat van de recente beelden gewend bent. Door op “Recentste beelden bekijken” te klikken, ga je terug naar de meest recente Streetview-beelden.

STAP 4 / Deel de nostalgie

Voor mobiele gebruikers is er nog een extraatje: ze kunnen de oude Streetview-beelden eenvoudig delen met anderen, via bijvoorbeeld WhatsApp. In de Streetview-modus klik je hiervoor rechtsboven op de deelknop. Op Android en iOS verschijnt vervolgens het deelmenu, waarmee je een link kan delen met vrienden en familieleden.

Lees ook: Interessante locaties opslaan in Google Maps