Heb jij het al eens voorgehad dat je de parkeergarage niet meer terugvond na een dagje shoppen? Of ben je al eens de naam van een leuk restaurant in een vreemde stad vergeten. Google Maps houdt het voor je bij.

Een tijdje terug ontvingen we op de redactie een mailtje van Freddy B. Freddy was op zoek naar een manier om verschillende locaties overzichtelijk aan te duiden op een kaart en dat liefst tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om zoiets op te lossen ga je vaak op zoek naar een specifieke app, maar de functionaliteit komt ook (zij het iets beperkter) terug in Google Maps. We nemen even een kijkje naar de mogelijkheden.

Stap 1 / Aan de slag

Het grote voordeel van Google Maps is dat je er waarschijnlijk al gewoon gebruik van maakt. De dienst is immers volledig gratis en meer dan een Google-account heb je er niet voor nodig. Een tweede voordeel is dat je meteen ook toegang krijgt tot een ton aan informatie, van openingsuren van winkels tot beoordelingen van restaurants en alle relevante contactgegevens. Surf dus snel naar http://maps.google.com en je kan van start. Heb je nog geen Google-account dan kan je deze aanmaken door rechtsboven op Inloggen te klikken.

Google heeft meer te bieden dan je denkt.

Stap 2 / Google Maps op PC

Aangekomen op de website kan je een adres ingeven van de locatie die je wil markeren. Doe je dat en druk je op Enter, dan verschijnt er een omgekeerde waterdruppel op de kaart en links een paneel met meer details over de locatie. Beweeg met je muis over de locatie en je kan ze van daaruit opslaan met een ster door op de bladwijzer te klikken. Dit kan je ook links doen door op Opslaan te klikken. Gebruik je deze laatste manier, dan kan je zelf kiezen welk icoontje je wil tonen op de map. Standaard kan je kiezen tussen het tonen van een ster, hartje of vlaggetje. Je kan ook een nieuwe lijst aanmaken om zo bijvoorbeeld locaties per stad te verzamelen. Eens je gekozen hebt krijg je ook de optie te zien om een notitie toe te voegen, wat handig kan zijn als je een plaats hebt gekozen die nog niet in Google staat.

Stap 3 / Op Android of iOS

Op je smartphone werkt alles gelijkaardig. Je kan een adres invoeren of even je vinger op de kaart houden tot een pin verschijnt en meteen een notitie toevoegen nadat je de locatie aan je bladwijzers hebt toegevoegd. Persoonlijk gebruiken we Google Maps vaak op deze manier tijdens een citytrip. We doen onderzoek naar leuke plekjes op de computer en voegen later nieuwe locaties toe wanneer we ze tegenkomen.

Een notitie bijvoegen is kinderspel.

Stap 4 / Maps.me

Freddy zocht ook een manier om de verschillende locaties een eigen kleur te geven en dat kan in Google Maps niet. Een goed alternatief is echter Maps.me. De app doet dienst als routeplanner, maar laat je ook locaties markeren naar keuze en dat in verschillende kleuren. Je krijgt wel eens een advertentie te zien en het kost je 6,99 euro per jaar om die te verwijderen. Ben je dus geen intensieve gebruiker, dan is Google Maps de betere keuze.