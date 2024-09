Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Het review-systeem van Google Maps ondergaat een broodnodige update. Voortaan krijgen gebruikers een melding als er reviews zijn verwijderd bij een bedrijf. Met deze functie wil Google de betrouwbaarheid van de recensies verbeteren, wat goed nieuws is voor zowel klanten als ondernemers.

Iedereen die ooit op vakantie een restaurant heeft uitgekozen via Google Maps, weet hoe belangrijk die reviews kunnen zijn. Ze kunnen het verschil maken tussen een gezellige avond of een teleurstellende ervaring. Bedrijven zelf hechten er nog meer belang aan, want één slechte recensie kan een serieuze deuk in hun reputatie betekenen. Maar helaas wordt het systeem soms misbruikt, met neppe, misleidende of overdreven positieve reviews. Dat wil Google nu aanpakken.

Na de laatste update zal iedereen kunnen zien of er ooit recensies zijn verwijderd bij een bedrijf. Dit geeft een transparanter beeld en voorkomt dat Google zomaar willekeurig reviews verwijdert zonder dat iemand het merkt. Op die manier wil het bedrijf de eerlijkheid van het platform waarborgen.

Nep of negatief? Weg ermee!

Reviews kunnen twee kanten op: ze kunnen onterecht negatief zijn, maar ook te positief. Denk aan neppe vijfsterrenreviews die bedrijven vaak proberen te gebruiken om hun cijfers op te krikken. Google heeft al langer een rapporteerknop waarmee je verdachte reviews kunt doorgeven, maar de effectiviteit daarvan was vaak twijfelachtig. Met de nieuwe functie worden verdachte reviews nu tijdelijk verwijderd, zodat Google ze kan onderzoeken. Is de recensie echt nep? Dan verdwijnt hij definitief. Gebruikers krijgen hier een melding van in het profiel van de zaak op Google Maps.

Geen nieuwe reviews voor ‘verdachte’ bedrijven

Bedrijven die te maken krijgen met het verwijderen van reviews, krijgen er ook wat restricties bij. Zo kunnen zij tijdelijk geen nieuwe recensies ontvangen. Dit voorkomt massale aanvallen, ook wel ‘review bombing’ genoemd, waarbij groepen online afspreken om een bedrijf te bestoken met negatieve recensies. Maar het voorkomt ook dat bedrijven de nieuwe rapportagemogelijkheid misbruiken om kritische reviews zomaar weg te laten halen.

Met deze update wil Google Maps een rechtvaardiger systeem creëren, zowel voor de gebruiker die op zoek is naar betrouwbare reviews, als voor de bedrijven die hun reputatie willen beschermen. Na een testperiode in het Verenigd Koninkrijk wordt de functie nu wereldwijd uitgerold.

