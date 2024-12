Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De beste oled-tv’s zijn in veel gevallen eigenlijk ook de beste tv’s in het algemeen die je kan kopen en ze worden elk jaar weer beter en feller. Ben je op zoek naar een tv met een prachtig contrast en levendige kleuren? Dan is een oled-tv zeker het overwegen waard. Als je op zoek bent naar de beste kijkervaring voor in je woonkamer, dan ben je waarschijnlijk hier en daar al wel wat oled-tv’s tegengekomen. Deze beeldschermtechnologie levert nu eenmaal een fantastische beeldkwaliteit, met diepe zwartwaardes, levendige kleuren en ongelofelijk indrukwekkende contrasten. Dit zijn meestal niet bepaald goedkope tv’s, maar je krijgt wel echt waar voor je geld als je een van de modellen hieronder kiest. In deze koopgids hopen we je te kunnen helpen om de juiste oled-tv te kiezen. We zullen hieronder ook een aantal van de belangrijkste kenmerken benoemen en aangeven waar je op moet letten bij het keuzeproces. Of je nu het beste van het beste zoekt of een mooi instapmodel voor een wat budgetvriendelijkere prijs: we lichten er zes mooie opties uit.

Waarom een oled-tv?

Oled-tv’s staan inmiddels al jaren bekend om hun geweldige beeldkwaliteit. Maar wat zijn nu eigenlijk de voornaamste redenen om voor een oled-tv te kiezen? Wel, ten eerste is de technologie zelf vrij uniek en brengt deze mooie voordelen met zich mee. Oled-tv’s maken, in tegenstelling tot traditionele led- en lcd-tv’s, gebruik van zelfoplichtende pixels. Dat betekent dat elke Pixel individueel uit en aan kan worden gezet door de tv. Dit zorgt ervoor dat dit soort tv’s perfecte zwartwaardes en een enorm hoog contrast kunnen leveren. Pixels die zwart moeten weergeven, kunnen immers gewoon uitgezet worden, ook als ze zich recht naast een felle lichtbron in het beeld bevinden. Er zijn dus geen lokale dimzones nodig, zoals op een mini-led-tv. Die tv’s hebben vaak nog een beetje moeite met het contrast tussen felverlichte elementen en donkere elementen in beeld en daar zie je dus soms een gloed om de felverlichte elementen heen. Daar heb je bij oled geen last van. Daarnaast biedt oled ook een enorm breed kleurbereik. Je kan hier dus ook genieten van levendige, natuurgetrouwe kleuren. Dankzij het fantastische contrast krijgen de kleuren dus ook echt de kans om van het scherm te spatten. Hierbij helpen ook de steeds hogere piekhelderheden van oled-tv’s. Ook de kijkhoeken zijn bij oled-tv’s beter dan bij veel tv’s met andere displaytechnologieën. Dat maakt deze tv’s ook geschikter voor in ruimtes waar niet iedereen recht voor de tv kan zitten. Een laatste grote reden om voor een oled-tv te kiezen is de prijs. Ze zijn nog steeds niet echt goedkoop te noemen. Voorheen betekende oled dan eigenlijk ook meteen dat je met een premium tv te maken had, maar er verschijnen langzamerhand ook steeds meer uitstekende modellen die iets budgetvriendelijker zijn en simpelweg wat van de nieuwste technologieën achterwege laten en bijvoorbeeld iets minder helderheid bieden dan de duurste modellen.

Samsung pakt het probleem van felverlichte omgevingen op zijn S95D aan met een hoge helderheid en een antireflectielaag.

Waar moet je op letten?

Er is wel het een en ander waar je rekening mee moet houden bij het aanschaffen van een oled tv. Ten eerste is er dus de kwestie van helderheid. Hoewel de nieuwste oled-tv’s steeds hogere piekhelderheden krijgen (en ook dingen zoals antireflectielagen steeds beter worden), is een oled-tv nog steeds niet de beste keuze voor in de meest felverlichte ruimtes of in direct zonlicht, zeker niet als je voor een iets goedkoper model wil gaan. In dat soort gevallen is mini-led misschien weer interessanter. Bij de duurste oled-modellen van LG en Samsung kom je er misschien nog wel mee weg, maar er moet dus genoeg helderheid zijn om te kunnen concurreren met de helderheid van het licht in de ruimte. Voorheen was het inbranden van bepaalde elementen op oledschermen ook een zorg voor veel mensen. Er worden nu echter standaard op vrijwel alle nieuwe oled-tv’s allerlei technologieën gebruikt om dit tegen te houden en dit is dus vrijwel geen probleem meer. Waar je verder nog op moet letten zijn dezelfde punten als bij andere tv’s. Wil je gamen op je tv? Kijk dan goed of die een hoge refresh rate van minstens 120 Hz heeft en over genoeg HDMI 2.1-poorten beschikt, als je bijvoorbeeld meerdere consoles, een gaming-pc én een soundbar wil aansluiten. Over een soundbar gesproken: als je liever niet wil investeren in een soundbar, is het natuurlijk aan te raden om een oled-tv met een goed ingebouwd speakersysteem te kiezen. Let ook op dat verschillende merken soms niet alle HDR-formats ondersteunen en dat kan ervoor zorgen dat je niet al je favoriete films en series op 4K Blu-ray of via een streamingdienst in de best mogelijke kwaliteit kan bekijken. Dit hoeft niet per se een dealbreaker te zijn, maar zo ondersteunt LG bijvoorbeeld geen HDR10+ en Samsung geen Dolby Vision.

De beste oled-tv’s in 2024

Samsung S90C

De Samsung S90C kunnen we de meeste kijkers aanraden. In voorgaande jaren werd eigenlijk bijna altijd LG’s C-serie van oled-tv’s aangeraden voor de beste oledervaring, maar dit model van Samsung uit 2023 wist een hogere helderheid en een beter geluid te bieden dan de LG C3 uit hetzelfde jaar en dat voor een vergelijkbare prijs. De tv levert verfijnde, natuurlijke beelden en indrukwekkende upscaling naar 4K voor HD-content en dat doet hij bij films en series, maar ook bij games. Met ondersteuning voor 4K/120Hz en VRR via alle vier zijn HDMI-poorten is het dus ook een uitstekende optie voor gamers. Hij heeft een maximale helderheid van meer dan 1.000 nits dankzij de qd-oled-technologie en biedt dus fellere beelden dan normale w-oled-panelen. Verder krijg je hier een mooi dun ontwerp, een verrassend goed ingebouwd geluid en simpelweg veel waar voor je geld.

Adviesprijs: vanaf 1.249 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: qd-oled, 55, 65, 77 en 83 inch, 4K/120Hz (4x HDMI 2.1), Tizen-platform, ondersteuning voor HDR10+, HDR10 en HLG

LG B3

De LG B3 is momenteel onze favoriete betaalbare oled-tv, die ook toch nog dingen zoals een 120 Hz refresh rate weet te bieden voor gamers. Helaas kan je daar echter maar wel via twee van de vier HDMI-poorten van genieten. Je krijgt hier nog steeds een uitstekende beeldkwaliteit, maar het beeld wordt vooral gewoon iets minder fel dan bij de andere opties in dit overzicht. Het ingebouwde geluidssysteem is hier ook niet heel indrukwekkend, maar dat is ook niet echt te verwachten voor deze prijs (voor een oled-tv). Als we puur naar beeldkwaliteit kijken, voelt het echter niet alsof je iets inlevert. Je kan nog steeds genieten van een diep contrast, levendige kleuren en een mooie HDR-weergave. Dit is dus een geweldige optie voor mensen die graag oled willen, maar er niet al te veel aan uit willen geven.

Adviesprijs: vanaf 899 euro

www.lg.com

Eigenschappen: w-oled, 55, 65 en 77 inch, 4K/120Hz (2x HDMI 2.1), webOS-platform, ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en HLG

Samsung S95D

De Samsung S95D is een van de meest indrukwekkende tv’s van 2024. Hij heeft wel een flink prijskaartje, maar levert een fantastische beeldkwaliteit, met een geweldig contrast en levendige kleuren die enorm goed tot hun recht komen dankzij de hoge helderheid. Er wordt hier ook gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘oled glare free’-antireflectietechnologie en deze weet dan ook heel effectief weerspiegelingen te vermijden. Dit is dus een oled-tv die wel redelijk geschikt is voor in een felverlichte ruimte. Er zijn hier natuurlijk ook meer dan genoeg features voor gamers, waaronder een maximale verversingssnelheid van 144 Hz. Al deze indrukwekkende technologieën, plus een verrassend goed geluidssysteem, zitten verpakt in een dun, stijlvol ontwerp.

Adviesprijs: vanaf 2.299 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: qd-oled, ‘oled glare free’, 55, 65 en 77 inch, 4K/144Hz (4x HDMI 2.1), Tizen-platform, ondersteuning voor HDR10+, HDR10 en HLG

LG C4

Het nadeel van veel oled-tv’s is dat ze vaak in beperkte schermgroottes beschikbaar zijn en die zijn meestal ook meteen heel groot. Bij de LG C4 heb je echter een vrij groot aanbod en kan je al een model vanaf 42 inch vinden. Dat betekent dat de C4 ook goed past in kleinere ruimtes. Hij staat echter niet alleen in deze koopgids vanwege het grote aanbod aan verschillende formaten, maar ook vanwege zijn geweldige beeldkwaliteit en grote aanbod aan handige (gaming)functies, waaronder 144 Hz en Dolby Vision. Ook bij de C4 kan je genieten van een indrukwekkend contrast en gedetailleerde beelden. De helderheid is hier ook uitstekend (en verbeterd ten opzichte van zijn voorganger), maar het is niet de felste oled die je kan kopen. Helaas zijn de speakers redelijk middelmatig, maar het design is wel weer mooi dun.

Adviesprijs: vanaf 1.323,99 euro

www.lg.com

Eigenschappen: w-oled (evo), 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch, 4K/144Hz (4x HDMI 2.1), webOS-platform, ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en HLG

Sony A80L

De Sony A80L was eigenlijk al een concurrent van de LG C3, maar is ook nog steeds een goed alternatief voor de C4. Hij is nog redelijk prijzig voor een middenklasse-oled-tv en is dan ook minder gedaald in prijs dan zijn concurrenten, maar hij levert wel alle voordelen van oled, plus alle functies die gamers maar kunnen wensen. Helaas wordt 4K/120Hz wel maar via twee van de vier HDMI-poorten ondersteund. Een groot pluspunt van deze oled-tv van Sony is de geluidskwaliteit die de ‘Acoustic Surface Audio+’-technologie weet te creëren. Deze technologie gebruikt eigenlijk het hele display als een soort speaker en dat zorgt voor een enorm indrukwekkend geluid voor tv-speakers. Sony biedt ook een fantastische beeldkwaliteit en geweldige 4K-upscaling op zijn oled-tv’s. De helderheid is hier helaas wel enigszins beperkt, want Sony gebruikte hier nog geen qd-oled, maar w-oled.

Adviesprijs: vanaf 1.699 euro

www.sony.be

Eigenschappen: w-oled, 55, 65 en 77 inch, 4K/120Hz (2x HDMI 2.1), Google TV-platform, ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en HLG

LG G3

LG’s G-serie biedt de meest indrukwekkende technologieën en beeldkwaliteit van alle 4K-oled-tv’s van het merk. De G3 is inmiddels niet meer het nieuwste model uit deze serie, maar dat betekent dat je hem inmiddels wel voor aantrekkelijkere prijzen kan vinden. De G3 voegt ‘Micro Lens Array’-technologie (MLA) toe aan zijn (w-)oled evo-paneel om te kunnen concurreren met de helderheid van Samsungs qd-oled-panelen. Dit zorgt ook inderdaad voor indrukwekkend heldere beelden. Over het algemeen is de S95D wel een betere tv, maar dit model is inmiddels goedkoper en is speciaal ontworpen om strak tegen de muur te hangen. Als je dat dus sowieso van plan was, is dit zeker een interessante optie, want er wordt ook een muurbeugel meegeleverd in plaats van een standaard. De G3 is echt een premium tv en dat merk je aan de fantastische beeldkwaliteit, het uitgebreide aanbod aan handige features, de hoge helderheid en het mooie design.

Adviesprijs: vanaf 1.479 euro

www.lg.com

Eigenschappen: w-oled (evo + MLA), 55, 65, 77 en 83 inch, 4K/120Hz (4x HDMI 2.1), webOS-platform, ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10 en HLG

Lees ook: De 5 beste e-readers van het moment