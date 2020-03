Op mijn nieuwe LG OLED-televisie is het Netflix-lettertype té helder bij Dolby Vision content. Kijk ik andere content op Netflix (dus zonder Dolby Vision), dan zijn de ondertitels gewoon terug aangenaam qua helderheid.

Antwoord van Clickx:

Alvorens we tot een ‘oplossing’ komen (je zal zo merken waarom dit tussen aanhalingstekens staat), eerst even een woordje uitleg. HDR, oftewel High Dynamic Range, is een technologie die kleuren helderder maakt. Dolby Vision is Dolby hun verbeterde versie van HDR en in veel gevallen verkiezen kijkers Dolby Vision boven het traditionele HDR10, de huidige standaard (al blijft het natuurlijk een persoonlijke voorkeur).

Beide technologieën zorgen voor een grote boost in de beeldkwaliteit waardoor moderne tv’s vaak zijn uitgerust met HDR. Het probleem dat je aanhaalt (namelijk je ogen die eruit branden door de overdreven helderheid van de ondertitels) is dus simpelweg een bewijs dat de HDR op je televisie goed werkt. Aangenaam is echter anders, dus we begrijpen zeker dat je de helderheid van het lettertype wil terugschroeven. Wie zijn verantwoordelijkheid is dit? De fabrikanten wijzen met hun vinger naar streamingdiensten zoals Netflix, terwijl zij net de schuld in de schoenen van de fabrikanten verschuiven. In feite zou Netflix dus de kleur van de ondertitels voor HDR-content moeten aanpassen, maar voorlopig staan we er alleen voor.

Een oplossing is om je ondertitels semi-transparant te maken. Dit doe je via je computer door te surfen naar Netflix.com en vervolgens het account aan te klikken waarvoor je de ondertitels wil aanpassen. Navigeer vervolgens naar netflix.com/subtitlepreferences. Klik nu de letterkleur aan en vink vervolgens ‘semitransparant’ aan. Hierdoor zal de HDR-feature niet meer van toepassing zijn op het lettertype. Om de leesbaarheid te verhogen kan je bijvoorbeeld ook nog een semitransparante zwarte achtergrond toevoegen. Sla de instellingen op. Tot slot zal je nog even de Netflix-applicatie op je televisie moeten herstarten (of simpelweg de volledige televisie herstarten) alvorens de instellingen worden toegepast. Het is geen ideale oplossing, maar voorlopig is het de beste tussentijdse oplossing terwijl de fabrikanten en streamingdiensten uitvechten wie het moet oplossen.